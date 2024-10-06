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«Локо» додавил «Крылья» в, возможно, последней игре Осинькина. Сулейманов наконец-то отличился в РПЛ

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболисты «Локомотива» празднуют гол Тимура Сулейманова в ворота «Крыльев Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хотя моментов у гостей хватало.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Крылья Советов

Осинькин близок к отставке?

Игра с «Локомотивом» может стать последней для главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Сразу несколько источников сообщили, что Сергей Игнашевич во время международной паузы заменит Игоря Витальевича, а по данным «Чемпионата», это произойдет уже в понедельник. При этом перед железнодорожниками самарцы не проиграли в трех матчах подряд, а болельщики «Крыльев» скандировали имя главного тренера на «РЖД Арене».

Против «Локомотива» команда Осинькина выглядела неплохо. Самый опасный момент первого тайма создали, вероятно, именно самарцы — Иван Олейников мощно выстрелил из штрафной после паса с правого фланга, но направил мяч почти прямо в Илью Лантратова. В первые 45 минут «Крылья Советов» даже превзошли соперника по попаданиям в створ (четыре против одного) и в отличие от него все удары нанесли из штрафной (шесть).

«Локомотив» владел серьезным территориальным преимуществом: закончил первый тайм с 60 процентами владения мячом и 278 передачами — «Крылья» отдали на 100 меньше. Неплохой момент к концу первой половины имел Илья Самошников — с рикошетом пробил из-за штрафной, и мяч полетел прямо под штангу — Иван Ломаев отвел его в резком прыжке.

Сергей Пиняев и&nbsp;Иван Сергеев. «Локомотив» победил «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» додавил благодаря заменам

На старте второго тайма самарцы создали несколько острых шансов. На 49-й минуте Николай Рассказов опасно пробил из-за штрафной после подбора заблокированной попытки партнера. Мяч проскользнул рядом со штангой. В первые семь минут после перерыва «Крылья» нанесли три удара — железнодорожники впервые припугнули Ломаева только на 63-й.

К середине тайма хозяева преодолели давление соперника, который все реже убегал в контратаки. Игру «Локомотива» сильно освежил выход Эдгара Севикяна на 55-й минуте: атакующий полузащитник быстро получил две хорошие возможности — сначала запустил мяч чуть выше ворот обводящим ударом с правого фланга штрафной, а на 70-й минуте сместился с правого края в центр, отыгрался с Алексеем Батраковым и мощно выстрелил примерно с линии штрафной, но немного не попал в створ.

Ключевой заменой стал выход Тимура Сулейманова на 74-й минуте. До этого габаритный форвард также появился во втором тайме каждого из 10 прошедших туров, но ни разу не забил. Зато «Крыльям» Тимур положил первым же касанием. На 75-й минуте железнодорожники улетели в контратаку после отбора на своей половине поля: Наир Тикнизян прострелил в центр штрафной с левого фланга — мяч после небольшого рикошета от защитника полетел во вратарскую, где Сулейманов в касание направил его в сетку. До этого он отличался только в Кубке России, где наколотил шесть голов.

На 88-й минуте «Крылья» сожгли, вероятно, самый конкретный шанс в матче. Вышедший на замену Ульви Бабаев подхватил мяч на левом фланге и точно навесил к линии вратарской — Иван Сергеев пробил головой с нескольких метров, но Лантратов вновь отразил угрозу, грамотно заняв позицию. С добиванием помог центральный защитник Сесар Монтес — заблокировал выстрел Бенхамина Гарре с лета. Больше «Локомотив» ничего не позволил создать у своих ворот и до финального свистка давил оппонента на его половине поля.

Как команды выступают в сезоне

«Локомотив» находится в группе лидеров с «Зенитом» и «Краснодаром» и до игры «быков» возглавил турнирную таблицу — с 27 баллами объехал петербуржцев на один пункт, команда Мурада Мусаева по потерянным очкам идет вровень. «Крылья Советов» пока зависли десятыми, набрав 11 баллов, — от зоны переходных матчей их отделяет всего три балла.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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