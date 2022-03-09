ФИФА объявила, что Россия не сыграет в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал отбора

Сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира 2022 года

Разбираемся в том, что произошло.

Вечером 8 марта Международная федерация футбола опубликовала новое заявление, касающееся проведения стыковых матчей чемпионата мира-2022.

ФИФА приняла два ключевых решения:

1. В связи с отстранением России от международных соревнований сборная Польши автоматически вышла в финал стыков ЧМ, где встретится с победителем пары Чехия — Швеция. Эта пара встретится 24 марта.

2. Полуфинальная игра Украины с Шотландией перенесена на июнь. Изначально матч должен был состояться 24 марта в Глазго, но из-за невозможности организовать поездку, а также тренировочный процесс ФФУ попросила поменять дату на более позднюю.

Что это означает для нашей сборной

Главное, что нужно знать: у нас по-прежнему остается шанс выиграть дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Решение об отстранении сборной России ФИФА приняла в феврале, и в РФС сразу заявили, что собираются оспорить его.

«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права», — заявил РФС.

Напомним, что наш футбольный союз настаивает на отмене решения международных организаций и просит восстановить все российские команды и клубы в турнирах ФИФА и УЕФА. Также РФС подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого оспариваемого решения.

8 марта CAS официально зарегистрировал апелляцию РФС. Остается ждать рассмотрения дела, которое Российский футбольный союз попросил провести в ускоренном порядке.

Каких решений ждать от CAS. Объясняет юрист

«В соответствии с кодексом CAS, решение ФИФА останется в силе до завершения рассмотрения дела. Юридически мы отстранены, — объяснила «СЭ» спортивный юрист Анна Анцелиович. — Надеюсь, CAS в ближайшее время рассмотрит апелляцию РФС и примет решение хотя бы по обеспечительным мерам по восстановлению сборной в сетке, чтобы мы смогли проводить матчи.

Каковы шансы? Все всегда — 50 на 50. Это арбитры, которые из своих субъективных представлений принимают решение. Однозначно сказать, как те или иные судьи воспримут доводы разных сторон, заранее невозможно. Юридически решение ФИФА выглядит как минимум странно. Оно не соответствует регламенту Международной федерации футбола. Но, например, в фигурном катании CAS по принципу справедливости отошли от буквы регламента, потому что кодекс был неправильным».