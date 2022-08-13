Мантуан похоронил ЦСКА через девять минут после дебюта за «Зенит». Он — четвертый бразилец, забивший за клуб в этом сезоне

Еще одно доказательство, что команду Семака тянут бразильцы.

«Зенит» в непростом матче обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в 5-м туре РПЛ, а решающий гол забил новичок питерцев Густаво Мантуан. Бразилец, арендованный до конца сезона у «Коринтианс», вышел на замену на 76-й минуте, а всего через девять минут заставил «Газпром Арену» ликовать.

Мантуан с левого фланга протащил мяч к штрафной и после стенки с Малкомом пробил в левый нижний угол. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев среагировал на удар, но не смог дотянуться до мяча.

Бразильцы снова делают разницу в матче «Зенита»: Мантуан — четвертый игрок из этой страны в составе питерцев, отметившийся голом в этом сезоне. Ранее за сине-бело-голубых забивали Малком, Клаудиньо и Вендел. Всего бразильцы забили 7 голов «Зенита» из 15 в этом сезоне (включая матч за Суперкубок).

Но от дебютанта Мантуана, который в 21 гол впервые оказался вне Бразилии («Зенит» — его вторая команда в карьере), результативных действия точно мало кто ждал. Тем более так быстро.

Но именно его гол помог «Зениту» до матчей конкурентов стать единоличным лидером в таблице.

Мантуан начинал в мини-футболе и на песке: в 6 лет забил 76 голов за сезон

Мантуан оказался в «Зените» этим летом: он вместе с вратарем Иваном перешел в российский клуб на правах аренды из «Коринтианс». В обратную сторону отправился другой бразилец — Юри Алберто. Клубы провели двустороннюю аренду, при этом у «Коринтианс» нет права выкупа Алберто, а «Зенит» после сезона может выкупить Мантуана и Ивана.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высоко оценивал новичка после оформления сделки.

«Он очень разноплановый игрок, который, как Алексей Сутормин, играл даже защитника. Хотя, может исполнять и чистого нападающего, и играть на позиции «под нападающими», — говорил в эфире спортивного телеканала.

Мантуан с 2020 года выступал за «Коринтианс» и до этого лета не покидал родной клуб: в 43 матчах атакующий хавбек забил 6 голов и успел поиграть почти на всех позициях в нападении и полузащите.

А начинал он, как и многие бразильцы, с мини-футбола. До 13 лет Мантуан играл на паркете и даже песке. При этом бразилец блистал на детском уровне: «Мне было шесть лет, я участвовал в своем первом мини-футбольном турнире и за сезон забил 76 голов. Для шестилетнего парня это был какой-то феноменальный показатель. В «Коринтианс» ни до, ни после этого никто столько не забивал», — рассказал бразилец в интервью Sport24.

Старший брат новой звезды «Зенита» Гильермо Мантуан тоже выступал в «Коринтианс», пробовал себя в Европе, а также играл вместе с Малкомом и Клаудиньо в бразильском клубе: «Часто приходил на матчи брата. Так что мы знали друг друга, но я тогда был еще мелким», — рассказывал Густаво о знакомстве с бразильцами «Зенита». Они и убедили его приехать в клуб, рассказав о хороших условиях в команде и стране.

«Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию», — так представлял себя новичок перед дебютом.

Всего за 15 минут в матче с ЦСКА ему удалось подтвердить свои слова делом.