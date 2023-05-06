«Может, хватит издеваться над «Торпедо»?! Как можно было позвать этого Клотета?» Крик души ветерана клуба
— Ну о чем тут говорить? Счет на табло. И, увы, все к этому и шло. Все логично... Какого результата можно ждать, когда к управлению клубом пришли совсем посторонние люди? Я не понимаю, что происходит. Но другого я не ждал.
1:5. Безнадега... Но все это звенья одной цепи. Смена тренеров. Смена руководства. К чему это привело? Вылет! Да, теоретические шансы пока еще остаются. Но мы же все пока, слава Богу, стоим двумя ногами на земле. Все же понятно... Если бы еще игра была. А тут... Ни качества футбола, ни очков...
Руководят клубом люди, которые очень далеки от футбола. Какие цели они преследуют? Мне трудно сказать. Может быть, с позиции тех задач, которые они перед собой поставили, все делают правильно. Но мне обидно за клуб с такой славной историей, традициями. Возможно, стадион и построят, но перспектив сейчас не вижу. Должна быть жесткая рука, которая захочет возродить «Торпедо» и пригласит на работу профессионалов. Хватит уже издеваться над «Торпедо»!
Зачем пригласили этого испанца Клотета? Вы когда-нибудь слышали о нем? Как можно было сделать такой выбор?! Какие у него успехи? Он не знает нашей страны, футболистов, специфики... Наступает решающий отрезок сезона, а приглашают такого специалиста. Может быть, в низшей испанской лиге он и пригодится, не знаю. Но ведь сразу же было понятно, что ему будет крайне сложно быстро разобраться в ситуации. Так и произошло. 5 поражений в 6 матчах.
Кто бы мог спасти «Торпедо» после ухода Талалаева? Я, во-первых, не понял, почему произошла эта ситуация с Талалаевым. У него были возможности решить задачу. Если не он, то я бы, наверное, пригласил Сергея Александровича Павлова. Опытнейший тренер, который неоднократно спасал команды от вылета, выводил клубы в высшую лигу.
Боюсь, что «Торпедо» вообще может исчезнуть в случае вылета в первую лигу. Ну не видно в руководстве людей, которые хотят спасать команду! Именно хотят.
Был Бородюк, который вывел «Торпедо» в премьер-лигу, был президент Маслов, который любит и понимает футбол. Но в клубе пошли своим путем... Повторю свой вопрос: может быть, у нынешнего менеджмента какие-то свои цели?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5