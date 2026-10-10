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10 октября, 19:30

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 10-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
10 октября, 19:37

А на этом всё! Спасибо, что следили за матчем в Самаре вместе с нами! До скорых встреч!

10 октября, 19:30

В субботу, 10 октября, «Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничтю в матче 10-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Спартак

10 октября, 19:29

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в Самаре

Закономерный результат матча в Самаре. В первом тайме команды не воспользовались своими моментами и не смогли открыть счёт. Во второй половине встречи активнее выглядел «Спартак», несмотря на то что красно-белые остались в меньшинстве после удаления вратаря Александра Максименко. Илья Помазун стал героем встречи, а Манфред Угальде забил очередной гол за «Спартак». Мартин Крамарич отличился дебютным голом за самарскую команду.

10 октября, 19:27

90+2-я минута. При подаче с углового мяч после рикошета вылетел за пределы штрафной. Шитов подстроился и пробил. Выше ворот.

10 октября, 19:26

90+1-я минута. Жедсон получил жёлтую карточку и пропустит следующий матч.

10 октября, 19:26

90-я минута. К основному времени матча добавлено четыре минуты.

10 октября, 19:25

89-я минута. Дмитриев в одиночку разогнал контратаку и пробил в сторону ворот Кокарева. Мимо.

10 октября, 19:22

Крамарич сравнивает счёт

86-я минута. Кокарев навесил мяч в штрафную со своей половины поля. Вышедший на поле Мукаилов скинул мяч головой. Крамарич принял мяч и вторым касанием пробил в ближний угол ворот соперника. Помазун не успел среагировать.

10 октября, 19:20

85-я минута. Рассказов пробил после рикошета от Жедсона. Мяч еще раз попал в защиту и был вынесен за пределы штрафной «Спартака».

10 октября, 19:18

83-я минута. Ахметов со штрафного навесил в самый угол ворот Помазуна. Илья без проблем забирает мяч в руки.

10 октября, 19:18

82-я минута. Угальде получает жёлтую за наступ на бутсу Божину.

10 октября, 19:15

«Спартак» забивает в Самаре в меньшинстве

79-я минута. 0:1. «Спартак» подошёл к чужим воротам. Угальде с Дмитриевым сыграли в касание. Манфред решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч с рикошетом от ноги Божина залетел в девятку ворот Кокарева.

10 октября, 19:13

78-я минута. Ещё одна двойная замена: Барко и Бабич покинули поле. Вместо них вышли Дмитриев и Прцев.

10 октября, 19:10

75-я минута. Парада подал мяч со штрафного в угол ворот Кокарева. Никита сместился и быстро забрал мяч в свои руки.

10 октября, 19:08

73-я минута. Дальний удар от Угальде из-за пределов штрафной. Мяч попадает в защитника хощяев и уходит на угловой.

10 октября, 19:06

71-я минута. А вот и фирменный удар от Макарова. Денис принял мяч, убрал под левую и пробил. Мяч пролетел в паре метров от штанги.

10 октября, 19:04

70-я минута. В этот раз Шитов оказался на фланге и прострелил на Горшкова. Юрий пробил с пару метров. Помазун, сложился под мяч и выручил команду.

10 октября, 19:01

66-я минута. Обычный угловой хозяев едва не привёл к голу. Чернов пробивал головой — отбил Помазун. На добивании хороша была защита красно-белых. Момент заигран.

10 октября, 18:59

64-я минута. Двойная замена теперь у «Спартака»: Зобнин и Солари поле покинули. Денисов и Парада вошли в игру.

10 октября, 18:57

62-я минута. Острая атака хозяев едва не завершилась голом. Печенин навешивал верхом с фланга. Шитов и Крамарич готовы были отозваться и пробить по воротам. Мяч пролетел слишком быстро и недосягаемо для атакуюших игроков «крылышек».

10 октября, 18:54

60-я минута. Тройная замена у «Крыльев»: Рахманович, Витюгов и Салтыков поле покинули. Вместо них появились Шитов, Ахметов и Макаров вышли вместо них.

10 октября, 18:53

58-я минута. «Крылья» стали активно прессинговать «Спартак». Подопечные Карседо держатся и не дают довести дело сопернику до удара.

10 октября, 18:49

54-я минута. Рахманович получает жёлтую карточку за толчок в чужой штрафной Литвинова.

