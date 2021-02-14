Самые памятные автоголы российского футбола. От Ковтуна до Ловрена

Автоголы могут быть курьезными, красивыми, нелепыми и даже трагичными. Вспоминаем главные мячи в свои ворота в российском футболе

14 октября 1998 года. Отборочный турнир Евро-2000

Исландия — Россия — 1:0 (Ковтун, 89, в свои ворота).

Очень тяжелый год для России, очень непростая осень для сборной страны. Команда Анатолия Бышовца начала отборочный турнир с поражений от украинцев и французов — основных конкурентов в борьбе за выход на Евро-2000. Исландцы тогда и не мечтали о чемпионатах мира и Европы, и сборная России прилетела в Рейкьявик за тремя очками. Но не получилось даже вничью сыграть: на 89-й минуте Юрий Ковтун в падении головой забил очень красивый автогол, без шансов для Станислава Черчесова. Это поражение решило судьбу Бышовца в сборной, а Ковтуна прозвали Ковтунссоном, и вызова в национальную команду ему пришлось ждать еще два с половиной года.

1 ноября 2003 года. Чемпионат России

«Рубин» — ЦСКА — 3:2 (Евсиков, 90+4 — 3:2).

«Рубиновая коленка Евсикова» — с такой шапкой вышел «СЭ» на следующий день. Перед последним туром ЦСКА уже был чемпионом, а «Локомотив» и «Рубин» боролись за третье место и последнюю путевку в еврокубки. Все решил автогол защитника армейцев Дениса Евсикова, который принес Казани победу и бронзовые медали. Кстати, пару лет назад «Рубин» в своих соцсетях поздравлял Евсикова с днем рождения.

15 мая 2004 года. Чемпионат России

«Спартак» — ЦСКА — 0:2 (Зоа, 15 — 0:1)

Люк Зоа — один из символов постчемпионского «Спартака» первой половины нулевых. Половину из тех нескладных африканцев уже никто и не вспомнит, а вот Зоа забронировал себе место в истории автоголом в дерби с ЦСКА.

«Помню, как это было: левый вингер бежит вперед и простреливает, — рассказывал Зоа «СЭ» в прошлом году. — Я пытаюсь выбить мяч на угловой, но выходит не очень хорошо — мяч попадает в наши ворота рикошетом от моей ноги. Я чувствовал себя так — не знаю, как сказать точно, — подумал: «Лучше бы я был сейчас дома...» Я первый раз играю за «Спартак» на своем поле — и такая вещь происходит со мной!.. И мой друг Юрий... Юрий... Джордан?.. Как его фамилия? Он играл за «Спартак» со мной... Его имя Юрий, левый защитник. Юрий Ковтун! Он подошел ко мне и сказал: «Мой друг, забудь об этом. Ты не первый и не последний, кто забивает в свои ворота».

9 апреля 2006 года. Чемпионат России

«Спартак» — «Локомотив» — 2:1 (Павлюченко, 7 — 0:1)

Накануне матча с «Локомотивом» Дмитрий Аленичев дал то самое интервью об Александре Старкове. Нетрудно догадаться, какой напряженной была обстановка вокруг красно-белых. И тут в самом начале матча Роман Павлюченко приходит помочь защитникам и забивает в свои ворота просто сумасшедший мяч. Правда, для «Спартака» все закончилось благополучно — голы Владимира Быстрова и Егора Титова принесли волевую победу.

7 ноября 2009 года. Чемпионат России

«Крылья Советов» — «Спартак» — 2:1 (Джанаев, 14 — 2:0)

Редкий матч, в котором забивается сразу два автогола. «Спартак» еще мог догнать лидирующий «Рубин», но поражение в Самаре лишило красно-белых шансов на чемпионство. И если автогол Мартина Штранцля оказался вполне игровым, то ошибка Сослана Джанаева была вопиющей — голкипер не сумел зафиксировать довольно легкий мяч и выронил его за линию ворот. В следующем туре Джанаев допустил еще более чудовищный ляп, который обернулся для красно-белых поражением в дерби с ЦСКА. На этом карьера Джанаева в «Спартаке» была фактически закончена.

1 августа 2010 года. Чемпионат России

«Спартак» — ЦСКА — 1:2 (В. Березуцкий, 72 — 1:0)

В замечательной карьере Василия Березуцкого хватало автоголов и за сборную, и в Лиге чемпионов, а в матчах со «Спартаком» он забивал в свои ворота дважды. Особенно нелепо выглядел автогол в дерби 2010 года, который Березуцкий придумал на пару с Игорем Акинфеевым. Василий, прерывая прострел Никиты Баженова, направил мяч в створ ворот, а вратарь зачем-то решил отбить его ногой и не попал. Оставалось играть еще 20 минут, и армейцам хватило этого времени, чтобы вырвать победу.

7 декабря 2016 года. Лига чемпионов

«Тоттенхэм» — ЦСКА — 3:1 (Акинфеев, 78 — 3:1)

Нога Игоря Акинфеева стала достоянием российского футбола после ЧМ-2018, а за полтора года до него при ее непосредственном участии случился курьезный автогол в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Игорь парировал сложный удар Деле Алли, но тут же ногой отправил мяч в сетку. Акинфеев стал первым голкипером в истории Лиги чемпионов, забившим два автогола.

11 июля 2020 года. Чемпионат России

«Сочи» — «Спартак» — 1:0 (Маслов, 24)

«В стиле Оливье Жиру», — так отреагировал комментатор матча «Сочи» — «Спартак» на автогол защитника красно-белых Павла Маслова. Получилось и правда красиво — пяткой, по замысловатой дуге.

«Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил, — рассказал Маслов спартаковской пресс-службе о том эпизоде. — Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно — срезал в свои ворота. Несчастный случай ли это? Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка. Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю».

16 декабря 2020 года. Чемпионат России

«Зенит» — «Спартак» — 3:1 (Ловрен, 22 — 1:1)

«Зенит» без шансов обыграл «Спартак» в последнем матче прошлого года, и единственный гол красно-белых в этой встрече оказался автоголом питерцев. Получилось одинаково нелепо и красиво: Деян Ловрен хотел скинуть мяч грудью Андрею Луневу, но в итоге перебросил своего голкипера. «Лунев, прости за гол», — написал в Instagram хорват после игры.