Обозреватель «СЭ» — больше чем об итогах отдельно взятого тура.

«Байер» и «Краснодар»

Начну очередной обзор вроде бы о первенстве РПЛ совсем не с него. А с чемпионства в Германии леверкузенского «Байера». Здесь и сейчас каждый человек на планете Земля хотел бы быть болельщиком этой команды. До нынешнего сезона — не хотел бы ни за что на свете, но теперь!.. Сбылась их вечная мечта — выиграть чемпионат Германии. Впервые за 119 лет.

Больше не Неверкузен!

Хаби Алонсо надо незамедлительно начать ваять прижизненный памятник, который должен стоять при входе на домашний стадион. Это потрясающая история. И команда — тоже потрясающая, которой желаю выиграть Лигу Европы.

Я по-человечески очень рад за Леверкузен — но, в сущности, кто он для меня такой? Это просто сопереживание истории города, клуба чужой страны и его болельщиков, которые через очень многое прошли на сложнейшем пути к хеппи-энду. Но для меня это почти не личностная история. Я никого в «Байере» не знал, ни за кого лично не болел.

И все равно — нет, не счастлив (не надо переслащивать), но рад.

За «Краснодар», пусть ему и не 119 лет, и даже не 19, порадовался бы намного сильнее, потому что лично знаю Сергея Галицкого и сопереживаю ему; поскольку на моих глазах он сделал то, о чем писал Маяковский: «Здесь будет город-сад!»

На ровном месте, из ничего. Построил чудо-стадион, поселил там не существовавшую ранее команду, довел ее трижды до бронзы, дважды до финала Кубка, до Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы; наполнил арену болельщиками, создал академию, в которой занимается половина детей Краснодарского края в условиях, которые их родителям и не снились; окружил стадион фантастическим парком, о каком Краснодару невозможно было и мечтать.

В России такого просто не бывает. Назовите еще хоть один подобный пример.

Но сам же Сергей Николаевич и уволил посреди сезона тренера, который впервые привел его команду к зиме на первом месте. Он как тот волшебник, который, взмахнув палочкой, все это и придумал, имел на свой каприз полное право.

Он хотел видеть свой футбол; он его не видел. И, когда чуть-чуть ушел результат, рассудил так, как рассудил.

Со всеми вытекающими.

Но как же мне хочется, чтобы он не только наслаждался игрой, но и выигрывал. Как сказал мне недавно Даниил Медведев, когда я попросил первую ракетку России дать совет юным теннисистам, ребятам и девочкам, которые сомневаются в себе:

— Насколько это возможно, наслаждайтесь теннисом и при этом старайтесь побеждать. С одной стороны, надо получать удовольствие от игры, с другой — важно расстраиваться поражениям. Если ты все время будешь только наслаждаться, так тоже не работает. Теннис надо любить, но при этом всегда хотеть выигрывать.

Футбола это касается в не меньшей степени.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слишком поздно уволили Абаскаля. Да хоть Мостового бы и.о. назначили!

«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Слишком поздно испанца уволили.

Но лучше поздно, чем никогда.

Даже я, дилетант, не видел никаких перспектив с этим тренером еще в начале прошлого сентября, после бездарного и безликого проигрыша «Краснодару» перед сентябрьским перерывом на сборные. Но его не убрали даже зимой, когда, по-моему, самым рьяным сопереживателям Абаскаля все с ним стало ясно. На ровном месте красно-белые потеряли кучу времени и теперь все равно вынуждены будут платить ему неустойку — пусть, вероятно, и не такую большую, как несколько месяцев назад.

Упорные слухи о том, что Гильермо вот-вот пойдет на выход, на парадоксе начались после победы над «Динамо». Даже во время дерби, когда двумя ошибками Игоря Лещука и тремя очками еще не пахло. Потом снова были опровержения, работа тренера до следующего матча с «Сочи» — и расставание после игры.

Понимаю человеколюбие руководителей «Спартака», которые не хотели увольнять Абаскаля перед днем рождения. Но вот и отпраздновали. В стиле: «Хотите первый раз выиграть в чемпионате с октября? Мы к вам едем!»

Во всех отношениях — приехали.

Вот мне интересно — почему в «Спартаке» зимой не произошло напрашивавшейся смены тренера, а в «Сочи» как раз с того времени работает человек, который тренировал сборную Испании и «Монако», много лет помогал Луису Энрике, то есть на протяжении многих лет проявлял себя как хороший тренер — второй, главный? И в результате «барсы» весной не проигрывают, хотя до этого матча и не выигрывали. Ну, так это «Сочи» с его составом.

В котором люди были настроены так, что Никита Бурмистров в подкате вырывал с мясом угловой флажок.

