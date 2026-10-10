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10 октября, 19:30
«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 10-го тура чемпионата России.
А на этом всё! Спасибо, что следили за матчем в Самаре вместе с нами! До скорых встреч!
В субботу, 10 октября, «Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничтю в матче 10-го тура РПЛ.
«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в Самаре
Закономерный результат матча в Самаре. В первом тайме команды не воспользовались своими моментами и не смогли открыть счёт. Во второй половине встречи активнее выглядел «Спартак», несмотря на то что красно-белые остались в меньшинстве после удаления вратаря Александра Максименко. Илья Помазун стал героем встречи, а Манфред Угальде забил очередной гол за «Спартак». Мартин Крамарич отличился дебютным голом за самарскую команду.
90+2-я минута. При подаче с углового мяч после рикошета вылетел за пределы штрафной. Шитов подстроился и пробил. Выше ворот.
89-я минута. Дмитриев в одиночку разогнал контратаку и пробил в сторону ворот Кокарева. Мимо.
Крамарич сравнивает счёт
86-я минута. Кокарев навесил мяч в штрафную со своей половины поля. Вышедший на поле Мукаилов скинул мяч головой. Крамарич принял мяч и вторым касанием пробил в ближний угол ворот соперника. Помазун не успел среагировать.
85-я минута. Рассказов пробил после рикошета от Жедсона. Мяч еще раз попал в защиту и был вынесен за пределы штрафной «Спартака».
83-я минута. Ахметов со штрафного навесил в самый угол ворот Помазуна. Илья без проблем забирает мяч в руки.
«Спартак» забивает в Самаре в меньшинстве
79-я минута. 0:1. «Спартак» подошёл к чужим воротам. Угальде с Дмитриевым сыграли в касание. Манфред решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч с рикошетом от ноги Божина залетел в девятку ворот Кокарева.
78-я минута. Ещё одна двойная замена: Барко и Бабич покинули поле. Вместо них вышли Дмитриев и Прцев.
75-я минута. Парада подал мяч со штрафного в угол ворот Кокарева. Никита сместился и быстро забрал мяч в свои руки.
73-я минута. Дальний удар от Угальде из-за пределов штрафной. Мяч попадает в защитника хощяев и уходит на угловой.
71-я минута. А вот и фирменный удар от Макарова. Денис принял мяч, убрал под левую и пробил. Мяч пролетел в паре метров от штанги.
70-я минута. В этот раз Шитов оказался на фланге и прострелил на Горшкова. Юрий пробил с пару метров. Помазун, сложился под мяч и выручил команду.
66-я минута. Обычный угловой хозяев едва не привёл к голу. Чернов пробивал головой — отбил Помазун. На добивании хороша была защита красно-белых. Момент заигран.
64-я минута. Двойная замена теперь у «Спартака»: Зобнин и Солари поле покинули. Денисов и Парада вошли в игру.
62-я минута. Острая атака хозяев едва не завершилась голом. Печенин навешивал верхом с фланга. Шитов и Крамарич готовы были отозваться и пробить по воротам. Мяч пролетел слишком быстро и недосягаемо для атакуюших игроков «крылышек».
60-я минута. Тройная замена у «Крыльев»: Рахманович, Витюгов и Салтыков поле покинули. Вместо них появились Шитов, Ахметов и Макаров вышли вместо них.
58-я минута. «Крылья» стали активно прессинговать «Спартак». Подопечные Карседо держатся и не дают довести дело сопернику до удара.
54-я минута. Рахманович получает жёлтую карточку за толчок в чужой штрафной Литвинова.
52-я минута. Позиционная атака «Крыльев» проходила постепенно. Однако, после передачи Горшкова в зону где никого не было, момент завершился.
49-я минута. Литвинов сделал проникающий пас в штрафную соперника. Угальде бежал к мячу, но костариканца опередил Кокарев.
48-я минута. Второй тайм «Спартак» начал активно. Витюгов повалил Угальде на газон по ходу атаки. Штрафной для красно-белых.
«Крылья Советов» и «Спартак» не забили голов в первом тайме
До удаления Александра Максименко игра была на стороне «Спартака». После ухода с поля голкипера «Спартака» «Крылья» взяли инициативу в свои руки. Однако, несмотря на наличие моментов у чужих ворот, хозяева отличиться не сумели.
45+2-я минута. Жедсон уходил от прессинга Салтыкова в своей штрафной. Никита попал бутсой по ноге сопернику. Игра остановлена.
44-я минута. Рассказов не сумел в дриблинге пройти Барко на фланге. Ещё одна атака «Крыльев» завершена.
43-я минута. Витюгов попробовал сделать навес в чужую штрафную. На фланге его прервал Жедсон.
38-я минута. Практически в пустые ворота не попадает Горшков. Прострел был на правый фланг и Юрию нужно было попасть в ворота с острого угла — но мяч полетел выше ворот. Боковой судья зафиксировал офсайд.
37-я минута. Бывший защитник «Спартака» Чернов ударил ногой по голове Угальде. Гости заработали штрафной.
35-я минута. Салтыков попробовал пробить из-за пределов штрафной. Мяч затерялся в ногах у защитников «Спартака», к нему устремился Крамарич. Помазун опередил нападающего «Крыльев» и забрал мяч в ногах Ву.
