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Сегодня, 16:00

Итальянские клубы снова мощно представлены в еврокубках. От кого ждать чудес?

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты Хакан Чалханоглу («Интер»), Рафаэль Леау («Милан») и Адемола Лукман («Атланта»).
Футболисты Хакан Чалханоглу («Интер»), Рафаэль Леау («Милан») и Адемола Лукман («Атланта»).
Фото AFP, Global Look Press
Борются за лишнюю путевку в Лигу чемпионов.

Общий этап розыгрыша всех трех европейских турниров только что миновал экватор. Италия представлена в этом евросезоне весьма обширно: три кита кальчо («Интер», «Милан», «Ювентус») плюс «Аталанта» с «Болоньей» играют в Лиге чемпионов, обе римские команды выступают в Лиге Европы, а «Фиорентина» — в Лиге конференций. Пройдемся по каждому турниру.

Лига чемпионов: в плей-офф должны выйти четыре из пяти клубов

«Интер», который на неделе обыграл дома лондонский «Арсенал», обосновался в первой восьмерке: она, как известно, напрямую выйдет в следующий этап. У миланцев достойные 10 очков после четырех туров, и команда Симоне Индзаги делит 2-5-е места. Ну а максимальные 12 очков набрал лишь «Ливерпуль». До конца этого календарного года «Интер» сыграет дома с «Лейпцигом» и в гостях с «Байером». В январе 2025-го миланцев ждет выезд в Прагу к местной «Спарте», а завершат они общий этап домашним поединком против «Монако». С учетом уже набранного количества очков и предстоящего календаря у команды Индзаги очень хорошие перспективы на то, чтобы остаться в первой восьмерке.

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Такие же четкие перспективы, только уже со знаком «минус», у «Болоньи». У нее одно очко в четырех турах — это 31-е место среди 36 участников. Остальные пять команд и вовсе проиграли четыре матча из четырех, но это слабое утешение для болонцев. Да, сегодня до 24-го места, которое дает право на плей-офф, всего четыре очка, но «Болонье» еще играть с двумя командами из первой восьмерки («Спортинг» и «Боруссия») и с двумя клубами из зоны плей-офф («Лилль» и «Бенфика»). Так что шансы команды Винченцо Итальяно на что-то серьезное кажутся утопическими.

«Аталанта», «Ювентус» и «Милан» имеют соответственно 8, 7 и 6 очков. Клуб из Бергамо поджимает первую восьмерку, где сразу у трех клубов ниже «Интера» по 9 очков. В следующем туре команду Гасперини ждет выезд в Берн к «Янг Бойз», у которого ноль очков. Затем бергамаски сыграют дома с мадридским «Реалом», после чего примут австрийский «Штурм» (0 очков) и съездят в гости к «Барселоне». Заскочить в топ-8 будет сложновато, а вот попасть в плей-офф набравшая ход «Аталанта» просто обязана.

Таблица Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа

Если у бергамасков в соперниках два гранда и два аутсайдера, то у «Ювентуса» нет такого четкого разделения. Да, ему через тур играть с «Манчестер Сити», но, во-первых, все-таки на своем поле, а во-вторых, сейчас команда Пепа не выглядит неуязвимой (те же 7 очков, что и у «Юве»). Зато уже в ближайшем туре команде Тиагу Мотты предстоит сразиться в Англии с «Астон Виллой», которая замыкает элитную восьмерку. В январе 2025-го «Юве» слетает в гости к «Брюгге» и примет «Бенфику» — оба эти клуба сейчас всего на одно очко отстают от туринцев. Слабо верю, что «Юве» сможет попасть в первую восьмерку, но вот сыграть в плей-офф ему, думаю, по силам.