А «Спартак»... Да какой это «Спартак»? Одно название.

О нем, не забившем в четырех матчах чемпионата из пяти после зимнего перерыва, без истерического смеха говорить уже невозможно. Поэтому у меня предложение — а пусть реально до конца сезона туда поставят Александра Мостового!

Я об этом писал в своем Telegram-канале еще до увольнения Абаскаля, предложив при этом испанца в отставку формально не отправлять, чтобы не платить ему неустойку, а просто отстранить от работы и продолжая выплачивать зарплату. Об этих ухищрениях вам любой гендиректор российского клуба за рюмкой чая расскажет — чтобы не платить лишнего, отработаны десятки способов.

С Царем хоть поугорали бы. Терять все равно нечего — чемпионства не будет точно, медалей с таким футболом (хотя там всего три очка отставания) — тоже, зоны УЕФА не существует, вылет не грозит.

Мостовой, хоть никакой и не тренер, шоу бы дал — не в игре, так после. А с ежедневно критикуемым им Абаскалем (правда, не за то, за что надо критиковать) не было ни результата, ни игры, ни движухи.

Я многое слышал о том, как буквально все живые инициативы клубной медиаслужбы зарубались вроде бы молодым, но совершенно консервативным в этом плане специалистом на корню. Мы же помним, что «Спартак» стал чуть ли не единственной командой РПЛ, чей тренер запретил вход телевизионной группы в раздевалку после матчей Кубка России. И таких примеров были десятки. От него просто выли, а когда он что-то позволял вроде съемок самого себя в рабочем кабинете, то вместо интересных фактов и историй изрекал абсолютную пустоту. При этом искренне считая, что формулировки вроде «не слишком радуйся победам и не слишком огорчайся из-за поражений» — это новое слово в футболе. Хотя то же самое писал в своей анкете (находящейся в спартаковском музее) еще Николай Петрович Старостин.

Пора бы спартаковским боссам понять одну ключевую вещь — не надо приглашать в «Спартак» тренеров-ноунеймов, которые будут на красно-белых учиться тренировать. Любой национальности. «Спартак» — это бешеное давление, высокие цели, куча различных интересантов, финансовые и прочие амбиции которых надо держать в узде, и это под силу только опытному человеку.

Сейчас активно обсуждаются кандидатуры Валерия Карпина и Станислава Черчесова — это действительно опытные специалисты, прошедшие миллион разных ситуаций и знающие, как из них выходить. Но когда они работали в «Спартаке», оба были начинающими тренерами. И их список у красно-белых можно продолжать долго.

Надоели бесконечные эксперименты. Нужны здравый смысл, опыт, уверенность, отсутствие истерик, присутствие реальной, а не мифической и оторванной от жизни игровой идеи. Не весенние абаскалевские 4-4-2, независимо от того, есть под них Квинси Промес или нет, а просто потому, что он — художник, он так видит.

Вместо очередного безвестного «художника, который так видит», ставьте уж лучше Мостового — разницы никакой. Или ставьте тренера.

Игорь Акинфеев пропускает гол от Ильи Самошникова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Извинение человека чести Акинфеева. Хотя извиняться было не за что

Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками за гол Ильи Самошникова. Честно говоря, не понимаю, за что ему нужно извиняться. За блестящее исполнение удара соперником? Был столь же роскошный заброс на ход от Максима Глушенкова со своей половины поля, и в такой ситуации Игорь по всем вратарским канонам не имел права находиться слишком глубоко — убедился в этом, написав тренеру вратарей сборной России Виталию Кафанову: он мою версию однозначно подтвердил. А только находясь на линии или прямо перед ней, можно такое вытащить. Самошников просто идеально попал.

Но эмоциональный порыв Игоря извиниться перед болельщиками, конечно, можно только уважать. Кстати, то же самое он дважды делал на чемпионате мира в Бразилии, выходя к журналистам и после Кореи, и после Алжира. Хотя после того же Алжира Фабио Капелло на пресс-конференции уверял всех, что Акинфеева на том угловом ослепили лазерными указками — вот он и ошибся. Игорь же честно сказал, что указки были в другом эпизоде, несколькими минутами ранее, и к голу никакого отношения не имели.

У Акинфеева есть понятие чести. Довольно редкое сейчас. И он не врет. Любой человек может ошибаться, и он тоже. На мой взгляд, обвиняя себя в голе Самошникова, он ошибается. Белое черным в отношении себя он назвать может. А вот черное белым — нет.

