Мечта Галицкого сбылась: 11 воспитанников «Краснодара» на поле!

Обозреватель «СЭ» — об историческом событии в концовке победного матча с ЦСКА.

На первой добавленной минуте к матчу «Краснодар» — ЦСКА у хозяев случилась замена — вместо нигерийца Олусегуна вышел Никита Сергеев.

В эту секунду осуществилась абсолютно несбыточная, как всем казалось, мечта Сергея Галицкого об 11 воспитанниках созданной им академии в составе первой команды «быков». Пока не в стартовом составе — но уже на поле одновременно. Они спорили о такой вероятности с Леонидом Слуцким, да и вообще любой футбольный человек, считавший себя вменяемым, был уверен, что с борьбой за какие-то более или менее высокие места такая цель несовместима. По крайней мере, в обозримом будущем.

А оно вон как вышло. Да ещё и со своим тренером из той же академии — Александром Сторожуком!

И ведь важно, что 11 воспитанников «Краснодара» на поле оказались не в какой-нибудь никому не нужный момент, а когда команде было важно удержать 1:0 с ЦСКА — счёт, который позволял «быкам» обогнать армейцев и выйти на четвёртое место. И они сделали это.

Собственно, в стартовом составе вышло восемь воспитанников — кроме упомянутого выше Олусегуна, Алексея Ионова и Никиты Кривцова. Среди исторических одиннадцати, находившихся на поле одновременно, не было двух звёздочек — заменённых к тому времени Сперцяна и Кривцова, автора гола-красавца в ворота Игоря Акинфеева, решившего исход этой игры.

С учётом этих трёх очков «Краснодар» в весенней части чемпионата набрал 20. Больше — только у «Зенита» и «Сочи». Это невероятно — потеряв всех иностранцев, игравших прежде всего в атаке команды главные роли, краснодарцы обыграли «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Урал», «Рубин», «Ростов»... Шесть побед в десяти матчах! Если бы при любой степени сплочённости и самопожертвования у этих парней, их желания сыграть друг за друга и за тренера, известного им ещё с академии, у них не было должного уровня мастерства, это было бы невозможно в принципе.

Я очень рад лично за Галицкого. Ему приходится непросто в последнее время — и по здоровью, и по бизнесу, и по содержанию того же «Краснодара». Он — единственный человек в российском футболе, который создал клуб очень приличного уровня, не сходящий с этого уровня много лет, с нуля, на ровном месте.

Вспомним «Асмарал» Хусама Аль-Халиди в начале 1990-х — он взлетел и рухнул за какие-то пару лет. «Краснодар» родился в 2008-м, с 2011-го — в премьер-лиге, и нынешний сезон для него в РПЛ — 11-й. Да, трофеев нет, но есть три комплекта бронзовых медалей, одно — и весьма неплохое, с третьим местом и ничьей на «Стэмфорд Бридж» — выступление в группе Лиги чемпионов, четыре выхода в плей-офф Лиги Европы, одно из которых — до 1/8 финала, наконец, финал Кубка России...

И, что не менее важно, стиль. Потому что впечатление запоминается сильнее фактов и цифр. И идеализм создателя — тоже.

Сейчас, молодняком, тики-таку в чистом виде «Краснодар», ясное дело, показывать не в состоянии. Но характером и единством эти пацаны добирают нехватку опыта. Но не мастерства — поди ударь так, как Кривцов Акинфееву! Поди пробей штрафные так, как неоднократно исполнял в этом сезоне Сперцян!

Простые краснодарцы раз в две недели идут через потрясающий парк, который построил Галицкий, попадают на удивительный стадион, который построил Галицкий, и из года в год наблюдают за самобытным клубом, который построил Галицкий. А теперь ещё и увидели на поле одновременно 11 воспитанников академии, которую построил Галицкий. И они выиграли и обогнали в таблице одну из сильнейших команд страны, которая побеждала в чемпионате СССР, когда до рождения Галицкого оставался 21 год.

Причём он никогда не скрывал, что реализация этой мечты для него важнее титулов. Редчайший в России пример, когда человек с деньгами строит и создаёт, а не тешит своё эго и не извлекает выгоду из собственных возможностей.

Может, в том, что мечта Сергея Галицкого сбылась именно в момент, когда денег и возможностей у него стало гораздо меньше, а проблем — гораздо больше, есть какая-то гармония. Ты идёшь за тем, во что когда-то поверил, — и судьба вознаграждает тебя не тогда, когда тебе хорошо и у тебя все в порядке, а когда ты почти в отчаянии и на грани того, чтобы все бросить. Не знаю и не собираюсь залезать Галицкому в душу, действительно ли он доходил до такого состояния, — но очень допускаю, что такое могло быть.

И прекрасно понимаю, что мечта никогда бы не сбылась, если бы события в российском футболе не пошли по сценарию, которого не мог предсказать никто. Но частник Галицкий на протяжении многих лет создавал свой маленький мир, который выжил и расцвёл, когда всё кругом стало превращаться из кареты в тыкву.

Если бы воспитанники, заполонившие основу «Краснодара» (эх, туда бы ещё и Фомина из «Динамо» — да недооценили в своё время), начали гореть, как тот же «Рубин» без иностранцев, но и без воспитанников, — грош была бы цена этой сбывшейся мечте. Но «быки», точнее «бычки», — на четвёртом месте. Выше ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака», которые легионеров почти не теряли!