Ну а что же «Милан», который на днях сенсационно обыграл «Реал» в Мадриде? В ближайших двух турах команда Фонсеки сыграет против двух клубов, у которых пока нет набранных очков. Сначала миланцы слетают в Братиславу к «Словану», а затем примут на «Сан-Сиро» «Црвену Звезду». В январе «Милан» сыграет дома с «Жироной» (3 очка) и в гостях с загребским «Динамо» (7 очков). С таким набором предстоящих соперников трудно представить, как россонери могут пролететь мимо плей-офф. Пусть их сейчас и лихорадит.

Итак, что мы имеем? «Интер» способен оказаться в топ-8. «Аталанта» и «Милан» почти наверняка попадут в плей-офф, да и «Ювентус» может там оказаться. Ну а «Болонья» завершит свое выступление в Лиге чемпионов по окончании общего этапа. Если четыре команды из пяти пройдут дальше, это позволит серии А вновь, как и в прошлом сезоне, всерьез побороться за первое-второе место в сезонном рейтинге: пока Италия уступает Англии и Португалии. Напомню: чтобы получить право делегировать пять команд в Лигу чемпионов, надо занять в сезонном рейтинге первое или второе место. В прошлый раз у итальянцев получилось — стали вторыми после англичан.

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Лига Европы и Лига конференций: такие разные «Рома» и «Лацио»

Тут Италию представляют «Лацио» и «Рома». «Лацио» идет на первом месте сводной таблицы с максимальным результатом в 12 очков. Ноябрьский матч команда Барони проведет дома против болгарского «Лудогорца» (1 очко), затем съездит в гости к «Аяксу» (12 очков), а в январе римлян ждут домашний поединок против «Реал Сосьедад» (4 очка) и выезд к «Браге» (4 очка). Резонно предположить, что в итоге «Лацио» окажется в элитной восьмерке.

А вот у «Ромы» дела идут не так радужно. Как известно, и команду, и клуб в целом сейчас сильно лихорадит, так что какие-то серьезные прогнозы делать очень сложно. К экватору римляне пришли в зоне плей-офф с пятью очками. Следующий матч они проведут в ноябре в гостях против «Тоттенхэма», затем сыграют дома с «Брагой». В январе «Рома» встретится в гостях с АЗ и дома с «Айнтрахтом». При нынешнем бардаке в римском клубе невозможно представить, что команда попадет в топ-8, но вот за серию плей-офф попробует зацепиться.

Таблица Лиги Европы после 4-го тура общего этапа

Ну и, наконец, «Фиорентина» в Лиге конференций, неожиданно проигравшая накануне в третьем туре АПОЭЛу. Вместо запланированных девяти очков теперь имеет в активе шесть — как и еще шесть других команд! За счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов «фиалки» забрались пока на заветное восьмое место, а в оставшихся трех турах дважды сыграют дома — против «Пафоса» (6 очков) и ЛАСКа (2 очка). Свой заключительный поединок на первом этапе (в Лиге конференций не 8, а 6 туров) «Фиорентина» проведет в Португалии против «Витории» (9 очков). Если не в элитную восьмерку, то в плей-офф команда Палладино попадать обязана.

Таблица Лиги конференций после 3-го тура общего этапа

Подытожим. Из восьми итальянских клубов, которые играют в еврокубках, лишь один можно заранее вычеркнуть из числа участников весенней стадии — это «Болонья». Остальные семь команд имеют возможность обеспечить Италии по итогам сезона-2024/25 если не первое, то второе место в рейтинге. Германия и Франция пока отстают. В этом случае серия А вновь получит пять команд в Лиге чемпионов.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
6
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
14
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
15
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
16
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
17
 Кальяри 11 2 3 6 9-19 9
18
 Парма 11 1 6 4 14-17 9
19
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
20
 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
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36 тур
37 тур
38 тур
7.11 22:45
Дженоа – Комо
 1 : 1
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
 1 : 1
9.11 17:00
Венеция – Парма
 - : -
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 - : -
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 - : -
10.11 17:00
Рома – Болонья
 - : -
10.11 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
10.11 20:00
Монца – Лацио
 - : -
10.11 22:45
Интер – Наполи
 - : -
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Аталанта

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 7 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
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