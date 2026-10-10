«Крылья Советов» — «Спартак»: судья правильно удалил вратаря гостей Максименко

На 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» судья Никита Новиков поступил правильно, показав красную карточку вратарю гостей Александру Максименко и удалив его с поля. Голкипер выбежал за пределы штрафной площади и сбил выбежавшего один на один Амара Рахмановича, лишив его явной возможности забить гол.

Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве, заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру 11-го тура с «Рубином».