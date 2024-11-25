«Вероятно, Нагучев до сих пор живет временами ЧМ-2018, его репортаж вызвал недоумение». «Пари НН» ответил «Матч ТВ»

Генеральный директор «Пари НН» дал интервью «СЭ».

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» объяснил претензии клуба к работе комментатора Романа Нагучева после матча 16-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

Откуда Нагучев это взял? Зачем додумывать?

— Судя по публикациям и вашим реакциям, а также возникшей волне из обсуждений в публичном пространстве, вы остались недовольны комментарием матча «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. В чем суть ваших претензий?

— Вчера был заключительный домашний матч «Пари НН» перед длительной зимней паузой в РПЛ. Мы постарались сделать праздник для болельщиков — так, чтобы этот день запомнился на долгое время. Приложили для этого огромное количество сил всего нашего офиса. Откровенно говоря, некоторое удивление вызвал комментарий Романа Нагучева, а отдельные пассажи в его исполнении — недоумение.

— А именно?

— Мы всегда открыты к СМИ — и, кстати, сами журналисты зачастую отмечают это в частных беседах, выражая благодарность за такое отношение. К нам всегда можно обратиться за информацией, наша медиаслужба охотно делится ею, в том числе с комментаторами, предоставляя интересные новости. Любые данные без проблем можно уточнить или проверить. Вчерашний матч начался с масштабного перформанса. Во время выхода команд на поле наш нижегородский талант, участник многих песенных конкурсов и ТВ-шоу Илья Лазарев исполнил негласный гимн «Пари НН», ремейк на легендарную песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». По мнению присутствующих, получилось очень трогательно, это было пронзительно и по-настоящему сильно. Для закрепления эффекта во время музыкального номера мы пустили макет корабля вдоль одной из трибун — так, будто он движется по волнам. На ТВ-картинке это смотрелось также зрелищно и впечатляюще.

Илья Лазарев исполняет негласный гимн «Пари НН» «Течет река Волга». Фото ФК «Пари НН»

Когда услышали, что корабль — потому что у «Пари НН» наступили не самые легкие времена и всем нужно быть вместе, удивились такой трактовке. Как минимум она искаженная. Суть перформанса заключалась в том, что клуб, болельщики, все присутствующие на стадионе — в одной лодке. Он символизировал единение. Но при чем здесь не самые легкие времена, совершенно непонятно. Откуда Нагучев это взял, зачем додумывать? Или это собственная оценка? Но тогда она необъективна. Напомню, что задача «Пари НН» — быть выше зоны стыков по итогам сезона. Сейчас мы девятые, идем даже с небольшим превышением. Комментатор изначально допустил оценочное суждение, причем неверно истолкованное и необъективное.

— Что вас задело еще?

— Покоробило, насколько некорректно и неуважительно Нагучев отнесся к нижегородским болельщикам. Матч с махачкалинским «Динамо» собрал 5742 зрителя. Мы благодарны абсолютно каждому и говорим спасибо, что, несмотря на холодную и пасмурную погоду, болельщики пришли воскресным вечером на стадион, а не предпочли другие и, вероятно, более комфортные для этого времени года места. И болельщики создали по-настоящему теплую и уютную атмосферу на стадионе. Вероятно, комментатору, находившемуся в Москве, за 400 километров от Нижнего Новгорода, в останкинской студии ее просто не удалось почувствовать...

И еще о посещаемости. На протяжении репортажа Нагучев несколько раз педалировал тему якобы пустого стадиона. Вероятно, Роман до сих пор живет временами ЧМ-2018 или европейскими турнирами и слегка потерялся в нынешних реалиях, в которых существует российский футбол. Между тем по итогам первого круга «Пари НН» стал седьмым клубом РПЛ по посещаемости. Мы на уровне с «Локомотивом», опережаем «Крылья Советов», «Факел», которые считаются популярными командами, «Рубин» и ряд других клубов. Средняя посещаемость наших матчей в первом круге — 9921 зритель, что для эпохи Fan ID достаточно неплохой показатель.