33-я минута. Печенин разгонял контратаку «Крыльев». Витюгов принял мяч, затем попал в Бабича. На подхвате был Рассказов, который пробил из-за пределов штрафной — выше ворот.
31-я минута. Витюгов получил мяч на левом фланге недалеко от чужой штрафной и пробил в касание. Мяч полетел значительно выше ворот.
28-я минута. Литвинов пошёл в чужую штрафную прессинговать Кокарева. Никита убрал на финте полузащитника «Спартака» и выбил футбольный снаряд на чужую половину поля.
«Спартак» остается в меньшинстве в середине первого тайма
24-я минута. Рахманович оббежал защитников «Спартака», выходил босниец один на один с Максименко. Александр в подкате срубил нападающего-юбиляра, сорвал атаку и за это был удалён с поля. Илья Помазун вышел на поле вместо Маркиньоса.
20-я минута. Солари вошёл в штрафную соперника и пробил с фланга. Мяч оказался с внешней стороны сетки.
19-я минута. Горшков ушёл от подката Бабича и в одиночку развивал контратаку самарцев. Умяров у самой лицевой поставил спину и не дал Юрию добраться до мяча.
17-я минута. При навесе Бабич, выбивая мяч, попал себе в руку. Паралельно с игрой ВАР смотрит этот момент.
14-я минута. «Крылья» разгоняли контратаку. Зобнин плечом сильно оттолкнул Рахмановича. Амар лежит на газоне и не может придти в чувства.
12-я минута. Барко то ли навешивал, то ли пробивал в самый угол ворот «Крыльев». Кокарев вновь спасает свою команду.
10-я минута. Солари сделал заброс со своего фланга прямо в ноги Угальде. Манфред пробил, но точно в руки Кокарева.
8-я минута. Забросил Жедсон мяч в сторону Угальде. Манфред летел к мячу. Кокарев на выходе опередил нападающего красно-белых.
7-я минута. Маркиньос повалил бывшего «спартаковца» Рассказова на газон во время атаки хозяев. Николай в падении задел лицо бразильца своей бутсой.
4-я минута. Навес в сторону Солари от футболистов «Спартака». Печенин головой выбил мяч в падении, опередив аргентинца.
3-я минута. Барко, недавно продливший контакт со «Спартаком» сбил с ног Витюгова на чужой половине поля. Игра остановлена.
2-я минута. «Спартак» пытается поджать «Крылья» на их половине поля. Хозяева стараются не расставаться с мячом.
«Спартак» выйдет на поле «Самара Арены» в следующем составе
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Дмитриев, Денисов, Парада, Саусь, Массалыга, Пруцев, Даку, Сорокин, Полех.
«Крылья Советов» выйдут на матч со «Спартаком» без Песьякова в составе
«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Чернов, Божин, Рассказов, Костанца, Горшков, Витюгов, Салтыков, Крамарич, Рахманович.
Запасные: Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Столбов, Баньяц, Ахметов, Шитов, Макаров, Марин, Мукаилов.
«Крылья Советов» — «Спартак»: потери
У «Спартака» на этот матч по причине травмы будут отсутствовать Даниил Зорин, Кристофер Мартинс и Александр Джику. У «Крыльев» под вопросом на встречу капитан команды Сергей Песьяков.
«Крылья Советов» — «Спартак»: личные встречи
За последние три года команды встречались аж восемь раз — из них шесть раз в Премьер-Лиге и два раза в Кубке России. В прошлом сезоне команды обменялись победами. Со счётом 2:1 на «Открытие Арене» победил «Спартак», а ближе к концу сезона уже под руководством Сергея Булатова с тем же счётом победил самарский коллектив.
«Спартак»: форма в последних турах РПЛ
Команда Хуана Карлоса Карседо в девятом туре перед международной паузой победила «Факел» на домашней арене (1:0). До этого красно-белые крупно обыграли «Ростов» (3:0), а перед этим москвичи потеряли очки в матчах с «Оренбургом» (1:1) и московским «Динамо» (1:2). Стоит отметить, что «Спартак» забивает в каждом туре РПЛ, а в четырёх из шести домашних встреч не пропускал.
«Крылья Советов»: форма в последних турах РПЛ
В пяти последних матчах команда Сергея Булатова не проигрывала, сыграв три раза вничью: на выезде с «Ахматом» (3:3) и «Локомотивом» (1:1), а также дома с лидирующим в таблице «Краснодаром» (2:2). Кроме того, были победы над «Акроном» (3:0) и над «Родиной» (2:1).
Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак»
Игру «самарской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Спартак»
Матч команд Сергея Булатова и Хуана Карседо состоится в субботу, 10 октября, в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
В среду, 17 сентября, «Крылья Советов» примут «Спартак» в десятом туре Премьер-лиги.
Команды занимают места в разных частях турнирной таблицы: красно-белые идут вторыми, а самарцы — девятыми. «Крылья Советов» не проигрывают начиная с 4-го тура. Самарский клуб имеет в активе 11 очков и девятое место. И это учитывая, что команду покинул лучший бомбардир клуба прошлого сезона Иван Олейников.
«Спартак» в этом сезоне проигрывал всего дважды. У москвичей также второй показатель по забитым мячам в чемпионате после «Зенита» — 16. Второе место у подопечных Карседо и в таблице. В активе 21 очко.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Спартак». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
2
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
3
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
4
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
5
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1