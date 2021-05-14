Зарема Салихова будет сражаться не за чужие деньги и репутацию, а за собственного мужа, его активы и публичный образ.

Конкретика в принятии решений

В сентябре 2020-го имя Заремы Салиховой разорвало сердца спартаковских болельщиков. Случилось это после интервью журналисту Ивану Карпову, где она рассказала, что всегда была рядом с проектами Федуна и вышла в свет, потому что хочет справедливости. А еще не принимает сделки в последний день трансферного окна, поскольку видит в этом несистемность и ошибки менеджмента.

Зарема постаралась объяснить, что на Федуне лежит большая доля операционных функций, которые с него было бы эффективно снять и перенаправить на генерального директора: «Неправильно, когда все — даже самые мелкие вопросы — подвязывают на него. А в «Спартаке» все сидят и ждут его решения. И получается, что на Федуне вся ответственность. Это неправильно. Он не может быть профессионалом одновременно и в IT, и в маркетинге, и в эксплуатации, и в селекции и так далее. Гендиректор должен сам отвечать за спортивный результат, за финансовые показатели, за каждого сотрудника, который работает у него в клубе».

Слова Салиховой выглядят разумными и понятными. Тем более многие считают, что Федун — человек импульсивный и склонный принимать решения, захватывающие все вокруг, как взрывная волна от авиабомбы, которая одновременно рушит и военные укрепления, и детские больницы. То есть решениям Леонида Арнольдовича часто не хватает конкретики, которая очень важна в управлении чем угодно — от водонапорной башни до футбольного клуба. И вот Зарема Салихова настроена ее дать, а еще организовать дополнительный центр принятия решений.

Влияние на Федуна

В недавнем интервью Sports.ru бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко, который в начале нулевых продал клуб Леониду Федуну, охарактеризовал темперамент вице-президента «Лукойла» и то, как он ведет переговоры: «Я не знаю людей, которые вообще могут Федуна где-то одернуть, кроме Вагита Алекперова. Кого бы он мог послушать, кто мог бы ему сказать, что так делать не надо. То есть он настолько самоуверенный, что ему почти невозможно отказать, он и «Спартак» у меня так покупал. Сейчас, насколько я знаю, есть два человека, которые на него могу повлиять: Вагит Юсуфович и Зарема. Поэтому Зарема в «Спартаке» — это однозначно хорошо».

Слова Червиченко наглядны — вот свежий пример. В ноябре-декабре 2020-го «Спартак» самоликвидировался в играх с «Сочи» и «Зенитом». На пресс-конференции после матча в Санкт-Петербурге Доменико Тедеско объявил об уходе из клуба по окончании контракта, а Леонид Арнольдович серьезно задумался о смене тренера уже зимой.

И тут сразу возникла фигура Кике Сетьена. Первым порывом владельца «Спартака» было подписание испанца, в профайле которого лежали два главных качества: работа с «Барселоной» и атакующий футбол. Однако Федун не принял во внимание, что Сетьен строит радикально атакующую модель, которая нигде себя не оправдала. И это еще полбеды. Вторая половина несчастий — состав «Спартака» не соответствовал требованиям Сетьена, и для внедрения новой философии его пришлось бы обновить минимум на треть.

Зато этот вопрос глубоко изучила Салихова и убедила руководство в необходимости сохранения Тедеско до конца сезона. Во-первых, чтобы не потерять лидирующие позиции в чемпионате, во-вторых — чтобы настроить качественный поиск нового тренера, в-третьих — чтобы сохранить деньги, которые пришлось бы платить Тедеско за разрыв контракта.

В итоге состоялось голосование, на котором большинство выбрало вариант Заремы, и он уже сегодня выглядит эффективным: «Спартак» с Тедеско точно занял место в медальной зоне (второе или третье), попал в еврокубки (ЛЕ или ЛЧ) и вдумчиво выбрал тренера.

Влияние на спортивную часть

Правда, женщин в российском футболе не очень любят, если это, конечно, не сексапильные красотки на трибунах. В голове все равно возникает образ Ольги Смородской, которая несколько лет рубилась с ветряными мельницами в «Локомотиве», но так и не справилась. С другой стороны, главная ошибка Смородской — попытка влияния на глубокие спортивные процессы, хотя такой компетенцией она точно не обладала.

Зарема Салихова имеет два высших образования в области экономики и финансов, поэтому свою задачу после вхождения в совет директоров видит в контроле финансово-экономической деятельности клуба, и для этого есть основания («Спартак» — один из самых убыточных клубов в РПЛ). Изначально Зарема внимательно оценила деятельность Томаса Цорна, который, на ее взгляд, совершил несколько неэффективных сделок: продажа Адриано и Зе Луиша, покупка Тиля, аренда Шюррле. Были и другие претензии, касавшиеся командных перерасходов при перелетах и проживании в гостиницах. Кстати, во многом из-за этого Томас Цорн закончил спартаковскую карьеру.

Впрочем, несмотря на основное направление, Салихова уже дважды успешно влияла на спортивную часть: один раз зимой 2020-го с Тедеско, второй — еще раньше с Джорданом Ларссоном.

«Шведским рынком «Спартак» в целом никогда не интересовался. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя — посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны». Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки», — рассказывала Салихова в интервью Карпову в сентябре 2020-го.

К маю 2021-го Джордан настрелял за «Спартак» 15 голов и сделал 4 результативные передачи, а еще принес 9 очков в трех последних матчах (ЦСКА, «Арсенал», «Химки»), которые уже точно принесут клубу медали чемпионата и деньги от еврокубков.

Преимущество семейного бизнеса

Но, как мне кажется, все это — не самое главное. Преимущество семейного бизнеса — в мотивации. Зарема Салихова будет сражаться не за чужие деньги и репутацию, а за собственного мужа, его активы и публичный образ. В этом — сила семейного предприятия. Кстати, отличный пример — бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз», за который играл великий Джо Ди Маджо. Его владельцем сейчас является семья Стейнбреннер, которая, по отзывам, делает на нем отличный бизнес и спортивный результат («Янкиз» возглавляют бейсбольную лигу по доходам и спортивным результатам: 27 побед в Мировой серии, 40 — в Мировой лиге).

Мировую славу клубу принесло управление Джорджа Стейбреннера (с 1973-го), но с середины нулевых (еще до смерти Стейбреннера-старшего) «Янкиз» управляют его сыновья Хэл и Хэнк и, кажется, делают это качественно. Этот пример доказывает, что вошедшие в совет директоров «Спартака» Зарема Салихова и сын Вагита Алекперова Юсуф благодаря особой мотивации (и особым отношениям с владельцем) могут сильно помочь в организации системной работы.

В любом случае приход Салиховой уже наверняка подарил российскому футболу прекрасное вирусное видео.