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Банк ВТБ выдал кредит «Локомотиву» в размере 2 миллиардов рублей

19:36
&quot;Локомотив&quot;. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&amp;quot;Локомотив&amp;quot;. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», банк ВТБ выдал кредит ФК «Локомотив» кредит в размере 2 миллиардов рублей.

C 2008 года банк выступает генеральным спонсором ФК «Динамо» Москва. С 2019 года домашние матчи с участием бело-голубых проходят на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

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