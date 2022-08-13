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Мантуан похоронил ЦСКА через девять минут после дебюта за «Зенит». Он — четвертый бразилец, забивший за клуб в этом сезоне

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Густаво Мантуан празднует забитый мяч в ворота ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Еще одно доказательство, что команду Семака тянут бразильцы.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
ЦСКА
Голы
Малком, 45+2 (1:0), Чалов, 63 (1:1), Мантуан, 85 (2:1)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Родригао Барриос Бакаев (Круговой, 66) Вендел (Ерохин, 90) Мостовой (Мантуан, 76) Сутормин (Адамов, 66) Малком Сергеев (Кассьерра, 66)
ЦСКА
Акинфеев Мойзес Набабкин Гайич Дивеев Мухин (Ермаков, 70) Зайнутдинов Кучаев (Зделар, 71) Медина Мендес (Карраскаль, 46) Чалов (Яковлев, 82)
Предупреждения
Барриос 62’, Мантуан 90+4’  -  Кучаев 38’, Акинфеев 54’, Мухин 54’, Набабкин 62’, Зделар 84’
Судьи
Кукуян (Сочи) Усачев (Ростов-на-Дону) Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Гаврилин (Владимир)

«Зенит» в непростом матче обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в 5-м туре РПЛ, а решающий гол забил новичок питерцев Густаво Мантуан. Бразилец, арендованный до конца сезона у «Коринтианс», вышел на замену на 76-й минуте, а всего через девять минут заставил «Газпром Арену» ликовать.

Мантуан с левого фланга протащил мяч к штрафной и после стенки с Малкомом пробил в левый нижний угол. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев среагировал на удар, но не смог дотянуться до мяча.

Бразильцы снова делают разницу в матче «Зенита»: Мантуан — четвертый игрок из этой страны в составе питерцев, отметившийся голом в этом сезоне. Ранее за сине-бело-голубых забивали Малком, Клаудиньо и Вендел. Всего бразильцы забили 7 голов «Зенита» из 15 в этом сезоне (включая матч за Суперкубок).

Но от дебютанта Мантуана, который в 21 гол впервые оказался вне Бразилии («Зенит» — его вторая команда в карьере), результативных действия точно мало кто ждал. Тем более так быстро.

Но именно его гол помог «Зениту» до матчей конкурентов стать единоличным лидером в таблице.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: Густаво Мантуан забивает армейцам победный мяч. У «Зенита» — новый джокер. ЦСКА боролся, но проиграл чемпионам

Мантуан начинал в мини-футболе и на песке: в 6 лет забил 76 голов за сезон

Мантуан оказался в «Зените» этим летом: он вместе с вратарем Иваном перешел в российский клуб на правах аренды из «Коринтианс». В обратную сторону отправился другой бразилец — Юри Алберто. Клубы провели двустороннюю аренду, при этом у «Коринтианс» нет права выкупа Алберто, а «Зенит» после сезона может выкупить Мантуана и Ивана.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высоко оценивал новичка после оформления сделки.

«Он очень разноплановый игрок, который, как Алексей Сутормин, играл даже защитника. Хотя, может исполнять и чистого нападающего, и играть на позиции «под нападающими», — говорил в эфире спортивного телеканала.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» — ЦСКА: видео всех голов матча 5-го тура РПЛ

Мантуан с 2020 года выступал за «Коринтианс» и до этого лета не покидал родной клуб: в 43 матчах атакующий хавбек забил 6 голов и успел поиграть почти на всех позициях в нападении и полузащите.

А начинал он, как и многие бразильцы, с мини-футбола. До 13 лет Мантуан играл на паркете и даже песке. При этом бразилец блистал на детском уровне: «Мне было шесть лет, я участвовал в своем первом мини-футбольном турнире и за сезон забил 76 голов. Для шестилетнего парня это был какой-то феноменальный показатель. В «Коринтианс» ни до, ни после этого никто столько не забивал», — рассказал бразилец в интервью Sport24.

Старший брат новой звезды «Зенита» Гильермо Мантуан тоже выступал в «Коринтианс», пробовал себя в Европе, а также играл вместе с Малкомом и Клаудиньо в бразильском клубе: «Часто приходил на матчи брата. Так что мы знали друг друга, но я тогда был еще мелким», — рассказывал Густаво о знакомстве с бразильцами «Зенита». Они и убедили его приехать в клуб, рассказав о хороших условиях в команде и стране.

«Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию», — так представлял себя новичок перед дебютом.

Всего за 15 минут в матче с ЦСКА ему удалось подтвердить свои слова делом.

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Основные источники исследования

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Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

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20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
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Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
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