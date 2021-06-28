Банк ВТБ выдал кредит «Локомотиву» в размере 2 миллиардов рублей
19:36
По информации «СЭ», банк ВТБ выдал кредит ФК «Локомотив» кредит в размере 2 миллиардов рублей.
C 2008 года банк выступает генеральным спонсором ФК «Динамо» Москва. С 2019 года домашние матчи с участием бело-голубых проходят на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
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