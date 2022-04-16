«Спартак» на тайм перешел в навал и спасся от поражения. Но недоволен ничьей с «Рубином»

Красно-белые могли дожимать казанцев.

«Спартак» и «Рубин» играли в первом туре чемпионата, и тогда это был объективно главный матч старта: встречались вторая и четвертая команда прошлого чемпионата. К ответной игре в 25-м туре «Спартак» подошел 9-м, «Рубин» — 12-м. Это был матч двух главных разочарований сезона. И если «Спартак» после победы над «Арсеналом» ушел от слегка притянутой темы вылета, то у «Рубина» действительно очень плохое турнирное положение — зона стыков совсем близко.

В последних 10 турах у команды Слуцкого была худшая статистика в РПЛ, но в Тушине «Рубин» очень уверенно начал и неожиданно выдал лучший тайм за долгое время. Казанцы уверенно оборонялись и очень эффективно бежали в контратаки. Каждый знал свой маневр. Мог забивать Лисакович, но «Спартаку» необыкновенно повезло — мяч от одной штанги отлетел в другую и выкатился в поле. А гол Игнатьева, подправившего головой удар Зуева, смотрелся абсолютно логичным.

У «Спартака» впереди не получалось ничего. Красно-белые контролировали мяч, обозначали давление, а на выходе получалась худшая форма позиционной атаки — без продвижения, без моментов. Ситуацию ухудшило то, что к середине тайма «Спартак» остался без Умярова, способного качественно двигать мяч. А перед перерывом красно-белые лишились еще и Мозеса. По всем внешним признакам оба вылетели из-за проблем с задней поверхностью бедра. Совпадение?

Минут через 10 после начала второго тайма «Спартак» перешел на настоящий навал. Не глядя на табло, можно было подумать, что идет 88-я минута матча: будто «Рубин» из последних сил обороняет минимальное преимущество. Такая тактика «Спартака» выглядела логично, учитывая наличие впереди пары Соболев — Николсон. В итоге «Рубин» продержался лишь до 69-й минуты. Причем «Спартак» забил как раз благодаря этому навалу: после углового Соболев с добивания буквально занес мяч в сетку.

В страсти и желании команде Ваноли по второму тайму не откажешь, хотя такая игра точно не для гурманов. Но и она могла принести три очка — по второй половине «Спартак» вполне наиграл на победу. Но, как и в большинстве матчей этого сезона, красно-белые упустили свое в выигрышном матче. Хотя глобально этот результат никак не повлиял на турнирное положение. Действительно важная игра в контексте провала в чемпионате и 100-летнего юбилея будет в среду — кубковый четвертьфинал с ЦСКА.

Ничья в Москве гораздо важнее для «Рубина»: команда Слуцкого прервала четырехматчевую серию поражений и минимум на день оторвалась от «Химок» (которые завтра сыграют с «Нижним»). После финального свистка казанцы рухнули на газон — сдерживание спартаковского навала забрало все силы.