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Крылья Советов — Спартак: вратарь Максименко получил прямую красную карточку в первом тайме матча 10 тура РПЛ 10 октября 2026

Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной

Артем Белинин
Корреспондент
Александр Максименко.
Фото ФК «Крылья Советов»
Дела у спартаковца в последние дни идут так себе.

Александр Максименко отличился со знаком «минус»: в матче 10-го тура против «Крыльев Советов» вратарь «Спартака» заработал прямую красную карточку. Для 28-летнего футболиста это уже вторая неудача за несколько дней: ранее он впервые пропустил в игре за сборную России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Спартак

Безрассудный поступок

Эпизод произошел в середине первого тайма. Самарцы застали красно-белых врасплох — вратарь Никита Кокарев мощно забросил мяч на чужую половину поля, отправив в забег Амара Рахмановича. Босниец резво оторвался от защитников «Спартака», но напоролся на Максименко — голкипер встретил форварда за пределами штрафной площади, сбив оппонента с ног.

Александр Максименко сбивает Амира Рахмановича.
Фото ФК «Крылья Советов»

Судья Никита Новиков немедленно показал Александру прямую красную карточку. Спартаковцы пытались спорить, но рефери оставил решение в силе. ВАР не вмешивался.

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Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров поддержал решение Новикова.

«Судья поступил правильно, показав красную карточку вратарю гостей Александру Максименко и удалив его с поля. Голкипер вышел за пределы штрафной площади и сбил выбежавшего один на один Амара Рахмановича, лишив его явной возможности забить гол. Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве, заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру 11-го тура с «Рубином», — написал Бобров.

Место Максименко в воротах занял Илья Помазун — он заменил Маркиньоса.

Александр Максименко и Илья Помазун.
Фото ФК «Спартак»

Не лучшая неделя

Удаление в матче с «Крыльями Советов» случилось спустя всего несколько дней после другого не лучшего выступления Максименко. В товарищеской игре за сборную России против Нигерии (3:3) вратарь пропустил три мяча, в том числе решающий — на последних минутах.

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Александр до встречи с Нигерией еще не пропускал за сборную России — на его счету было пять сухих матчей. Ну а национальная команда не позволяла никому из соперников забить три гола пять лет — со встречи против Дании на Евро-2021 (1:4).

Напомним, во время игры с Нигерией Максименко получил удар по лицу. Против «Крыльев» он играл с заметной гематомой.

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Александр Максименко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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