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Сегодня, 16:00

«Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла

Защитник «Крыльев» Бейл рассказал, почему проникся русской культурой
Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл.
Гленн Бейл.
Фото из соцсетей Гленна Бейла
«СЭ» поговорил с лидером «Крыльев» о бане, рыбалке на Волге и Евро-2024.

За три года в России Гленн Бейл стал лидером и самым узнаваемым игроком «Крыльев Советов». Мы встретились с ним во время межсезонья в РПЛ и поговорили о любви к российской культуре, рыбалке с массажистами команды, дружбе с Промесом и рождении ребенка.

Стельки, лабрадудль

— Ты пропустил всю весну из-за травмы. Как чувствуешь себя сейчас?

— У меня семь лет не было травм! Но в этот раз я форсировал свое возвращение. Казалось, что уже полностью восстановился, но два-три раза одна и та же травма появлялась снова. Сейчас же я прошел полный процесс реабилитации и готов на все сто процентов! Можно сказать, что повреждение было незначительным — я его просто усугублял.

— Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко говорил, что ты должен был вернуться в апреле...

— Да, я очень сильно хотел помочь команде. Но только все усугубил. В этом причина.

— Ваш врач рассказывал, что теперь тебе нужно играть со специальными стельками. Удалось их купить?

— Конечно! Проблема была не в их приобретении — дело в том, что они изготавливаются индивидуально под стопу, чтобы обеспечивать ее стабильность при беге. Теперь без проблем могу играть.

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— Почему в России нельзя было сделать такие?

— Тут их не производят. Нужно ехать в Сербию или в другую европейскую страну. Я приобрел на родине, в Нидерландах.

— Как там твоя собака Фиго?

— Проводил с ней очень много времени — гулял три раза в день! Единственное, погода в Нидерландах оставляла желать лучшего. Постоянно шел дождь. Но это не помешало нам выбираться в парки.

Однажды Фиго съела со стола нашу пасту! Мы с женой куда-то спешили и ушли из дома, оставив тарелку с макаронами. Когда вернулись, она была уже пустой, ха-ха!

— Почему не перевезешь собаку в Россию?

— Это сложно: в таком случае жене придется постоянно сидеть дома и не ездить со мной на гостевые матчи. В Нидерландах с этим проще — о Фиго заботятся мои родители, а также родители супруги.

— Почему ты вообще завел собаку, а не, например, кошку?

— Обожаю собак. При этом у меня аллергия и на них, и на кошек, кроме одной породы — лабрадудль. Их шерсть гипоаллергенная. Поэтому могу жить с ними под одной крышей.

Гленн Бейл с своей собакой.
Фото из соцсетей Гленна Бейла

В «Крыльях» все голодны до побед — в новом сезоне можем обыграть любого!

— «Крылья» мощно провели первую часть прошлого сезона, но в итоге финишировали только девятыми. Почему так?

— Нам немного не повезло из-за травм: Гарре, Солдатенков, Ежов, я и другие футболисты в какой-то момент выпали из обоймы. Команде было очень сложно. Мы не могли продолжать набирать очки так же, как осенью. При этом девятое место — не такой плохой результат. Но, конечно, все могло сложиться лучше.

— Такой чемпионской гонки, как в мае, не было очень давно.

— Для РПЛ это невероятная развязка! Сразу три команды в последнем туре боролись за чемпионство — было очень интересно. Думаю, это приковало больше внимания к лиге.

— Вернемся к девятому месту: за счет чего «Крылья» могут улучшить результат в новом сезоне?

— С момента моего приезда в «Крылья» «Зенит» был недосягаем... Но все команды развиваются. У «Динамо» были хорошие приобретения. «Краснодар» купил качественных футболистов. Главное, чтобы мы никого не продали! А, возможно, даже докупили игроков, которые помогут молодежи в развитии. Это то, что нам нужно. Надеюсь, благодаря этому мы сможем бороться за высокие места.

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— Потери уже есть — Салтыков ушел в «Локомотив». Как он попрощался с командой?

— Просто отправил сообщение в командный чат. Но мы еще зимой знали, что он уходит. Никита пришел к нам в очень юном возрасте, однако сумел показать себя. Он помог нам, особенно в первой части сезона. Желаю ему всего наилучшего в «Локомотиве».

