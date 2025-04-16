Тренерская неразбериха в «Химках»: Адиев назначен исполняющим обязанности, поскольку Артига еще на контракте

А игроки грозят бойкотировать следующий тур.

«Химки» объявили имя нового главного тренера — им стал Магомед Адиев, до этого работавший со сборной Казахстана. Специалист сменил на посту Франка Артигу, однако получил статус исполняющего обязанности, так как клуб еще не до конца расстался с испанцем.

«Химки» объявили о приходе Адиева

Подмосковная команда сообщила, что Адиев прибыл в статусе исполняющего обязанности. «СЭ» давал инсайд о приходе Магомеда еще за несколько часов до официального объявления — утром 16 апреля. По нашей информации, тренера уже представили футболистам, которые недовольны решением убрать Артигу.

«Приветствуем известного специалиста в нашей команде. Уверены, его опыт работы в клубах РПЛ и сборной Казахстана пойдет нам на пользу и поможет в решении поставленных задач. Франку Артиге спасибо за все, ценим сделанное, сохраним в душе приятные воспоминания о периоде сотрудничества», — заявил генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов.

Клуб до сих пор не расстался с Артигой

В приходе Адиева есть несколько неоднозначных моментов: он имеет статус исполняющего обязанности, хотя бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» сказал, что соглашение с ним подписано на год.

«Это очень хороший тренер, который отлично себя показал в Казахстане и «Ахмате». Думаю, руководство приняло правильно решение, назначив Адиева, при всем уважении к Артиге», — сказал Садыгов в разговоре с «СЭ».

Вероятно, Магомед не имеет статуса полноценно главного тренера «Химок», потому что клуб еще не до конца расстался с Артигой. 15 апреля химчане объявили о прекращении работы с испанцем и его помощниками — Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой. В соцсетях подмосковной команды сообщалось о расторжении контрактов с ними по обоюдному решению, однако, по данным «СЭ», Артига все еще имеет действующий договор и числится в заявке команды.

Забавно, что сам Адиев за день до прихода в «Химки» комментировал уход Артиги. «Всегда с большим сожалением отношусь к ситуациям, когда тренеры покидают клубы. Каждому главному тренеру хотел бы пожелать удачи. Но, к сожалению, так получается», — сказал Адиев «СЭ».

Игроки грозят бойкотировать матч с «Зенитом»

Ситуация вокруг Артиги действительно сложная — и не только из-за непоняток с его контрактом. Игроки «Химок» возмутились решением руководства убрать испанца: по информации «СЭ», 15 апреля футболисты проигнорировали тренировку — отказались от работы на поле, вместо чего провели занятие в тренажерном зале, которое продлилось около 10 минут.

Инсайдер Андрей Панков сообщает, что недовольство вызвано не только уходом Артиги, но и долгами перед футболистами. По информации источника, игроки могут саботировать ближайшую игру чемпионата с «Зенитом». При этом бизнесмен Туфан Садыгов пообещал исправить финансовую ситуацию «Химок», а также прокомментировал слухи о бойкоте.

«У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей. На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты. Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам — морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал. Поэтому, кто выйдет на поле — это вопрос к главному тренера», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» после 24 туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В двух последних встречах подмосковная команда уступила махачкалинскому «Динамо» и самарским «Крыльям Советов» с общим счетом 2:7. Игра против «Зенита» запланирована на 20 апреля.