10 октября, 18:47

52-я минута. Позиционная атака «Крыльев» проходила постепенно. Однако, после передачи Горшкова в зону где никого не было, момент завершился.

10 октября, 18:44

49-я минута. Литвинов сделал проникающий пас в штрафную соперника. Угальде бежал к мячу, но костариканца опередил Кокарев.

10 октября, 18:43

48-я минута. Второй тайм «Спартак» начал активно. Витюгов повалил Угальде на газон по ходу атаки. Штрафной для красно-белых.

10 октября, 18:42

Второй тайм стартовал

46-я минута. Матч в Самаре продолжается.

10 октября, 18:25

«Крылья Советов» и «Спартак» не забили голов в первом тайме

До удаления Александра Максименко игра была на стороне «Спартака». После ухода с поля голкипера «Спартака» «Крылья» взяли инициативу в свои руки. Однако, несмотря на наличие моментов у чужих ворот, хозяева отличиться не сумели.

10 октября, 18:22

45+2-я минута. Жедсон уходил от прессинга Салтыкова в своей штрафной. Никита попал бутсой по ноге сопернику. Игра остановлена.

10 октября, 18:20

45-я минута. К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

10 октября, 18:19

44-я минута. Рассказов не сумел в дриблинге пройти Барко на фланге. Ещё одна атака «Крыльев» завершена.

10 октября, 18:18

43-я минута. Витюгов попробовал сделать навес в чужую штрафную. На фланге его прервал Жедсон.

10 октября, 18:14

38-я минута. Практически в пустые ворота не попадает Горшков. Прострел был на правый фланг и Юрию нужно было попасть в ворота с острого угла — но мяч полетел выше ворот. Боковой судья зафиксировал офсайд.

10 октября, 18:12

37-я минута. Бывший защитник «Спартака» Чернов ударил ногой по голове Угальде. Гости заработали штрафной.

10 октября, 18:10

35-я минута. Салтыков попробовал пробить из-за пределов штрафной. Мяч затерялся в ногах у защитников «Спартака», к нему устремился Крамарич. Помазун опередил нападающего «Крыльев» и забрал мяч в ногах Ву.

10 октября, 18:07

33-я минута. Печенин разгонял контратаку «Крыльев». Витюгов принял мяч, затем попал в Бабича. На подхвате был Рассказов, который пробил из-за пределов штрафной — выше ворот.

10 октября, 18:05

31-я минута. Витюгов получил мяч на левом фланге недалеко от чужой штрафной и пробил в касание. Мяч полетел значительно выше ворот.

10 октября, 18:03

28-я минута. Литвинов пошёл в чужую штрафную прессинговать Кокарева. Никита убрал на финте полузащитника «Спартака» и выбил футбольный снаряд на чужую половину поля.

10 октября, 17:58

«Спартак» остается в меньшинстве в середине первого тайма

24-я минута. Рахманович оббежал защитников «Спартака», выходил босниец один на один с Максименко. Александр в подкате срубил нападающего-юбиляра, сорвал атаку и за это был удалён с поля. Илья Помазун вышел на поле вместо Маркиньоса.

10 октября, 17:55

20-я минута. Солари вошёл в штрафную соперника и пробил с фланга. Мяч оказался с внешней стороны сетки.

10 октября, 17:53

19-я минута. Горшков ушёл от подката Бабича и в одиночку развивал контратаку самарцев. Умяров у самой лицевой поставил спину и не дал Юрию добраться до мяча.

10 октября, 17:51

17-я минута. При навесе Бабич, выбивая мяч, попал себе в руку. Паралельно с игрой ВАР смотрит этот момент.

10 октября, 17:50

16-я минута. Штрафной разыгран хозяевами. Рахманович готов вернуться в игру.

10 октября, 17:48

14-я минута. «Крылья» разгоняли контратаку. Зобнин плечом сильно оттолкнул Рахмановича. Амар лежит на газоне и не может придти в чувства.

10 октября, 17:46

12-я минута. Барко то ли навешивал, то ли пробивал в самый угол ворот «Крыльев». Кокарев вновь спасает свою команду.

10 октября, 17:45

10-я минута. Солари сделал заброс со своего фланга прямо в ноги Угальде. Манфред пробил, но точно в руки Кокарева.

