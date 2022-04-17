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Квадратный «Спартак». Что не так с командой Ваноли перед кубковым дерби с ЦСКА

Что не так с командой Ваноли перед кубковым дерби с ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Соболев и Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о матче с «Рубином», предшествующем главной игре сезона.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Рубин
Голы
Игнатьев, 30 (0:1), Соболев, 69 (1:1)
Спартак
Максименко Жиго Джикия Чернов Мозес (Бакаев, 46) Умяров (Пруцев, 30) Игнатов Хлусевич Зобнин (Мартинс, 78) Соболев Николсон
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев (Апшацев, 73) Зотов Тальби Бакаев (Фаттахов, 82) Ломовицкий Зуев Мусаев Самошников Лисакович
Предупреждения
Хлусевич 41’, Бакаев 53’  -  Ломовицкий 10’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Стипиди (Краснодар)

Игру «Спартака» в ничейном матче с «Рубином» охарактеризую словом «посредственность». Матч с аутсайдером «Арсеналом» продолжения не получил — вроде и соперник по весне слаб, и состав вышел почти тот же, что на Тулу (кроме Мартинса, которого заменил Умяров), а толку чуть.

«Спартак» играл как-то квадратно — отнюдь не в смысле «квадратов», стеночек-забеганий (не было ничего похожего на все это), а в смысле какой-то удручающей прямолинейности. От неё во втором тайме помог худо-бедно избавиться только вышедший на замену Зелимхан Бакаев.

Егор Тесленко и&nbsp;Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. «Спартак» на тайм перешел в навал и спасся от поражения. Но недоволен ничьей с «Рубином»

А ответный гол «Спартак» затолкал как раз-таки квадратный — угловой, удар Чернова головой, добивание Соболева. Лучше, конечно, чем ничего, но у «Рубина» перед его голом хоть долгая атака была, куча пасов, оба фланга казанцы задействовали, что-то изобретали. Хотя их состав теперь таков, что в центре поля играют чистые края — Владислав Игнатьев и Александр Зуев. Леонид Слуцкий исполняет Алёну Апину: «Я его слепила из того, что было».

После бездарного для себя первого тайма во втором «Спартак» довольно мощно давил, прессинговал, отбирал на чужой, тогда как у «Рубина» исчезла контригра — может, как раз от такой хозяйской агрессии. Судя по тому, как раздраженно Ваноли говорил после матча о первом тайме, и зная жесткость итальянца, предположу, что разнос в перерыве был знатный. И он подействовал.

Но даже после перерыва «Спартак» играл в футбол навроде газзаевского ЦСКА ранних времён, да не оскорбятся болельщики красно-белых за такое сравнение. Додавил. Но даже дальше заниматься тем же не пошёл, хотя на замену у «Рубина» из-за его ситуации выходили уже какие-то молодые ноунеймы. Ну, грузите на двух «столбов» — так и продолжайте! А они минут на десять после гола встали. И вернулись к тому же только в последней десятиминутке, но времени не хватило.

И вот тут возвращаюсь к своей доматчевой идее о том, чтобы перед дерби красно-белые провели серьёзную, на полсостава, ротацию. Это и ведущим игрокам, как у «Вильярреала» перед «Баварией», позволило бы отдохнуть, и у резервистов мотивация была бы выше.

Но Паоло Ваноли поставил почти тех же, и у меня с первых минут возникло ощущение, что они головами уже в дерби, тогда как казанцы — здесь, на «Открывашке». Отсюда и тот первый тайм, который мы видели.

Паоло Ваноли. «Проблемы «Спартака» — психология и характер. С ЦСКА все решит менталитет победителя». Ваноли — о «Рубине» и дерби

Да ещё и две травмы перед дерби. Мозес — особенно болезненная. Если все окажется не очень легко, то играть с латералями, действующими по всей бровке, кроме Хлусевича, будет некому. Потому-то и вышел «Спартак» на второй тайм с четырьмя защитниками. Может, это и помогло добавить в агрессии, но, скорее всего, лишило опций на ближайшее будущее. И то Игнатову пришлось после перерыва играть на абсолютно чуждой ему позиции с краю полузащиты.

А травма Умярова, если это рецидив, — косяк тренерского и медицинского штабов. Конечно, бывает такое, что ничего не болит, все тесты тоже в норме — но выходит и опять рвётся. Но учитывая, что Наиля до сих пор не было даже в заявке, — стоило ли рисковать и сразу бросать его в основу? Не лучше ли было сразу использовать того же Пруцева, коль скоро с первых минут против ЦСКА он вряд ли появится?

Что касается «башен-близнецов» в атаке, то если с «Арсеналом» взаимодействие Соболева и Николсона понравилось, то теперь Саша был хорош, а вот Шамар себя не показал. А главное, не было видно именно связи между ними. Они дублировали друг друга.

Поэтому, с учётом выздоровления Бакаева и с надеждой на выздоровление Промеса, против ЦСКА не стал бы закладываться на то, что выйдут два форварда. Пусть Ваноли, по его словам, такую схему и любит. Почему раньше тогда не использовал?

Меня расстроило, что после матча он напирал на необходимость большей спортивной злости — и тогда бы «Спартак» забил второй. А по мне, команде нужно больше футбола. А какой футбол хочет поставить Ваноли — пока непонятно.

У ЦСКА в последних турах его тоже не особо много. Но очки-то армейцы теряют в матчах с аутсайдерами, действующими от обороны. «Спартак» так играть себе не позволит. А дай пространство Языджи, Карраскалю и Ко — понятно, что получится. Даже у «Рубина» могло получиться больше — достаточно вспомнить удар Лисаковича в две штанги сразу.

Максименко сделал пару неплохих сейвов, в том числе при 1:1 на Тальби, что может придать ему хоть какой-то уверенности в себе перед дерби. Если, конечно, вдруг не вернётся Селихов, чего очень хотелось бы.

Но в целом пока нет ощущения, что Ваноли справляется с командой и вытаскивает из неё не то что максимум, а даже 70%. С другой стороны, а почему должен после такого времени во главе команды и при отсутствии самостоятельного опыта?

Зная, как быстро меняется настроение у «царской семьи», итальянец должен понимать судьбоносность кубкового матча с ЦСКА. Если будет просто поражение в борьбе, Ваноли его ещё могут простить — ну, бывает, ставь игру и в новом сезоне. Но если в одну калитку...

В общем, среда для «Спартака» — это кульминация сезона. Правда, если она будет выиграна, настанет время следующей, а потом, возможно, ещё одной. Но пока 20 апреля — день икс для «Спартака» — 2021/22.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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