«Химки» отожгли: оказывается, они в топ-4 РПЛ по посещаемости! Показали альтернативную статистику
Ничтожная посещаемость «Химок» — одна из главных тем сезона в российской премьер-лиге. Домашние матчи подмосковной команды почти не привлекают болельщиков — по официальным данным, последнюю встречу с «Крыльями Советов» посетило всего 1507 зрителей. При этом клуб представил статистику с собственными критериями, по которым является одним из самых посещаемых в лиге.
«Химки» опубликовали свою статистику
В Telegram-канале «Химок» появилась альтернативная таблица посещаемости — в ней команда занимает четвертое место. В клубе учли не среднюю заполняемость трибун на домашних матчах, которая на «Арене Химки» в текущем чемпионате составляет всего 2648 человек (с запасом худший показатель в РПЛ), а процент населения города, регулярно посещающий матчи. Получилось, что из 280 221 химчанина на стадион приходит 0,94% населения. Больше доля только у «Краснодара» (2,09%), «Ахмата» (1,29%) и «Ростова» (1,16%). А вот топ-команды из крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга — замкнули таблицу.
«Взяли официальные данные Росстата и РПЛ к 26-му туру. Поделили одно на другое. И высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние матчи своих клубов. Напоминаем и констатируем: Химки — самый маленький по населению город лиги. В чем, несомненно, есть шарм и фишка. В Химках любят футбол. И вскоре, верим, будут любить еще больше», — сказано в соцсетях клуба.
Есть подозрение, что пресс-служба «Химок» не сама додумалась посчитать средний процент от населения города, приходящий на стадион. Незадолго до поста в соцсетях клуба такая же таблица появилась в фанатском Telegram-канале Forza KHIMKI, там цифры отличаются, но авторы указали, что данные предоставил искусственный интеллект. Вся остальная модель расчета — та же самая: для четырех московских клубов учли лишь четверть населения столицы, а «Акрону» подсчитали не Самару, а Тольятти. Об этом же в своем посте написали и «Химки».
Посещаемость «Химок» критикуют
Вероятно, подмосковная команда хотела снизить негативный градус вокруг себя. Причин для неприязни хватает: так, после последнего домашнего матча «Химок» комментатор Георгий Черданцев порассуждал о целесообразности существования подобного футбольного клуба в премьер-лиге.
«Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50 процентов посещаемости, не получают лицензию. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с фанатами. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Некоторые команды не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ-картинку», — сказал Черданцев «Матч ТВ».
Шуточную ответку на данные «Химок» выпустил «Оренбург» — представил еще одну таблицу посещаемости, в которой на первом месте находится уже уральский клуб. Дело в том, что «Оренбург» проводит домашние матчи на стадионе «Газовик», который находится в поселке Ростоши, где население еще меньше, чем в Химках. В соцсетях клуба так и отметили: посещаемость — 4449, население поселка — 5000, следовательно «Оренбург» обходит «Химки» с выдающейся долей 89%.
Ответ на оба поста у себя в Telegram-канале опубликовала и пресс-служба «Пари НН». Нижегородский клуб оказался на первом месте в таблице РПЛ по количеству букв в названии. «Искренне поздравляем коллег и публикуем достоверную турнирную таблицу», — говорится в шутливом сообщении волжан.
Как выглядит официальная статистика посещаемости
Официальные данные РПЛ для «Химок» намного печальнее: команда — с запасом худшая по заполняемости домашнего стадиона. За 12 матчей «Арену Химки» в этом сезоне суммарно посетило 31 783 человека. Для сравнения: недавняя выездная игра красно-черных с «Зенитом» собрала почти столько же зрителей — 30 821.
Статистика посещаемости домашних матчей клубов РПЛ в сезоне-2024/25
|
Команда
|
Количество домашних матчей в сезоне
|
Общая посещаемость
|
Зенит
|
13
|
452 987
|
Краснодар
|
13
|
342 710
|
Спартак
|
13
|
243 968
|
Ростов
|
13
|
171 361
|
ЦСКА
|
13
|
149 949
|
Динамо
|
12
|
142 526
|
Локомотив
|
13
|
134 385
|
Рубин
|
12
|
113 387
|
Крылья Советов
|
12
|
111 040
|
Нижний Новгород
|
12
|
110 238
|
Факел
|
11
|
93 656
|
Динамо Махачкала
|
12
|
78 035
|
Оренбург
|
13
|
57 847
|
Акрон
|
12
|
56 112
|
Ахмат
|
13
|
56 089
|
Химки
|
12
|
31 783
После 9-го тура, когда на домашнюю игру химчан с «Оренбургом», по официальным данным, пришло 1029 зрителей, в соцсетях разгонялась забавная история. Комментатор матча Сергей Дурасов признался, что сам насчитал на трибунах лишь 291 человека. Антирекордом РПЛ остаются 207 болельщиков, пришедших на встречу «Торпедо» и «Урала» в сезоне-2022/23. Тот матч тоже проходил на «Арене Химки».
После 25 туров «Химки» с 23 очками находятся на 12-й строчке — прямо над зоной переходных матчей. Широко известно о долгах подмосковного клуба перед футболистами — из-за этого игроки основы едва не бойкотировали матч предыдущего тура с «Зенитом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6