10 октября, 17:42

8-я минута. Забросил Жедсон мяч в сторону Угальде. Манфред летел к мячу. Кокарев на выходе опередил нападающего красно-белых.

10 октября, 17:41

7-я минута. Маркиньос повалил бывшего «спартаковца» Рассказова на газон во время атаки хозяев. Николай в падении задел лицо бразильца своей бутсой.

10 октября, 17:37

4-я минута. Навес в сторону Солари от футболистов «Спартака». Печенин головой выбил мяч в падении, опередив аргентинца.

10 октября, 17:36

3-я минута. Барко, недавно продливший контакт со «Спартаком» сбил с ног Витюгова на чужой половине поля. Игра остановлена.

10 октября, 17:36

2-я минута. «Спартак» пытается поджать «Крылья» на их половине поля. Хозяева стараются не расставаться с мячом.

10 октября, 17:34

1-я минута. Матч в Самаре начался.

10 октября, 17:32

Амар Рахманович получает знаковую футболку за 100 сыгранных матчей за «Крылья».

10 октября, 17:30

Команды появляются на поле «Самара Арены».

10 октября, 16:44

«Спартак» выйдет на поле «Самара Арены» в следующем составе

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Дмитриев, Денисов, Парада, Саусь, Массалыга, Пруцев, Даку, Сорокин, Полех.

10 октября, 16:43

«Крылья Советов» выйдут на матч со «Спартаком» без Песьякова в составе

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Чернов, Божин, Рассказов, Костанца, Горшков, Витюгов, Салтыков, Крамарич, Рахманович.

Запасные: Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Столбов, Баньяц, Ахметов, Шитов, Макаров, Марин, Мукаилов.

10 октября, 10:15

«Крылья Советов» — «Спартак»: потери

У «Спартака» на этот матч по причине травмы будут отсутствовать Даниил Зорин, Кристофер Мартинс и Александр Джику. У «Крыльев» под вопросом на встречу капитан команды Сергей Песьяков.

10 октября, 10:05

«Крылья Советов» — «Спартак»: личные встречи

За последние три года команды встречались аж восемь раз — из них шесть раз в Премьер-Лиге и два раза в Кубке России. В прошлом сезоне команды обменялись победами. Со счётом 2:1 на «Открытие Арене» победил «Спартак», а ближе к концу сезона уже под руководством Сергея Булатова с тем же счётом победил самарский коллектив.

10 октября, 09:55

«Спартак»: форма в последних турах РПЛ

Команда Хуана Карлоса Карседо в девятом туре перед международной паузой победила «Факел» на домашней арене (1:0). До этого красно-белые крупно обыграли «Ростов» (3:0), а перед этим москвичи потеряли очки в матчах с «Оренбургом» (1:1) и московским «Динамо» (1:2). Стоит отметить, что «Спартак» забивает в каждом туре РПЛ, а в четырёх из шести домашних встреч не пропускал.

10 октября, 09:45

«Крылья Советов»: форма в последних турах РПЛ

В пяти последних матчах команда Сергея Булатова не проигрывала, сыграв три раза вничью: на выезде с «Ахматом» (3:3) и «Локомотивом» (1:1), а также дома с лидирующим в таблице «Краснодаром» (2:2). Кроме того, были победы над «Акроном» (3:0) и над «Родиной» (2:1).

10 октября, 09:35

Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Игру «самарской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

10 октября, 09:25

Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Матч команд Сергея Булатова и Хуана Карседо состоится в субботу, 10 октября, в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

10 октября, 09:15

В среду, 17 сентября, «Крылья Советов» примут «Спартак» в десятом туре Премьер-лиги.

Команды занимают места в разных частях турнирной таблицы: красно-белые идут вторыми, а самарцы — девятыми. «Крылья Советов» не проигрывают начиная с 4-го тура. Самарский клуб имеет в активе 11 очков и девятое место. И это учитывая, что команду покинул лучший бомбардир клуба прошлого сезона Иван Олейников.

«Спартак» в этом сезоне проигрывал всего дважды. У москвичей также второй показатель по забитым мячам в чемпионате после «Зенита» — 16. Второе место у подопечных Карседо и в таблице. В активе 21 очко.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Спартак». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
2
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
3
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
4
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
5
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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