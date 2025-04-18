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«Ситуация печальная, над «Химками» введен внешний контроль». Президент РПЛ Алаев — о скандале с задержкой зарплат

РПЛ ввела внешнее управление в «Химках»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарик Агаларов
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Футболисты «Химок» и президент РПЛ Александр Алаев
Президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с футболистами «Химок».
Фото «СЭ», ФК «Химки»
Ответы на вопросы журналистов после встречи с игроками подмосковного клуба.

Президент РПЛ Александр Алаев посетил тренировочную базу «Химок», где провел встречу с футболистами команды. Главная тема разговора заключалась в задержке зарплат игрокам подмосковного клуба, из-за чего те отказались тренироваться. После визита президент лиги ответил на вопросы журналистов.

Получил подтверждение, что «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом

— Была проведена встреча с футболистами, которые не получают зарплату. Понятно, что я не могу взять на себя дополнительные обязательства инвестора, я должен действовать в рамках тех полномочий и устава, которые прописаны в уставе РПЛ. Поэтому очень благодарен всем членам управления — мы сегодня с утра провели комиссионное заседание и согласовали выплаты части денег, которые предполагаются футбольному клубу. Я еще раз благодарен членам управления. У всех бывают разные взгляды, задачи, но здесь у всех нас был общий интерес — сохранить целостность соревнований. Часть денег футболистам будет выплачена. Определенные платежи уже прошли, но это не значит, что проблема решена.

Это только первый шаг. Поэтому я сказал футболистам, что теперь мы в одной лодке. Будем из этой ситуации выходить и стараться максимально корректно и эффективно урегулировать финансовую задолженность. Мы на связи с инвестором, Туфаном Садыговым. Надеюсь и не сомневаюсь, что он тоже выполнит все свои финансовые обязательства. Я сказал футболистам, что моя первая задача — сохранить целостность соревнований, а вторая — чтобы футболисты получили заработанные ими деньги.

— Как оцените ситуацию с игроками «Химок»?

— Сама ситуация с «Химками» очень печальная и крайне неприятная для всех для нас. Мог быть нарушен спортивный принцип. Я всегда говорил, что это для меня самое главное. Я был постоянно на связи с клубом и мы приняли определенные решения. Можно сказать, что мы приняли внешнее управление клубом «Химки».

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— Поедут ли игроки основного состава «Химок» на матч с «Зенитом»?

— Я получил подтверждение, что «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом.

— Что говорили игроки?

— Что они устали. Им обещали, а обещания не всегда выполнялись. Я их понимаю, правда. Сказал, что они не виноваты, к ним вообще вопросов нет. Не буду говорить, кто виноват. Но, безусловно, главная причина — это менеджмент. Были объективные и субъективные причины, за хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство.

— Вы имеете в виду задержание главного инвестора клуба?

— Случился ряд факторов, повлиявших на футбольный клуб «Химки».

— С какого момента игроки не получали заработную плату?

— В том то и дело, что разнятся цифры, разнятся данные. С футболистами мы общались — была одна информация, а от клуба — другая. Клуб сообщал, что была меньшая задержка по зарплате. Меня это удивило. Но я не буду говорить, что клуб врал. Возможно, говорилось, что что-то закрыто частично.

Теперь введен внешний контроль. В понедельник я получу доступ ко всем документам. Будем смотреть бухгалтерские ведомости. Исходя из этого и будем действовать.

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев
Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Можете прояснить историю по Магомеду Адиеву, который был представлен как исполняющий обязанности главного тренера? И общались вы с клубом на эту тему, что бывший главный тренер Франк Артига по-прежнему не был рассчитан?

— Я это обсуждал с руководством клуба. Вопрос с предыдущим тренером надо закрыть не потому что он иностранец, а потому что мы футбольное сообщество и в первую очередь должны думать о представителях этого сообщества. Я надеюсь, что в ближайшее время вопрос с Артигой будет закрыт. Он честно делал свою работу. Бывают, что расстаются, но надо выполнить свои обязательства. Соответствующим образом Адиев будет заявлен и выполнять свои функции не в качестве исполняющего обязанности, а официального представителя.

— Как вы поняли, почему здесь не было Туфана Садыгова, который имеет отношение к клубу?

— У него была запланирована встреча в другом городе. Все нормально, мы с ним созвонились и ночью, и с утра, и после беседы.

— Как вы поняли, почему футболисты ему не верят?

— Я не буду пытаться залезть в голову футболистов и инвестора. Не присутствовал на этих встречах, не слышал, о чем они общались. Я всегда работаю с фактами. Был факт, что футболисты не тренируются, не готовятся к игре. Я их сегодня послушал, большая часть диалога останется между нами. Мы нашли понимание, как двигаться дальше. Я им сказал, что мы теперь с ними в одной лодке. Взял на себя определенные обязательства, которые могут сильно репутационно ударить по мне.

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Что на команду ходит мало болельщиков — проблема и определенный ущерб

— Не кажется ли вам, что нахождение «Химок» в РПЛ наносит ущерб лиге? Зачем нужен «Факел» лиге, вы с легкостью ответите. А зачем нужны «Химки»?

— Я понимаю, к чему вы клоните. В том числе речь про посещаемость. На данный момент есть регламентирующий документ, который футбольный клуб выполняет. То, что на игры ходит не так много болельщиков, конечно, для нас это проблема. И это определенный ущерб. Но прежде всего мы про спортивную составляющую, футболисты соревнуются на поле, поэтому они получили право играть. Они получили лицензию. Вопросов нет. Я был в Питере, где «Зенит» играл с «Краснодаром». Там было почти 60 тысяч человек, а на следующий день включаю игру «Химок», вижу там посещаемость и думаю: «И это у нас одна лига?»

— Вопрос лицензирования будет пересмотрен?

— Уже идет диалог с РФС. В этой ситуации мы четко отработали, у нас одна общая позиция и общие решения.

— Предполагаете изменение системы лицензирования и ее ужесточение?

— Да, предполагаю. Но я могу на нее повлиять лишь как член исполкома, когда она утверждается.

Президент РПЛ Александр Алаев
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Лично вы хотели бы ужесточения?

— Да, я хочу. Пришло время ужесточения. Откровенно, если до каждого пункта правил лицензирования докапываться, то далеко не каждый клуб прошел бы. Играть некем было бы. Когда я был генеральным секретарем, случались ситуации, когда мы шли навстречу клубам. Сейчас, наверное, пришел момент, когда нужно быть немного пожестче. Хочешь играть в элитном соревновании — соответствуй.

— Как вы думаете, вам придется еще раз приехать на базу «Химок»?

— До конца сезона я беру под контроль ситуацию с «Химками». Договорился уже с «буграми» клуба, что в понедельник-вторник мы проведем встречу. Хочу, чтобы они тоже понимали, что происходит, что меняется, а что нет. Не так, чтобы это была одна встреча, пришли, что-то под камерами обсудили, и все. Задача — это шесть туров отработать в полном контакте с футболистами, чтобы они перестали думать об СМС от своего банка, а думали о футболе. Еще раз благодарен футболистам клуба, что они услышали, что мы нашли вариант. Они будут играть в ближайшем туре. Будем выплывать из этой ситуации.

РПЛ
ФК Химки
Александр Алаев
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 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
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 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
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