В «Крыльях» все голодны до побед. Думаю, в новом сезоне мы можем обыграть любого соперника! Надеюсь, нам удастся провести этот чемпионат лучше, чем прошлый.

— Во время отпуска ты стал папой. Удалось выспаться?

— Ну, бессонные ночи, конечно, были. Но я счастлив, что стал отцом! Самое главное, что ребенок родился абсолютно здоровым. Все это придает мне дополнительные силы и энергию.

— Ты как-то говорил, что мечтал порыбачить в Самаре. Удалось?

— Пока нет — погода подвела: в апреле еще лежал снег! Надеюсь, что во время предсезонной подготовки все реализуем. Уже договорились порыбачить с двумя нашими массажистами. Пойдем на Волгу. Все же это главная река Самары! Здесь постоянно все веселятся. Да и мы недалеко живем.

— В прошлом году, когда тебя спросили о самом сумасшедшем партнере, ты назвал Матео Барача. А как же Фролов, который приносил на тренировку светошумовую гранату?

— Это классическая шутка Евгения, мои комплименты ему, ха-ха! А Барач — мой хороший друг. До сих пор общаемся, несмотря на то что он сейчас играет в Казахстане. С ним легко найти общий язык.

Футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Надеюсь, Нидерланды выиграют Евро!

— С какими эмоциями смотришь Евро-2024?

— Германия находится рядом с Нидерландами. Так что нашим фанатам относительно просто добираться до стадионов, веселиться там и поддерживать свою сборную.

Радостно видеть все эти подборки со счастливыми болельщиками — даже из Самары. Обычно мы смотрим матчи с семьей, надев оранжевые футболки. Надеюсь, Нидерланды станут чемпионами!

— Есть ощущение, что нынешняя сборная слабее, чем раньше.

— Ну, несколько лет назад у нас была хорошая линия атаки. Вы и сами помните Роббена, Снайдера и других. Сейчас сильная сторона команды — это оборона. Посмотрите на Ван Дейка, Аке, Де Врея, Дюмфриса — они лучшие в сборной! Так что нам нужно доверять защитникам и надеяться на гениальные решения нападающих.

— Общался с кем-то из сборников во время Евро-2024?

— С теми, кто сейчас в команде — нет.

— А с твоим другом Хансом Хатебуром?

— Конечно! Мы почти каждый день на связи.

Алексей Миранчук. Де Лигт договаривается с «МЮ», Тимофеев — в «Локомотиве», Алексей Миранчук переходит в бывший клуб Руни?

— Обсуждали Миранчука?

— Да, я научил Ханса нескольким русским словам, чтобы он мог подшутить над Алексеем, ха-ха! Например, Хатебур знает слово «молодец». Когда на тренировке у Миранчука получается какое-то действие, Ханс кричит: «Молодец!» Алексей очень удивился, когда впервые услышал это от него. Но, конечно, я научил Ханса и плохим словам, которые не буду произносить в интервью. Пусть он сам об этом расскажет, ха-ха!

— В 2010 году Нидерланды играли в финале чемпионата мира. Почему с тех пор никак не удается повторить этот успех?

— Спустя четыре года мы добрались до полуфинала и вылетели от Аргентины. Это не так уж и плохо. Повезло, что в то время у нас были такие сильные футболисты. Сейчас, возможно, их меньше. Надеюсь, скоро подрастет новое поколение!

— Возможно, ты разговаривал с кем-то из федерации... Гленн Бейл может попасть в сборную Нидерландов?

— Нет, думаю, если вы посмотрите на клубы, игроки которых представляют национальную команду... Это «Ливерпуль», «Барселона», «Интер», «Бавария». Мне получить вызов нереально.

— Но у тебя есть возможность получить паспорт РФ через два года. Может, тогда дождешься приглашения в сборную России?

— Не знаю. Пока у меня контракт с «Крыльями» еще на год. Большего сказать не могу.

— Какие шансы на продление контракта?

— У меня недавно была травма, так что я не так много сыграл в прошлом сезоне. Считаю, что сначала надо показать свою лучшую сторону на поле, а уже потом думать о будущем.

Гленн Бейл на Красной площади.
Фото из соцсетей Гленна Бейла

Пою я ужасно. Не хочу шокировать людей

— Ты амбассадор фонда Jeugdfonds Sport & Cultuur — расскажи о нем.

