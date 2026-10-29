Садулаев снова проиграл Снайдеру. Россиянин вел 4:1, но остался без золота ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион уступил американцу в четвертьфинале.

Российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев лишился шансов на золото чемпионата мира в Астане. В четвертьфинале весовой категории до 97 кг он уступил американцу Кайлу Снайдеру со счетом 4:4 — по последнему результативному действию.

«Нет прежней уверенности»

Для Садулаева ЧМ в Казахстане стал девятым в карьере. В стартовой схватке Абдулрашид одолел одного из главных любимцев местной публики — Ризабека Айтмухана (4:1). Причем соперник Русского Танка сам выигрывал мировое первенство в 2023 году.

Вторым противником стал представитель Словакии Батырбек Цакулов, которого Садулаев обыграл в финале чемпионата Европы-2026 (14:3). За первый период Абдулрашид набрал всего один балл, но после перерыва полностью захватил инициативу. Россиянин провел несколько успешных атак и заработал еще девять очков. Цакулов сумел ответить лишь одним баллом. Итог — 10:1 и выход в четвертьфинал.

Там Садулаева поджидал грозный Кайл Снайдер. Американец начал турнир с разгромной победы над турком Алпереном Токгозом (10:0).

Спортсмены хорошо знают друг друга. В 2017 году Снайдер победил Абдулрашида в финале чемпионата мира, однако затем Садулаев трижды взял верх в решающих схватках крупнейших соревнований: на ЧМ-2018, Олимпиаде в Токио и ЧМ-2021.

Последняя встреча состоялась в июле 2026 года на турнире профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси. Тогда американец выиграл со счетом 5:4, а россиянин в концовке получил травму колена.

Взять реванш на чемпионате мира не удалось. Причем Абдулрашид вел 4:1, но в концовке растерял преимущество. Снайдер сравнял счет — 4:4 — и вышел в полуфинал благодаря последнему результативному действию. Теперь Садулаев сможет побороться за бронзу, только если американец доберется до финала.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не стал рассуждать о причинах поражения.

«Здесь надо послушать спортсмена и тренера. Я-то с трибуны наблюдаю, но не знаю, что там внутри происходит. Надо с ребятами пообщаться, с Рашидом поговорить, пожелать ему здоровья», — сказал он «Матч ТВ».

Зато своя версия есть у спортивного журналиста Асланбека Бадаева.

«Садулаев заставил переживать еще во время схватки с Магомедом Курбановым на сборах. Нет прежней уверенности, запаса. Понятно, что сказываются возраст, простой, психологическое давление», — заявил он Metaratings, добавив, что Снайдер за время отсутствия россиянина на международной арене заметно прибавил.

В мае этого года Садулаеву исполнилось 30 лет. На его счету два золота Олимпиады (2016 и 2020) и шесть наград высшей пробы на чемпионатах мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).

Алина Касабиева. Фото ФСБР

Золото Касабиевой

Накануне, 28 октября, Алина Касабиева принесла нашей стране первое золото на турнире. В финале весовой категории до 65 кг 24-летняя россиянка победила чемпионку мира-2021 Ирину Рингачи из Молдавии со счетом 6:3.

Сразу после триумфа Касабиева взяла национальный флаг и совершила круг почета по арене. А затем поднялась на высшую ступень пьедестала, где в ее честь прозвучал гимн России. Для спортсменки этот момент оказался не менее важным, чем сама золотая медаль.

«Не могу передать все эти ощущения. Славу богу за все, что он мне дает. Хочу сказать спасибо своим личным тренерам, тренерскому штабу сборной России. За подготовку, за все возможности и шансы, которые они мне дают. Просто спасибо всем», — сказала Алина в эфире «Матч ТВ».