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Мечта Галицкого сбылась: 11 воспитанников «Краснодара» на поле!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
15 мая. «Краснодар» — ЦСКА — 1:0.
Фото ФК «Краснодар»
Обозреватель «СЭ» — об историческом событии в концовке победного матча с ЦСКА.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
ЦСКА
Голы
Кривцов, 75 (1:0)
Краснодар
Сафонов Пивоваров Бородин Исаенко Стежко Манелов Ионов (Мацукатов, 74) Черников Сперцян (Самко, 74) Кривцов (Якимов, 88) Олусегун (Сергеев, 90+1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин Карраскаль Тарба (Набабкин, 46) Обляков Эджуке Ушаков (Медина, 46) Заболотный
Предупреждения
Кривцов 20’, Пивоваров 90+4’  -  Щенников 33’, Ушаков 34’, Карраскаль 45+1’
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Иванов (Кострома)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск)

На первой добавленной минуте к матчу «Краснодар» — ЦСКА у хозяев случилась замена — вместо нигерийца Олусегуна вышел Никита Сергеев.
В эту секунду осуществилась абсолютно несбыточная, как всем казалось, мечта Сергея Галицкого об 11 воспитанниках созданной им академии в составе первой команды «быков». Пока не в стартовом составе — но уже на поле одновременно. Они спорили о такой вероятности с Леонидом Слуцким, да и вообще любой футбольный человек, считавший себя вменяемым, был уверен, что с борьбой за какие-то более или менее высокие места такая цель несовместима. По крайней мере, в обозримом будущем.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. «Краснодар» прибил ЦСКА космическим голом и осуществил мечту Галицкого

А оно вон как вышло. Да ещё и со своим тренером из той же академии — Александром Сторожуком!
И ведь важно, что 11 воспитанников «Краснодара» на поле оказались не в какой-нибудь никому не нужный момент, а когда команде было важно удержать 1:0 с ЦСКА — счёт, который позволял «быкам» обогнать армейцев и выйти на четвёртое место. И они сделали это.
Собственно, в стартовом составе вышло восемь воспитанников — кроме упомянутого выше Олусегуна, Алексея Ионова и Никиты Кривцова. Среди исторических одиннадцати, находившихся на поле одновременно, не было двух звёздочек — заменённых к тому времени Сперцяна и Кривцова, автора гола-красавца в ворота Игоря Акинфеева, решившего исход этой игры.

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С учётом этих трёх очков «Краснодар» в весенней части чемпионата набрал 20. Больше — только у «Зенита» и «Сочи». Это невероятно — потеряв всех иностранцев, игравших прежде всего в атаке команды главные роли, краснодарцы обыграли «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Урал», «Рубин», «Ростов»... Шесть побед в десяти матчах! Если бы при любой степени сплочённости и самопожертвования у этих парней, их желания сыграть друг за друга и за тренера, известного им ещё с академии, у них не было должного уровня мастерства, это было бы невозможно в принципе.
Я очень рад лично за Галицкого. Ему приходится непросто в последнее время — и по здоровью, и по бизнесу, и по содержанию того же «Краснодара». Он — единственный человек в российском футболе, который создал клуб очень приличного уровня, не сходящий с этого уровня много лет, с нуля, на ровном месте.

Вспомним «Асмарал» Хусама Аль-Халиди в начале 1990-х — он взлетел и рухнул за какие-то пару лет. «Краснодар» родился в 2008-м, с 2011-го — в премьер-лиге, и нынешний сезон для него в РПЛ — 11-й. Да, трофеев нет, но есть три комплекта бронзовых медалей, одно — и весьма неплохое, с третьим местом и ничьей на «Стэмфорд Бридж» — выступление в группе Лиги чемпионов, четыре выхода в плей-офф Лиги Европы, одно из которых — до 1/8 финала, наконец, финал Кубка России...
И, что не менее важно, стиль. Потому что впечатление запоминается сильнее фактов и цифр. И идеализм создателя — тоже.
Сейчас, молодняком, тики-таку в чистом виде «Краснодар», ясное дело, показывать не в состоянии. Но характером и единством эти пацаны добирают нехватку опыта. Но не мастерства — поди ударь так, как Кривцов Акинфееву! Поди пробей штрафные так, как неоднократно исполнял в этом сезоне Сперцян!
Простые краснодарцы раз в две недели идут через потрясающий парк, который построил Галицкий, попадают на удивительный стадион, который построил Галицкий, и из года в год наблюдают за самобытным клубом, который построил Галицкий. А теперь ещё и увидели на поле одновременно 11 воспитанников академии, которую построил Галицкий. И они выиграли и обогнали в таблице одну из сильнейших команд страны, которая побеждала в чемпионате СССР, когда до рождения Галицкого оставался 21 год.

Причём он никогда не скрывал, что реализация этой мечты для него важнее титулов. Редчайший в России пример, когда человек с деньгами строит и создаёт, а не тешит своё эго и не извлекает выгоду из собственных возможностей.
Может, в том, что мечта Сергея Галицкого сбылась именно в момент, когда денег и возможностей у него стало гораздо меньше, а проблем — гораздо больше, есть какая-то гармония. Ты идёшь за тем, во что когда-то поверил, — и судьба вознаграждает тебя не тогда, когда тебе хорошо и у тебя все в порядке, а когда ты почти в отчаянии и на грани того, чтобы все бросить. Не знаю и не собираюсь залезать Галицкому в душу, действительно ли он доходил до такого состояния, — но очень допускаю, что такое могло быть.
И прекрасно понимаю, что мечта никогда бы не сбылась, если бы события в российском футболе не пошли по сценарию, которого не мог предсказать никто. Но частник Галицкий на протяжении многих лет создавал свой маленький мир, который выжил и расцвёл, когда всё кругом стало превращаться из кареты в тыкву.
Если бы воспитанники, заполонившие основу «Краснодара» (эх, туда бы ещё и Фомина из «Динамо» — да недооценили в своё время), начали гореть, как тот же «Рубин» без иностранцев, но и без воспитанников, — грош была бы цена этой сбывшейся мечте. Но «быки», точнее «бычки», — на четвёртом месте. Выше ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака», которые легионеров почти не теряли!

Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Галицкий
1
12
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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