— Моя работа заключается в том, чтобы продвигать фонд, который помогает ребятишкам находить места для занятия спортом [в Нидерландах]. Это может быть не только футбол, но и хоккей, балет — все что угодно.

Когда я играл в Нидерландах, каждый месяц у нас были встречи — и мы собирали деньги для этого фонда. Задача была в том, чтобы помогать детям. Из России все контролировать сложнее, но я стараюсь делать максимум.

Каждый год мы помогаем тысячам ребят. Все больше и больше людей узнают о нас. Счастлив, что благодаря этой организации дети получают возможность заниматься спортом, даже если их родители не могут себе позволить это из-за финансов.

— Год назад ты собирался сходить на балет. Успел?

— Пока не получилось, но — да, очень хочу! Знаю, что на площади Куйбышева в Самаре есть театр оперы и балета. Великолепное здание!

Игорь Осинькин. «Карьера Салтыкова развивается стремительно, мы не можем его сдерживать». Осинькин — о Гарре, Коваленко и своем будущем в «Крыльях»

— Почему для тебя это так важно?

— Новый опыт. Хочется посмотреть, как все устроено, прочувствовать атмосферу. Я стараюсь приобщиться к культуре, посещаю разные мероприятия. Для меня интересно даже то, как работают кафе. Это тоже традиции страны.

— Самая интересная традиция?

— Баня! Хожу и с партнерами по команде, и с женой. Причем поначалу мне баня не нравилась — слишком жарко. Но сейчас приобщился. Больше всех в «Крыльях» баню любит Гапонов.

— Как у тебя появилась идея открыть Telegram-канал?

— Другие известные соцсети были заблокированы, а я хотел, чтобы у болельщиков была возможность следить за моими успехами и жизнью.

— Там давно нет кружков! Почему?

— Сначала я сделал это традицией и записывал видео после игр. Но с зимы я не играл... В новом сезоне возродим эту историю. Особенно после победных матчей.

— Гаэль Ондуа тоже ведет Telegram-канал и на День России даже спел гимн РФ! Когда ждать от тебя подобного?

— Пою я ужасно, ха-ха! Не думаю, что люди готовы к такому.

Гленн Бейл утверждает, что играет в гольф лучше Леонида Слуцкого.
Фото из соцсетей Гленна Бейла

— Слышал, что ты очень любишь петь в караоке.

— В караоке — да, но не на большую аудиторию. Прошу вас, не надо! Не хочу шокировать людей.

— Часто ходишь в караоке?

— Иногда, чтобы немного перезагрузиться.

— Какая у тебя коронная песня?

— Memories рэпера Macan. Песня на русском языке, ее было легко выучить.

— Знаком с Macan?

— Несколько раз видел его в соцсетях, но лично — нет, не знакомы. Если он приедет в Самару, готов пойти на его концерт!

— Что еще слушаешь из российской музыки?

— Недавно добавил в плей-лист «Здравствуйте» Егора Крида, «Цифры», I Got love, «Пошла жара». Набрался этого от ребят в команде... Особенно от Ломаева. Спасибо Ване!

Мемфис Депай, Квинси Промес и&nbsp;Роналд Куман. «Вы не знаете Промеса, которого знаю я». Депая жестко критикуют за поддержку друга

— Слышал трек Промеса с Депаем?

— Конечно. Они рассказывают о своей жизни, о том, что у них происходит. Для них это своего рода терапия. Самое главное, что они получают от этого удовольствие.

— Вы на связи?

— Нет, давно не разговаривали. С Квинси последний раз общался в декабре.

— Депай сейчас без клуба. Хотел бы увидеть его в России?

— Всегда буду рад ему! Да и РПЛ приезд Мемфиса пойдет только на пользу. Такой трансфер вызовет интерес у зрителей.

— Судя по твоим соцсетям, ты следишь за Леонидом Слуцким.

— Ха-ха! Видел, что он сейчас в Китае. Мы пару раз общались с Леонидом Викторовичем — о гольфе.

— О гольфе?

— Да, я иногда играю. Что касается Слуцкого, то мы как-то жили в одном отеле во время сборов. И пересекались, когда он работал в Нидерландах. Что касается гольфа, то я играю точно лучше, чем он!

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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