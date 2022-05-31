«Краснодар» — жив. А четвертое место — ценнее медалей из прошлого

«Быки» с честью вышли из сложной ситуации и могут занести сезон себе в актив.

01.06.2022 | Италия — Аргентина

Три команды

Кажется, столь насыщенного событиями сезона в истории «Краснодара» еще не было, и фактически мы увидели три версии «быков». Первая ушла на зимние каникулы пятой, выиграв в гостях южное дерби у «Сочи», и вступила в эпоху перемен после увольнения переставшего отвечать на звонки Виктора Гончаренко, который не пожелал мириться с отставкой своего ассистента по инициативе клуба.

Обновленный вариант «Краснодара» — усилившийся зимой одним из лучших защитников бразильского чемпионата Хуниором Алонсо и разрывавшим оборону выигравшей потом Лигу конференций «Ромы» норвежцем Эриком Ботхеймом — так толком и не увидел свет. А все наработки классного специалиста Даниэля Фарке так и остались на зимних сборах.

Иностранец в «Краснодаре» — это в принципе было круто и очень интересно. Даже в какой-то степени экспериментально, однако изменение политической обстановки заставило южный клуб ставить совсем другие опыты. С не имевшим должного опыта тренером из клубной системы, необстрелянной молодежью и без иностранцев, подбор которых у черно-зеленых традиционно был одним из самых качественных в РПЛ.

Даже не сравнить с «Рубином», который в схожей ситуации развалился и отправился на перезагрузку в первый дивизион. Краснодарцы же — даже с учетом сложной финансовой ситуации у Сергея Галицкого — доказали: жизнь возможна даже без Виктора Классона, Реми Кабелла, Вандерсона Масиэла и Гжегожа Крыховяка.

Возможно, нынешнее четвертое место — даже большее достижение, чем медали былых лет, потому что это торжество системы, которую годами выстраивал владелец клуба. Бесспорно, Галицкий видел совсем другое воплощение собственной мечты об одиннадцати воспитанниках на поле, но это по-настоящему спасло клуб. Как и преданность выпускников знаменитой академии черно-зеленым цветам.

Александр Сторожук. ФК «Краснодар»

Новые имена и новые лидеры

Утвержденный недавно на посту главного тренера Александр Сторожук не просто так говорил, что видит блеск в глазах своих подопечных, а характер и самоотдача позволяют компенсировать нехватку опыта и мастерства. Впрочем, некоторые футболисты заявили о себе еще в напичканном звездами составе, при совсем другом уровне конкуренции заслужив место на поле. Речь, естественно, об умнице Эдуарде Сперцяне и выросшем в классного опорного хавбека Александре Черникове. В одного из лидеров превратился и Никита Кривцов.

Уровень этого трио уже достаточен для того, чтобы говорить о том, что наряду с проведшим отличный сезон Матвеем Сафоновым новые лидеры образовали хребет команды. Остальных же до нынешней весны знали лишь продвинутые поклонники «Краснодара», внимательно следившие за второй командой в первенстве ФНЛ. И теперь уже сложно представить «быков» без Олега Исаенко и Вячеслава Литвинова, Ираклия Манелова и Вячеслава Якимова.

Эдуард Сперцян. ФК «Краснодар»

И если первые весенние успехи, включая победу над «Спартаком», можно еще было объяснить эмоциями, то финишный отрезок — показатель реального прогресса команды. Пять туров без поражений, вместившие победы над «Ростовом», «Локомотивом» и ЦСКА, — это уже определенный уровень. Причем опыт сам по себе ничего и никому не гарантировал, поэтому в запасе оставались Евгений Чернов и покинувшие в итоге клуб заслуженные ветераны «быков» Александр Мартынович и Юрий Газинский, а Владимир Ильин чаще выступал в роли джокера.

Впрочем, говорить об отчасти искусственном омоложении состава не приходится. Только травма оставила вне игры Сергея Петрова, а Алексей Ионов регулярно появлялся на поле, закрывая при этом разные позиции. Оба остаются в команде, и ее будущее — отнюдь не пионерский отряд с парой опытных вожатых.

Плюс Шапи и Уткин?

Принципиальный момент при формировании состава на будущий сезон — отказ от продажи молодых российских игроков, на которых есть спрос на рынке. Они настоящее и будущее «Краснодара», у которого есть резервы для усиления. Речь, конечно, о легионерах, покинувших юг России в начале весны. Да, Вандерсон и Алонсо будут играть в Бразилии как минимум до конца года. Разорван контракт с Ботхеймом, вслед за которым уйдет и Крыховяк. Однако должны вернуться южноамериканцы — Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба. Кроме того, завершились аренды короля штрафных Даниила Уткина и отыгравшего сезон в Турции Магомеда-Шапи Сулейманова.

Если все упомянутые футболисты действительно вернутся, тренерский штаб получит пять серьезных боевых единиц. С их запасом мастерства вырастет уровень конкуренции, а это залог дальнейшего прогресса молодежи. Так что предрекаемого конца света не случилось. Напротив, «Краснодар» показал, что он жив. Прежде всего собственным болельщикам, которые после первого весеннего шока вернулись на трибуны и уже полюбили новых «быков».