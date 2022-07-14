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Клуб Галицкого может замахнуться на медали

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 марта. Москва. Тушино. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Эмоции гостей после победного гола.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Краснодар»
1/2
Оцениваем перспективы «быков» в новом сезоне.

Весенний базис

Знакомишься с мнениями экспертов перед стартом нового сезона — и поражаешься тому, сколь кардинально поменялись оценки перспектив «Краснодара». Весной, когда контракты всех легионеров были приостановлены, а на смену Даниэлю Фарке пришел работавший прежде с «Краснодаром-2» Александр Сторожук, в «быков» не верил никто. Кроме, разумеется, самих южан и самых оптимистичных болельщиков.

Чуть больше 6 тысяч зрителей на первом весеннем матче — шоковая реакция на перемены. Интересно, какой процент из них в тот момент имел представление о том, как играют Манелов, Якимов, Исаенко и Литвинов?

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Тот матч черно-зеленые выиграли скорее на желании и характере. Сторожук это признавал, подчеркивая, что это компенсирует нехватку мастерства и опыта. Недочеты стали видны по ходу неудачного апрельского отрезка, а потом набивший шишек «Краснодар» завершил сезон серией из пяти беспроигрышных матчей. И главной победой той команды стала любовь болельщиков, которая в футболе измеряется в том числе и данными посещаемости.

На «Динамо» «быки» собрали 12 тысяч зрителей. На «Зенит», «Ростов» и «Локомотив» — больше 17. Завершавший сезон домашний матч с ЦСКА посетили 24 тысячи болельщиков, чья вера в свою команду росла на глазах. Бесспорно, в этих цифрах много эмоций, однако они были подкреплены как результатами, так и качеством игры. В чем-то изменившейся и обретшей новые черты вроде обилия классных голов с дальней дистанции.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар», итоги сезона. Четвертое место — ценнее медалей из прошлого

Фактически в весенней части предыдущего чемпионата была заложена основа команды, которую сейчас многие относят к претендентам на медали. И, надо признать, обоснованно. Даже с точки зрения элементарной математики. Во-первых, от пьедестала «Краснодар» отделили всего три очка. Во-вторых, весной в 12 матчах южане набрали 21 балл, или 1,75 очка в среднем за игру. В первой части того чемпионата средний балл равнялся 1,61.

Хотя наивно, опираясь на эти цифры, утверждать, что команда, помолодевшая и справившаяся с кризисной ситуацией благодаря воспитанникам клубной академии, лучше той, где выступали Классон, Кабелла, Крыховяк и Вилена. Да и не увидели мы, как могли усилить краснодарцев сыгравшие за них только на сборах Бутхейм с Алонсо и как украсил бы игру восстановившийся после травмы и зажигающий сейчас в бразильском чемпионате Вандерсон Масиэл.

Ильзат Ахметов. Фото ФК «Краснодар»
Ильзат Ахметов.
ФК «Краснодар»

Вернувшиеся и перезагрузка Ахметова

Однако эффективность новой версии «Краснодара» очевидна. Как и то, что его конкуренты летом не стали сильнее. «Сочи» покинули Владимир Федотов и такие важные исполнители, как Кассьерра и Родригао. У «Динамо» появился новый тренер, но после ухода Бальбуэны не осталось ни одного опытного центрального защитника. «Локомотив» нестабилен, в ЦСКА дефицит игроков нужного армейцам уровня, а от в очередной раз поменявшего тренера и стиль «Спартака» по традиции не знаешь, чего ожидать.

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На этом фоне «быки» выгодно отличаются стабильностью. Если брать ушедших, то ветераны Мартынович и Газинский весной практически не играли, а Ильин и Чернов были игроками ротации. Тем временем молодежь обросла мышцами, выкуплен контракт Оласегуна, а опытный Петров полностью здоров. Состав укрепили вернувшиеся в команду Кордоба, Сулейманов, Рамирес и Кайо, хотя бразилец может выпасть из обоймы из-за травмы.

А видя, как эффективно работает с молодежью Сторожук, стоит внимательно присмотреться и к лучшему бомбардиру «Тюмени» Карпову. Хотя на данный момент его потенциал — такая же загадка, как и уровень готовности Ахметова. Прошлый сезон экс-полузащитнику ЦСКА откровенно не удался, однако в Краснодаре у него появился шанс перезапустить карьеру. Уровень футболиста, который той весной играл за сборную, известен, и в 24 года ставить на Ахметове крест глупо.

15&nbsp;мая. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Мечта Галицкого сбылась: 11 воспитанников «Краснодара» на поле!

Дальнейшее в его руках, а ответы на все вопросы даст стартующий в пятницу чемпионат. В нем будут подводные камни вроде пресловутого «синдрома второго сезона». Разной может быть и реакция молодежи, которая дала результат весной, но уступила свои позиции более опытным исполнителям. Это в том числе и проверка для Сторожука, но очевидно, что у Сергея Галицкого амбициозные планы. В противном случае он вряд ли блокировал бы трансферы новых лидеров — Сперцяна и Черникова. И в данном решении стоит усматривать не только принципиальное нежелание усиливать конкурентов, превращаясь в клуб-ферму, а еще и стремление что-то выиграть.

Ильзат Ахметов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Сторожук
Сергей Галицкий
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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