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Останется ли Осинькин в «Крыльях»? Растрогался после поражения от «Локо», в дело вмешался губернатор

«Крылья Советов» могут отправить в отставку главного тренера Осинькина
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Крылья» проиграли на глазах у Сергея Игнашевича.

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ минимально уступили «Локомотиву» на выезде (0:1), закончив серию из трех матчей без поражений во всех турнирах. Возможно, это была последняя игра главного тренера самарцев Игоря Осинькина во главе команды.

Слезы Осинькина, Игнашевич на трибуне

По информации «Чемпионата», отставка Осинькина была решена еще до игры с «Локомотивом». Об отставке должны объявить в понедельник, как и о назначении Сергея Игнашевича, который во время матча с железнодорожниками находился на трибуне «РЖД Арены».

Сам Осинькин после финального свистка подошел к трибунам с болельщиками гостей, на глазах тренера были слезы. Фанаты «Крыльев» скандировали имя главного тренера во время матча. «Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком. Вы же тоже читаете... Со мной никто не разговаривал. Все, что я знаю, понимаю, догадываюсь, — это реакция на те публикации, которые я читаю в Telegram-каналах. Со мной никто не разговаривал ни на какую тему», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Капитан «Крыльев» вступился за тренера

После игры губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев осветил ситуацию у себя в Telegram-канале. Чиновник заявил, что ему позвонил капитан команды Александр Солдатенков и попросил вмешаться.

«Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь — тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд. Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали за 15 лет.

У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер. Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался», — передает слова Солдатенкова «Советский спорт».

Теперь в дело вмешался губернатор

Федорищев пообещал разобраться в ситуации: в посте у себя в Telegram-канале политик анонсировал встречу с командой в среду — вероятно, на ней должен будет присутствовать и Осинькин, а также руководство «Крыльев».

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов», — написал Федорищев. — Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью.

Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками».

Сергей Игнашевич. Кажется, Игнашевич заменит Осинькина в «Крыльях». Хотя в клубе все отрицают (пока)

После 11 туров РПЛ «Крылья» занимают 10 место в таблице с 11 очками. В Кубке России самарцы уже утратили шансы на выход в плей-офф.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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