А в целом в Черкизове, конечно, творилось безумие. Большей частью в хорошем смысле. Три четверти матча остались явно за «Локомотивом» во главе с блистательным Глушенковым. Глядя на его игру, уже в который раз не могу осознать, почему Валерий Карпин не вызывает его в сборную. Нет, умом понимаю: концепция, требования, игра без мяча, которая сильной стороной футболиста никак не является. Он в чистом виде игрок «на мяче».

Тренер всегда имеет право на свой подход. Но в российском футболе что, так много натуральных талантов, которые к тому же себя стабильно реализуют (я не беру условных Денисов Давыдовых), чтобы не подстраивать модель под них, а жертвовать ими в угоду модели?

Ясно, что сборная отстранена от международных турниров, и значения все это по большому счету не имеет. А если бы не была отстранена, а если бы имело? Думаю, шума на тему невызова Глушенкова было бы несравнимо больше. В зависимости от результатов, конечно.

Есть у парня, правда, большой недостаток — рот все время открывает, из-за чего получил в начале игры от Сергея Карасева желтую карточку. Но пара пропущенных арбитром фолов в итоге игрока только разозлила по-футбольному, и он, играя не на своей изначально позиции, сделал дерби тремя голевыми передачами. Почти сделал.

Но затем были замены Владимира Федотова в стиле all-in (выход Антона Заболотного и Федора Чалова при остающихся на поле Тамерлане Мусаеве, Аббосе Файзуллаеве и Иване Облякове), дикий порыв ЦСКА и два мяча при 1:3, а могло стать и 4:3 в обе стороны.

Федотов заменами оживил труп, а Михаил Галактионов — похоронил заживо. Выход едва восстановившихся Артема Дзюбы с Наиром Тикнизяном вместо Сергея Пиняева и Антона Миранчука, а затем еще замены Глушенкова и Артема Карпукаса — ну все сработало не в кассу. В результате такого матч-менеджмента развалилась вся игра «Локо». Хотя надо отдать Галактионову должное за идею с Глушенковым в роли центрфорварда (иногда — реального, иногда — «ложной девятки»): предсказать его действия было совершенно невозможно, и сработало это потрясающе.

И в каком же порядке армейцы на стандартах. В этот вечер они забили два гола с угловых даже без Виллиана Роши и Игоря Дивеева! А у «Спартака» — ноль голов со стандартов за весь сезон. Это еще к слову о работе Абаскаля.

У Мусаева (не главного тренера «Краснодара», а нападающего ЦСКА) — 1+1 и четвертый мяч в шести матчах за ЦСКА, лишь второй из которых он в субботу проводил в стартовом составе. Удивительная эффективность новичка из «Балтики», о котором в момент прихода многие говорили — да зачем он нужен, армейцам кто угодно необходим, но не форварды! И тут спортивному департаменту красно-синих можно только поаплодировать.

Футболисты «Балтики». Фото ФК «Балтика»

Аутсайдерский бунт

ЦСКА уже всего на очко отстает от «Динамо», проигравшего третий матч подряд. И, если вспоминать прошлую весну и взлет армейцев к серебру и Кубку, то похожий сценарий сейчас меня совершенно не удивит. Но Марцела Личку и «Динамо» жаль. Пока не вполне понятно, из-за чего вдруг «посыпалась» самая прогрессировавшая осенью команда, которая и весну начала с двух побед, первая из которых — над «Локомотивом» — получилась просто образцово-показательной. Но проигрывать нынешнему «Уралу» — это что-то совсем за гранью.

Впрочем, этот тур ознаменовался каким-то лютым аутсайдерским бунтом. Одновременно «Сочи» и «Урал» обыграли две московские команды, «Балтика», не забивавшая в девяти из десяти предыдущих матчей, учинила побоище «Ахмата» в Грозном с семью (!) забитыми мячами, догнав соперника и отправив его в зону прямого вылета. Наконец, «Оренбург» после очередного выигрыша формально вообще аутсайдером быть перестал, поднявшись за пределы зоны стыков.

Тут любопытно, что при провале Абаскаля два других испанских тренера РПЛ — одни из главных триумфаторов весны. «Оренбург» Давида Деограсии по итогам пяти туров идет на втором (!) месте, деля его по очкам с «Зенитом» (и опережая его по разности мячей) и уступая только «Ростову». «Сочи» Роберта Морено с семью очками делит пятое-седьмое места, тоже не проиграв ни разу. Нет, только вдумайтесь: в десяти матчах на двоих у «Оренбурга» и «Сочи» — ноль поражений!

Учитывая, что в топ-8, помимо них, входит и «Балтика», я лишний раз убедился, что первая и вторая части российского первенства не имеют друг к другу почти никакого отношения. Не значит ли это, как я уже в который раз говорю (ведь «Карфаген должен быть разрушен»!), что настало время возвращаться к системе «весна-осень»?