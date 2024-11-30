«Тебе недолго осталось». Гончаренко налетел на арбитра Бобровского после поражения от «Ростова». Его накажут?

Инцидент отобразили в протоколе матча.

«Ростов» в 17-м туре РПЛ разгромил «Пари НН» (4:0). Нижегородцы с начала второго тайма действовали в меньшинстве и в неравных составах пропустили три мяча. После игры главный тренер команды Виктор Гончаренко разжег скандал, бросив в адрес главного арбитра встречи Яна Бобровского странную фразу.

Что произошло после матча

После финального свистка по соцсетям стало распространяться видео из подтрибунного помещения. На нем слышно, как Виктор Гончаренко агрессивно обращается к арбитру: ««Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». Бобровский ответил тренеру: «Красная карточка тренеру, свидетелей полно». Однако в протоколе матча у Гончаренко отсутствует даже желтая карточка — удалили в игре только полузащитника «Нижнего Новгорода» Хуана Босельи, который на 49-й минуте получил прямую красную.

Сам Гончаренко после матча в микст-зоне подтвердил, что не видел красной карточки в свой адрес. «Я не понимаю, почему по-хамски лайнсмен отвечает моему игроку. Я считаю, что это неправильно. Мне за это дают красную карточку. Я ее не видел, это со слов кого-то», — ответил тренер на вопрос журналиста о конфликте в подтрибунном помещении.

На послематчевой пресс-конференции Виктора Михайловича вновь спросили о разногласии с Бобровским. На этот раз тренер «Нижнего Новгорода» ответил более обтекаемо.

«Начинаете притягивать те вещи, которые мне после игры уже не совсем интересны. Игра заканчивается, нужно убрать эмоции и говорить о том, какие вещи надо улучшить для команды. Там понятно, что много сказано, много сделано — на эмоциях. Футбол — это эмоции. Чем-то я был недоволен, потому что мне показалось более уважительно мог помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, но никакого мата не было или чего-то грубого», — ответил Гончаренко.

Как можно расценить поведение Гончаренко

В протоколе матча действительно нет красной карточки в адрес Гончаренко, однако упоминание его спича все равно присутствует в разделе с замечаниями по проведению игры. «После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Гончаренко В.М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру», — говорится в протоколе.

Возможно, тренера все-таки накажут по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета на основании этой записи в протоколе. О санкциях за чересчур эмоциональное поведение по отношению к судье говорится в статье 95 дисциплинарного регламента РФС. Действия Гончаренко можно расценить как «оскорбительное поведение» или как «агрессивное поведение».

Ян Бобровский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что ему может грозить

Согласно пункту 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС, оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официальных лиц наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей.

За агрессивное поведение (за исключением физического воздействия) пунктом 4 той же статьи 95 предусматривается дисквалификация до 4 матчей. В обоих случаях при рецидиве виновному грозит дисквалификация сроком до 3 месяцев, а при каждом нарушении к нему может быть применен штраф.

Отраженные в протоколе особые замечания о поведении Гончаренко могут стать основанием для работы КДК. Вероятно, ближайшее заседание комитета состоится на следующей неделе.

В 2019 году КДК РФС уже отстранял работавшего в ЦСКА Гончаренко на три матча за мат и высказывания в адрес судей на матче чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

Под руководством Гончаренко «Пари НН» сыграл семь матчей во всех турнирах — одержал две победы и потерпел три поражения. В РПЛ команда идет на десятом месте.