Защитник «Пари НН» делал ставки? У него отсудили 655 тысяч рублей, но вряд ли это конец истории

Это не единственный долг футболиста.

У защитника «Пари НН» Кирилла Боженова отсудили 655 тысяч рублей. Сумму потребовал назад знакомый 23-летнего футболиста, который одолжил эти деньги Боженову еще около двух лет назад, но так и не получил их обратно.

Как прошел суд

Как передает Telegram-канал «Мутко против», в 2022 году знакомый футболиста Александр Чернецов одолжил Боженову 655 тысяч рублей, но так и не дождался их возврата. Далее он обратился в барнаульский суд и выиграл дело: по его решению, защитник «Пари НН» обязан вернуть эту сумму приятелю, а также оплатить пошлину. Отмечается, что деньги Александр перевел не только на банковскую карту Кирилла, но и на его аккаунт в букмекерской компании.

Также, по предварительным данным, Боженов проиграл всю сумму на ставках. Он обещал вернуть деньги приятелю, но за почти два года так этого и не сделал, в результате чего Александр обратился в суд.

Фото ФК «Пари НН»

Это не единственный долг футболиста

Вероятно, у Боженова серьезные проблемы с финансами. По данным Telegram-канала «Мутко против», это не единственный иск, адресованный футболисту. Часть из них удовлетворена, часть — нет. Все истцы заявляли, что переводили Кириллу деньги на счета в букмекерских компаниях, а футболист не возвращал им деньги. Также источник привел выдержку из одного дела.

«Ответчик получил денежные средства путем пополнения игрового личного кабинета, который истец открыл по просьбе ответчика, чтобы ФИО2 смог делать ставки. ФИО2 является профессиональным футболистом, в связи с чем ему не рекомендовано принимать участие в ставках на спорт. Денежные средства поступали на счет, но в последующем они использовались, чтобы снова делать ставки, что не является погашением задолженности.

Игровой личный кабинет открыт в букмекерской конторе «(данные изъяты)», кошелек открыт (данные изъяты) на имя Марьина С.А. Переводами на карту занимается ООО «(данные изъяты)». Виртуальная карта открыта на имя Марьина Сергея Александровича. Марьин С.А. предоставил доступ Боженову К.В., но на эти суммы не играл. Суммы 136 000 рублей и 38 000 рублей являются ставками БК *****. Но кошелек у них единый (данные изъяты) . Карта к личному кабинету привязана, как на Боженова К.В., так и на Марьина С.А», — говорится в сообщении.

Фото ФК «Пари НН»

Можно ли футболистам РПЛ ставить на спорт

Боженову может грозить наказание за ставки на спорт — если этот факт подтвердится. В статье 26.2 Федерального закона №329 «О физической культуре и спорте» говорится о запрете игры в букмекерских компаниях для спортсменов. Об этом написано в четвертом пункте — «Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований».

«Установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования (для спортсменов — на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях)», — говорится в законе.

Также о запрете говорится в регламенте РФС по этике — футболистам запрещено делать ставки как самостоятельно, так и через других лиц. «Субъектам футбола запрещается принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями», — говорится в статье 18.

РФС периодически банит футболистов за ставки на спорт, однако чаще всего это происходит в низших лигах. Так в апреле дисквалифицировали пятерых футболистов обнинского «Кванта» — причем двое получили по 10 лет.

Боженов выступает в РПЛ: в нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах. За субботней игрой против «Ростова» защитник наблюдал со скамейки запасных.