Конечно, мы понимаем, что потенциал нашего замечательного стадиона очень высокий. Ни в коем случае не собираемся останавливаться не достигнутом и продолжим работать, чтобы на наши матчи приходило как можно больше болельщиков, которых мы всегда ждем. Кстати, Романа Нагучева тоже приглашаем в гости. Роман все еще ностальгирует по матчу Аргентина — Хорватия. Возможно, он давно не был в Нижнем Новгороде. Что ж, это отличный повод лучше ознакомиться с тем, как живет клуб, какие усилия прикладывает, чтобы привлечь болельщиков, и увидеть своими глазами, как все работает.

«Пари НН» и «Динамо» (Махачкала) сыграли вничью (0:0). Фото ФК «Пари НН»

— Вам еще явно не понравилось противопоставление формы и игры...

— Форма, в которой команда вышла на матч с махачкалинским «Динамо», — это не отдельный проект клуба, а совместный проект правительства Нижегородской области и нижегородских спортивных клубов. Проект приурочен к Дню народного единства. В честь праздника изготавливается форма для нижегородских спортивных клубов в единой стилистике. В подобной форме уже провели свои матчи баскетбольный «Пари НН», хоккейное «Торпедо», мини-футбольный клуб «Торпедо». Нам хотелось показать новый комплект на домашнем матче. Так уж совпало, что игра с махачкалинским «Динамо» пришлась на 24 ноября, когда отмечался День матери. Мы также, безусловно, от лица клуба поздравляем всех мам с этим прекрасным и замечательным праздником.

Возвращаясь к вопросу о форме, что клуб действительно старается выпускать эксклюзивные комплекты. Что плохого в том, что «Пари НН» хочет быть ярким и маркетингово привлекательным? Однако если мы говорим о форме к Дню народного единства, то, повторюсь, это не отдельный и самостоятельный проект клуба, который мы вдруг решили реализовать. Когда комментируешь на большую аудиторию и даешь личностные оценки, нужно лучше готовиться к репортажам. Или как минимум проверять информацию.

Футболисты «Пари НН» и «Динамо» (Махачкала) перед матчем. Фото ФК «Пари НН»

Хочется призвать комментаторов к корректности и объективности

— Поле правда было далеко не в лучшем состоянии?

— Высказывания о сомнительном качестве газона, которые периодически проскакивали во время репортажа, — также искажение действительности. На протяжении как минимум недели, а на самом деле больше, в Нижнем Новгороде стояла пасмурная погода — с дождями, снегом, местами даже градом. Работники стадиона приложили титанические усилия, чтобы поле для этого времени года было на достойном уровне. Полагаю, это было заметно и по ТВ-картинке. Кстати, делегат оценил качество газона на «хорошо». Так что собственные умозаключения и предположения, что поле мешало футболистам и влияло на качество игры, здесь неуместны. Давайте опираться на факты.

— Может быть, Нагучева просто расстроило качество игры?

— Не хочется заниматься какими-то версиями. Да, вчерашний матч не был феерией. Это не была игра в стиле матчей чемпионата Нидерландов с обилием моментов и множеством голов. Но и неинтересной встречу тоже не назовешь. Была бескомпромиссная игра двух команд, которые не хотели уступать. И она держала в напряжении до последнего — достаточно вспомнить удар Свена Карича головой в перекладину на последних минутах. А какую комбинацию расчертили наши ребята, когда опасно бил Никита Ермаков? Зрителям было на что посмотреть. Жаль, конечно, что перед паузой не удалось порадовать яркой победой, после матча игроки нашей команды были очень расстроенными. Но, полагаю, разочарования у болельщиков не было. С нетерпением ждем нижегородцев на выездных матчах с «Ростовом» и «Спартаком» и, конечно, на играх второй половины сезона!

— У вас осталась обида на Романа Нагучева по итогам матча с махачкалинским «Динамо»?

— Слово «обида» в данном случае все-таки неправильное. Как я говорил ранее, репортаж, по крайней мере отдельные фрагменты, вызвал чувство недоумения. Хочется призвать комментаторов и специалистов из области медиа к корректности и объективности. Особенно если что-то транслируется на большую аудиторию. Давайте уважать друг друга и ценить усилия, которые прикладываются, чтобы сделать наш футбол лучше и привлекательнее для болельщиков. И, повторюсь, «Пари НН» — открытый для медиа клуб. Мы всегда готовы к диалогу и сотрудничеству. Очень надеюсь, что следующие репортажи о нашем клубе, в том числе Романа Нагучева, будут объективными, яркими и интересными для болельщиков!