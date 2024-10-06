«Локо» додавил «Крылья» в, возможно, последней игре Осинькина. Сулейманов наконец-то отличился в РПЛ
Осинькин близок к отставке?
Игра с «Локомотивом» может стать последней для главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Сразу несколько источников сообщили, что Сергей Игнашевич во время международной паузы заменит Игоря Витальевича, а по данным «Чемпионата», это произойдет уже в понедельник. При этом перед железнодорожниками самарцы не проиграли в трех матчах подряд, а болельщики «Крыльев» скандировали имя главного тренера на «РЖД Арене».
Против «Локомотива» команда Осинькина выглядела неплохо. Самый опасный момент первого тайма создали, вероятно, именно самарцы — Иван Олейников мощно выстрелил из штрафной после паса с правого фланга, но направил мяч почти прямо в Илью Лантратова. В первые 45 минут «Крылья Советов» даже превзошли соперника по попаданиям в створ (четыре против одного) и в отличие от него все удары нанесли из штрафной (шесть).
«Локомотив» владел серьезным территориальным преимуществом: закончил первый тайм с 60 процентами владения мячом и 278 передачами — «Крылья» отдали на 100 меньше. Неплохой момент к концу первой половины имел Илья Самошников — с рикошетом пробил из-за штрафной, и мяч полетел прямо под штангу — Иван Ломаев отвел его в резком прыжке.
«Локомотив» додавил благодаря заменам
На старте второго тайма самарцы создали несколько острых шансов. На 49-й минуте Николай Рассказов опасно пробил из-за штрафной после подбора заблокированной попытки партнера. Мяч проскользнул рядом со штангой. В первые семь минут после перерыва «Крылья» нанесли три удара — железнодорожники впервые припугнули Ломаева только на 63-й.
К середине тайма хозяева преодолели давление соперника, который все реже убегал в контратаки. Игру «Локомотива» сильно освежил выход Эдгара Севикяна на 55-й минуте: атакующий полузащитник быстро получил две хорошие возможности — сначала запустил мяч чуть выше ворот обводящим ударом с правого фланга штрафной, а на 70-й минуте сместился с правого края в центр, отыгрался с Алексеем Батраковым и мощно выстрелил примерно с линии штрафной, но немного не попал в створ.
Ключевой заменой стал выход Тимура Сулейманова на 74-й минуте. До этого габаритный форвард также появился во втором тайме каждого из 10 прошедших туров, но ни разу не забил. Зато «Крыльям» Тимур положил первым же касанием. На 75-й минуте железнодорожники улетели в контратаку после отбора на своей половине поля: Наир Тикнизян прострелил в центр штрафной с левого фланга — мяч после небольшого рикошета от защитника полетел во вратарскую, где Сулейманов в касание направил его в сетку. До этого он отличался только в Кубке России, где наколотил шесть голов.
На 88-й минуте «Крылья» сожгли, вероятно, самый конкретный шанс в матче. Вышедший на замену Ульви Бабаев подхватил мяч на левом фланге и точно навесил к линии вратарской — Иван Сергеев пробил головой с нескольких метров, но Лантратов вновь отразил угрозу, грамотно заняв позицию. С добиванием помог центральный защитник Сесар Монтес — заблокировал выстрел Бенхамина Гарре с лета. Больше «Локомотив» ничего не позволил создать у своих ворот и до финального свистка давил оппонента на его половине поля.
Как команды выступают в сезоне
«Локомотив» находится в группе лидеров с «Зенитом» и «Краснодаром» и до игры «быков» возглавил турнирную таблицу — с 27 баллами объехал петербуржцев на один пункт, команда Мурада Мусаева по потерянным очкам идет вровень. «Крылья Советов» пока зависли десятыми, набрав 11 баллов, — от зоны переходных матчей их отделяет всего три балла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
2
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
3
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2