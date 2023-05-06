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«Может, хватит издеваться над «Торпедо»?! Как можно было позвать этого Клотета?» Крик души ветерана клуба

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Пеп Клотет
Пеп Клотет.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Экс-нападающий «Торпедо» Михаил Гершкович — о провале команды в матче с «Ахматом» (1:5).

— Ну о чем тут говорить? Счет на табло. И, увы, все к этому и шло. Все логично... Какого результата можно ждать, когда к управлению клубом пришли совсем посторонние люди? Я не понимаю, что происходит. Но другого я не ждал.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:5
Ахмат

1:5. Безнадега... Но все это звенья одной цепи. Смена тренеров. Смена руководства. К чему это привело? Вылет! Да, теоретические шансы пока еще остаются. Но мы же все пока, слава Богу, стоим двумя ногами на земле. Все же понятно... Если бы еще игра была. А тут... Ни качества футбола, ни очков...

Руководят клубом люди, которые очень далеки от футбола. Какие цели они преследуют? Мне трудно сказать. Может быть, с позиции тех задач, которые они перед собой поставили, все делают правильно. Но мне обидно за клуб с такой славной историей, традициями. Возможно, стадион и построят, но перспектив сейчас не вижу. Должна быть жесткая рука, которая захочет возродить «Торпедо» и пригласит на работу профессионалов. Хватит уже издеваться над «Торпедо»!

Зачем пригласили этого испанца Клотета? Вы когда-нибудь слышали о нем? Как можно было сделать такой выбор?! Какие у него успехи? Он не знает нашей страны, футболистов, специфики... Наступает решающий отрезок сезона, а приглашают такого специалиста. Может быть, в низшей испанской лиге он и пригодится, не знаю. Но ведь сразу же было понятно, что ему будет крайне сложно быстро разобраться в ситуации. Так и произошло. 5 поражений в 6 матчах.

Кто бы мог спасти «Торпедо» после ухода Талалаева? Я, во-первых, не понял, почему произошла эта ситуация с Талалаевым. У него были возможности решить задачу. Если не он, то я бы, наверное, пригласил Сергея Александровича Павлова. Опытнейший тренер, который неоднократно спасал команды от вылета, выводил клубы в высшую лигу.

Боюсь, что «Торпедо» вообще может исчезнуть в случае вылета в первую лигу. Ну не видно в руководстве людей, которые хотят спасать команду! Именно хотят.

Был Бородюк, который вывел «Торпедо» в премьер-лигу, был президент Маслов, который любит и понимает футбол. Но в клубе пошли своим путем... Повторю свой вопрос: может быть, у нынешнего менеджмента какие-то свои цели?

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
Михаил Гершкович
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Играл у Романцева, был на просмотре у ван Гала. Все потерял, умер в хосписе в 48 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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