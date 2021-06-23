Зобнин и неделя треша. У нас любят добивать. Мнение Рабинера

Давайте обойдемся без мерзкого постскриптума.

Началась традиционная неделя треша после вылета сборной из группы ЧМ или Евро (как вариант — невыхода сборной на ЧМ или Евро). Кровожадному обществу нужны сакральные жертвы. Первой из них стал Зобнин.

Я могу быть как угодно зол по поводу безумного паса Романа, но никогда не позволю себе оскорблений. Это игра, ребята. А в игре бывают ошибки, порой даже грубые.

Особенно меня поражают люди, которые хейтят Зобнина, называя себя болельщиками «Спартака». Вот датчане после двух поражений своих поддерживали просто отчаянно. И не только из-за Эриксена, а просто потому, что своих нельзя втаптывать, подталкивать в пропасть.

А у нас любят добивать. Ожесточенно и остервенело.

Того, что Зобнин был одним из лучших игроков сборной на ЧМ-2018, никто уже не помнит. Того, что Зобнин был одним из важнейших футболистов чемпионского «Спартака», фанаты красно-белых (не датчан), его сейчас топчущие, вспоминать не желают. Того, что Зобнин провел пять лет в команде и честно на нее пашет, — тоже. На любой позиции — скажешь ему в ворота встать, он и это безропотно сделает.

Рома — хороший, добрый, скромный парень. Он никогда не понтовался, не быковал, не демонстрировал напоказ, сколько он зарабатывает. Он играл и играет в меру сил, возможностей и формы на текущий момент. Да, сейчас она у него плохая. И в момент, когда вся команда, осознав, что Сафонов играет ногами сильно лучше Шунина, начала с явным перебором играть через вратаря, а датчане это просекли, роковую ошибку совершил именно Зобнин.

Но послушайте — вы когда-нибудь могли обвинить его в безразличии, лени, наглости, вальяжности? Скорее наоборот — излишне заводился и схватывал красные от чрезмерного усердия. А футболисты — они друг другу чаще всего предъявляют не за ошибки, а за пофигизм. Которого у Зобнина не было никогда.

У Ромы плохо поставлен удар и есть проблемы с качеством паса — все пробелы в технике он компенсирует работоспособностью. Но ненавидеть за одну ошибку... Наверное, вы, такие безупречные, всегда все делали идеально.

Меня забавляет немалая часть того, что говорит и пишет Зарема, а особенно то, в каких количествах. Но то, как рьяно она вписалась за Зобнина, по-моему, заслуживает уважения.

Мы должны оставаться нормальными людьми. А нормальный человек помнит хорошее и благодарен за него. Ему не застилает глаза животная ненависть из-за одной ошибки. Придите в себя, люди!

И отдельное обращение к Роману и всем остальным игрокам сборной. В ближайшее время вы должны быть очень осторожны и продумывать каждый шаг. Не выкладывать в Instagram что-либо праздно-развлекательное, не светиться в ресторанах и клубах, не вестись на провокации, без которых не обойдется. Вы должны их воспринимать стоически. На что наиграли, то и услышите, даже с перебором.

Безумная неделя после больших поражений оборачивалась то кальяном и «Человеком и законом» после Марибора, то «вашими ожиданиями и вашими проблемами» после Польши-2012, то Кокориным и Мамаевым в Монако 2016-го.

Хочется, чтобы хоть сейчас обошлось без такого мерзкого постскриптума.