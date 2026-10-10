Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной

Дела у спартаковца в последние дни идут так себе.

Александр Максименко отличился со знаком «минус»: в матче 10-го тура против «Крыльев Советов» вратарь «Спартака» заработал прямую красную карточку. Для 28-летнего футболиста это уже вторая неудача за несколько дней: ранее он впервые пропустил в игре за сборную России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Безрассудный поступок

Эпизод произошел в середине первого тайма. Самарцы застали красно-белых врасплох — вратарь Никита Кокарев мощно забросил мяч на чужую половину поля, отправив в забег Амара Рахмановича. Босниец резво оторвался от защитников «Спартака», но напоролся на Максименко — голкипер встретил форварда за пределами штрафной площади, сбив оппонента с ног.

Александр Максименко сбивает Амира Рахмановича. Фото ФК «Крылья Советов»

Судья Никита Новиков немедленно показал Александру прямую красную карточку. Спартаковцы пытались спорить, но рефери оставил решение в силе. ВАР не вмешивался.

Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров поддержал решение Новикова.

«Судья поступил правильно, показав красную карточку вратарю гостей Александру Максименко и удалив его с поля. Голкипер вышел за пределы штрафной площади и сбил выбежавшего один на один Амара Рахмановича, лишив его явной возможности забить гол. Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве, заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру 11-го тура с «Рубином», — написал Бобров.

Место Максименко в воротах занял Илья Помазун — он заменил Маркиньоса.

Александр Максименко и Илья Помазун. Фото ФК «Спартак»

Не лучшая неделя

Удаление в матче с «Крыльями Советов» случилось спустя всего несколько дней после другого не лучшего выступления Максименко. В товарищеской игре за сборную России против Нигерии (3:3) вратарь пропустил три мяча, в том числе решающий — на последних минутах.

Александр до встречи с Нигерией еще не пропускал за сборную России — на его счету было пять сухих матчей. Ну а национальная команда не позволяла никому из соперников забить три гола пять лет — со встречи против Дании на Евро-2021 (1:4).

Напомним, во время игры с Нигерией Максименко получил удар по лицу. Против «Крыльев» он играл с заметной гематомой.