«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

В среду, 17 сентября, «Крылья Советов» примут «Спартак» в десятом туре Премьер-лиги.

Команды занимают места в разных частях турнирной таблицы: красно-белые идут вторыми, а самарцы — девятыми. «Крылья Советов» не проигрывают начиная с 4-го тура. Самарский клуб имеет в активе 11 очков и девятое место. И это учитывая, что команду покинул лучший бомбардир клуба прошлого сезона Иван Олейников.

«Спартак» в этом сезоне проигрывал всего дважды. У москвичей также второй показатель по забитым мячам в чемпионате после «Зенита» — 16. Второе место у подопечных Карседо и в таблице. В активе 21 очко.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Спартак». Присоединяйтесь!