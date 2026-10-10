Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной
Александр Максименко отличился со знаком «минус»: в матче 10-го тура против «Крыльев Советов» вратарь «Спартака» заработал прямую красную карточку. Для 28-летнего футболиста это уже вторая неудача за несколько дней: ранее он впервые пропустил в игре за сборную России.
Безрассудный поступок
Эпизод произошел в середине первого тайма. Самарцы застали красно-белых врасплох — вратарь Никита Кокарев мощно забросил мяч на чужую половину поля, отправив в забег Амара Рахмановича. Босниец резво оторвался от защитников «Спартака», но напоролся на Максименко — голкипер встретил форварда за пределами штрафной площади, сбив оппонента с ног.
Судья Никита Новиков немедленно показал Александру прямую красную карточку. Спартаковцы пытались спорить, но рефери оставил решение в силе. ВАР не вмешивался.
Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров поддержал решение Новикова.
«Судья поступил правильно, показав красную карточку вратарю гостей Александру Максименко и удалив его с поля. Голкипер вышел за пределы штрафной площади и сбил выбежавшего один на один Амара Рахмановича, лишив его явной возможности забить гол. Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве, заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру 11-го тура с «Рубином», — написал Бобров.
Место Максименко в воротах занял Илья Помазун — он заменил Маркиньоса.
Не лучшая неделя
Удаление в матче с «Крыльями Советов» случилось спустя всего несколько дней после другого не лучшего выступления Максименко. В товарищеской игре за сборную России против Нигерии (3:3) вратарь пропустил три мяча, в том числе решающий — на последних минутах.
Александр до встречи с Нигерией еще не пропускал за сборную России — на его счету было пять сухих матчей. Ну а национальная команда не позволяла никому из соперников забить три гола пять лет — со встречи против Дании на Евро-2021 (1:4).
Напомним, во время игры с Нигерией Максименко получил удар по лицу. Против «Крыльев» он играл с заметной гематомой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
10
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
11
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1