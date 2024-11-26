Алаев: «РПЛ заинтересована в изучении информации о коррупции, имеющейся у губернатора Самарской области»

Пресс-служба РПЛ опубликовала комментарий президента лиги Александра Алаева о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщившего о коррупции в российском футболе.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Российская премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола», — говорится в заявлении.

После 16 туров «Крылья» с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.