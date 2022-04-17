Квадратный «Спартак». Что не так с командой Ваноли перед кубковым дерби с ЦСКА

Обозреватель «СЭ» — о матче с «Рубином», предшествующем главной игре сезона.

Игру «Спартака» в ничейном матче с «Рубином» охарактеризую словом «посредственность». Матч с аутсайдером «Арсеналом» продолжения не получил — вроде и соперник по весне слаб, и состав вышел почти тот же, что на Тулу (кроме Мартинса, которого заменил Умяров), а толку чуть.

«Спартак» играл как-то квадратно — отнюдь не в смысле «квадратов», стеночек-забеганий (не было ничего похожего на все это), а в смысле какой-то удручающей прямолинейности. От неё во втором тайме помог худо-бедно избавиться только вышедший на замену Зелимхан Бакаев.

А ответный гол «Спартак» затолкал как раз-таки квадратный — угловой, удар Чернова головой, добивание Соболева. Лучше, конечно, чем ничего, но у «Рубина» перед его голом хоть долгая атака была, куча пасов, оба фланга казанцы задействовали, что-то изобретали. Хотя их состав теперь таков, что в центре поля играют чистые края — Владислав Игнатьев и Александр Зуев. Леонид Слуцкий исполняет Алёну Апину: «Я его слепила из того, что было».

После бездарного для себя первого тайма во втором «Спартак» довольно мощно давил, прессинговал, отбирал на чужой, тогда как у «Рубина» исчезла контригра — может, как раз от такой хозяйской агрессии. Судя по тому, как раздраженно Ваноли говорил после матча о первом тайме, и зная жесткость итальянца, предположу, что разнос в перерыве был знатный. И он подействовал.

<br>

Но даже после перерыва «Спартак» играл в футбол навроде газзаевского ЦСКА ранних времён, да не оскорбятся болельщики красно-белых за такое сравнение. Додавил. Но даже дальше заниматься тем же не пошёл, хотя на замену у «Рубина» из-за его ситуации выходили уже какие-то молодые ноунеймы. Ну, грузите на двух «столбов» — так и продолжайте! А они минут на десять после гола встали. И вернулись к тому же только в последней десятиминутке, но времени не хватило.

И вот тут возвращаюсь к своей доматчевой идее о том, чтобы перед дерби красно-белые провели серьёзную, на полсостава, ротацию. Это и ведущим игрокам, как у «Вильярреала» перед «Баварией», позволило бы отдохнуть, и у резервистов мотивация была бы выше.

Но Паоло Ваноли поставил почти тех же, и у меня с первых минут возникло ощущение, что они головами уже в дерби, тогда как казанцы — здесь, на «Открывашке». Отсюда и тот первый тайм, который мы видели.

Да ещё и две травмы перед дерби. Мозес — особенно болезненная. Если все окажется не очень легко, то играть с латералями, действующими по всей бровке, кроме Хлусевича, будет некому. Потому-то и вышел «Спартак» на второй тайм с четырьмя защитниками. Может, это и помогло добавить в агрессии, но, скорее всего, лишило опций на ближайшее будущее. И то Игнатову пришлось после перерыва играть на абсолютно чуждой ему позиции с краю полузащиты.

А травма Умярова, если это рецидив, — косяк тренерского и медицинского штабов. Конечно, бывает такое, что ничего не болит, все тесты тоже в норме — но выходит и опять рвётся. Но учитывая, что Наиля до сих пор не было даже в заявке, — стоило ли рисковать и сразу бросать его в основу? Не лучше ли было сразу использовать того же Пруцева, коль скоро с первых минут против ЦСКА он вряд ли появится?

<br>

Что касается «башен-близнецов» в атаке, то если с «Арсеналом» взаимодействие Соболева и Николсона понравилось, то теперь Саша был хорош, а вот Шамар себя не показал. А главное, не было видно именно связи между ними. Они дублировали друг друга.

Поэтому, с учётом выздоровления Бакаева и с надеждой на выздоровление Промеса, против ЦСКА не стал бы закладываться на то, что выйдут два форварда. Пусть Ваноли, по его словам, такую схему и любит. Почему раньше тогда не использовал?

Меня расстроило, что после матча он напирал на необходимость большей спортивной злости — и тогда бы «Спартак» забил второй. А по мне, команде нужно больше футбола. А какой футбол хочет поставить Ваноли — пока непонятно.

У ЦСКА в последних турах его тоже не особо много. Но очки-то армейцы теряют в матчах с аутсайдерами, действующими от обороны. «Спартак» так играть себе не позволит. А дай пространство Языджи, Карраскалю и Ко — понятно, что получится. Даже у «Рубина» могло получиться больше — достаточно вспомнить удар Лисаковича в две штанги сразу.

<br>

Максименко сделал пару неплохих сейвов, в том числе при 1:1 на Тальби, что может придать ему хоть какой-то уверенности в себе перед дерби. Если, конечно, вдруг не вернётся Селихов, чего очень хотелось бы.

Но в целом пока нет ощущения, что Ваноли справляется с командой и вытаскивает из неё не то что максимум, а даже 70%. С другой стороны, а почему должен после такого времени во главе команды и при отсутствии самостоятельного опыта?

Зная, как быстро меняется настроение у «царской семьи», итальянец должен понимать судьбоносность кубкового матча с ЦСКА. Если будет просто поражение в борьбе, Ваноли его ещё могут простить — ну, бывает, ставь игру и в новом сезоне. Но если в одну калитку...

В общем, среда для «Спартака» — это кульминация сезона. Правда, если она будет выиграна, настанет время следующей, а потом, возможно, ещё одной. Но пока 20 апреля — день икс для «Спартака» — 2021/22.