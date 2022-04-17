Квадратный «Спартак». Что не так с командой Ваноли перед кубковым дерби с ЦСКА
Игру «Спартака» в ничейном матче с «Рубином» охарактеризую словом «посредственность». Матч с аутсайдером «Арсеналом» продолжения не получил — вроде и соперник по весне слаб, и состав вышел почти тот же, что на Тулу (кроме Мартинса, которого заменил Умяров), а толку чуть.
«Спартак» играл как-то квадратно — отнюдь не в смысле «квадратов», стеночек-забеганий (не было ничего похожего на все это), а в смысле какой-то удручающей прямолинейности. От неё во втором тайме помог худо-бедно избавиться только вышедший на замену Зелимхан Бакаев.
А ответный гол «Спартак» затолкал как раз-таки квадратный — угловой, удар Чернова головой, добивание Соболева. Лучше, конечно, чем ничего, но у «Рубина» перед его голом хоть долгая атака была, куча пасов, оба фланга казанцы задействовали, что-то изобретали. Хотя их состав теперь таков, что в центре поля играют чистые края — Владислав Игнатьев и Александр Зуев. Леонид Слуцкий исполняет Алёну Апину: «Я его слепила из того, что было».
После бездарного для себя первого тайма во втором «Спартак» довольно мощно давил, прессинговал, отбирал на чужой, тогда как у «Рубина» исчезла контригра — может, как раз от такой хозяйской агрессии. Судя по тому, как раздраженно Ваноли говорил после матча о первом тайме, и зная жесткость итальянца, предположу, что разнос в перерыве был знатный. И он подействовал.
Но даже после перерыва «Спартак» играл в футбол навроде газзаевского ЦСКА ранних времён, да не оскорбятся болельщики красно-белых за такое сравнение. Додавил. Но даже дальше заниматься тем же не пошёл, хотя на замену у «Рубина» из-за его ситуации выходили уже какие-то молодые ноунеймы. Ну, грузите на двух «столбов» — так и продолжайте! А они минут на десять после гола встали. И вернулись к тому же только в последней десятиминутке, но времени не хватило.
И вот тут возвращаюсь к своей доматчевой идее о том, чтобы перед дерби красно-белые провели серьёзную, на полсостава, ротацию. Это и ведущим игрокам, как у «Вильярреала» перед «Баварией», позволило бы отдохнуть, и у резервистов мотивация была бы выше.
Но Паоло Ваноли поставил почти тех же, и у меня с первых минут возникло ощущение, что они головами уже в дерби, тогда как казанцы — здесь, на «Открывашке». Отсюда и тот первый тайм, который мы видели.
Да ещё и две травмы перед дерби. Мозес — особенно болезненная. Если все окажется не очень легко, то играть с латералями, действующими по всей бровке, кроме Хлусевича, будет некому. Потому-то и вышел «Спартак» на второй тайм с четырьмя защитниками. Может, это и помогло добавить в агрессии, но, скорее всего, лишило опций на ближайшее будущее. И то Игнатову пришлось после перерыва играть на абсолютно чуждой ему позиции с краю полузащиты.
А травма Умярова, если это рецидив, — косяк тренерского и медицинского штабов. Конечно, бывает такое, что ничего не болит, все тесты тоже в норме — но выходит и опять рвётся. Но учитывая, что Наиля до сих пор не было даже в заявке, — стоило ли рисковать и сразу бросать его в основу? Не лучше ли было сразу использовать того же Пруцева, коль скоро с первых минут против ЦСКА он вряд ли появится?
Что касается «башен-близнецов» в атаке, то если с «Арсеналом» взаимодействие Соболева и Николсона понравилось, то теперь Саша был хорош, а вот Шамар себя не показал. А главное, не было видно именно связи между ними. Они дублировали друг друга.
Поэтому, с учётом выздоровления Бакаева и с надеждой на выздоровление Промеса, против ЦСКА не стал бы закладываться на то, что выйдут два форварда. Пусть Ваноли, по его словам, такую схему и любит. Почему раньше тогда не использовал?
Меня расстроило, что после матча он напирал на необходимость большей спортивной злости — и тогда бы «Спартак» забил второй. А по мне, команде нужно больше футбола. А какой футбол хочет поставить Ваноли — пока непонятно.
У ЦСКА в последних турах его тоже не особо много. Но очки-то армейцы теряют в матчах с аутсайдерами, действующими от обороны. «Спартак» так играть себе не позволит. А дай пространство Языджи, Карраскалю и Ко — понятно, что получится. Даже у «Рубина» могло получиться больше — достаточно вспомнить удар Лисаковича в две штанги сразу.
Максименко сделал пару неплохих сейвов, в том числе при 1:1 на Тальби, что может придать ему хоть какой-то уверенности в себе перед дерби. Если, конечно, вдруг не вернётся Селихов, чего очень хотелось бы.
Но в целом пока нет ощущения, что Ваноли справляется с командой и вытаскивает из неё не то что максимум, а даже 70%. С другой стороны, а почему должен после такого времени во главе команды и при отсутствии самостоятельного опыта?
Зная, как быстро меняется настроение у «царской семьи», итальянец должен понимать судьбоносность кубкового матча с ЦСКА. Если будет просто поражение в борьбе, Ваноли его ещё могут простить — ну, бывает, ставь игру и в новом сезоне. Но если в одну калитку...
В общем, среда для «Спартака» — это кульминация сезона. Правда, если она будет выиграна, настанет время следующей, а потом, возможно, ещё одной. Но пока 20 апреля — день икс для «Спартака» — 2021/22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0