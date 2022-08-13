Мантуан похоронил ЦСКА через девять минут после дебюта за «Зенит». Он — четвертый бразилец, забивший за клуб в этом сезоне
«Зенит» в непростом матче обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в 5-м туре РПЛ, а решающий гол забил новичок питерцев Густаво Мантуан. Бразилец, арендованный до конца сезона у «Коринтианс», вышел на замену на 76-й минуте, а всего через девять минут заставил «Газпром Арену» ликовать.
Мантуан с левого фланга протащил мяч к штрафной и после стенки с Малкомом пробил в левый нижний угол. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев среагировал на удар, но не смог дотянуться до мяча.
Бразильцы снова делают разницу в матче «Зенита»: Мантуан — четвертый игрок из этой страны в составе питерцев, отметившийся голом в этом сезоне. Ранее за сине-бело-голубых забивали Малком, Клаудиньо и Вендел. Всего бразильцы забили 7 голов «Зенита» из 15 в этом сезоне (включая матч за Суперкубок).
Но от дебютанта Мантуана, который в 21 гол впервые оказался вне Бразилии («Зенит» — его вторая команда в карьере), результативных действия точно мало кто ждал. Тем более так быстро.
Но именно его гол помог «Зениту» до матчей конкурентов стать единоличным лидером в таблице.
Мантуан начинал в мини-футболе и на песке: в 6 лет забил 76 голов за сезон
Мантуан оказался в «Зените» этим летом: он вместе с вратарем Иваном перешел в российский клуб на правах аренды из «Коринтианс». В обратную сторону отправился другой бразилец — Юри Алберто. Клубы провели двустороннюю аренду, при этом у «Коринтианс» нет права выкупа Алберто, а «Зенит» после сезона может выкупить Мантуана и Ивана.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высоко оценивал новичка после оформления сделки.
«Он очень разноплановый игрок, который, как Алексей Сутормин, играл даже защитника. Хотя, может исполнять и чистого нападающего, и играть на позиции «под нападающими», — говорил в эфире спортивного телеканала.
Мантуан с 2020 года выступал за «Коринтианс» и до этого лета не покидал родной клуб: в 43 матчах атакующий хавбек забил 6 голов и успел поиграть почти на всех позициях в нападении и полузащите.
А начинал он, как и многие бразильцы, с мини-футбола. До 13 лет Мантуан играл на паркете и даже песке. При этом бразилец блистал на детском уровне: «Мне было шесть лет, я участвовал в своем первом мини-футбольном турнире и за сезон забил 76 голов. Для шестилетнего парня это был какой-то феноменальный показатель. В «Коринтианс» ни до, ни после этого никто столько не забивал», — рассказал бразилец в интервью Sport24.
Старший брат новой звезды «Зенита» Гильермо Мантуан тоже выступал в «Коринтианс», пробовал себя в Европе, а также играл вместе с Малкомом и Клаудиньо в бразильском клубе: «Часто приходил на матчи брата. Так что мы знали друг друга, но я тогда был еще мелким», — рассказывал Густаво о знакомстве с бразильцами «Зенита». Они и убедили его приехать в клуб, рассказав о хороших условиях в команде и стране.
«Я быстрый игрок. Не боюсь ни одного соперника. Болельщики могут приготовиться к тому, что я буду постоянно носиться по полю и приносить пользу команде. И показывать футбольную магию», — так представлял себя новичок перед дебютом.
Всего за 15 минут в матче с ЦСКА ему удалось подтвердить свои слова делом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0