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«Спартак» на тайм перешел в навал и спасся от поражения. Но недоволен ничьей с «Рубином»

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Роман Зобнин и Александр Ломовицкий в матче «Спартак» — «Рубин».
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые могли дожимать казанцев.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Рубин
Голы
Игнатьев, 30 (0:1), Соболев, 69 (1:1)
Спартак
Максименко Жиго Джикия Чернов Мозес (Бакаев, 46) Умяров (Пруцев, 30) Игнатов Хлусевич Зобнин (Мартинс, 78) Соболев Николсон
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев (Апшацев, 73) Зотов Тальби Бакаев (Фаттахов, 82) Ломовицкий Зуев Мусаев Самошников Лисакович
Предупреждения
Хлусевич 41’, Бакаев 53’  -  Ломовицкий 10’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Стипиди (Краснодар)

«Спартак» и «Рубин» играли в первом туре чемпионата, и тогда это был объективно главный матч старта: встречались вторая и четвертая команда прошлого чемпионата. К ответной игре в 25-м туре «Спартак» подошел 9-м, «Рубин» — 12-м. Это был матч двух главных разочарований сезона. И если «Спартак» после победы над «Арсеналом» ушел от слегка притянутой темы вылета, то у «Рубина» действительно очень плохое турнирное положение — зона стыков совсем близко.

В последних 10 турах у команды Слуцкого была худшая статистика в РПЛ, но в Тушине «Рубин» очень уверенно начал и неожиданно выдал лучший тайм за долгое время. Казанцы уверенно оборонялись и очень эффективно бежали в контратаки. Каждый знал свой маневр. Мог забивать Лисакович, но «Спартаку» необыкновенно повезло — мяч от одной штанги отлетел в другую и выкатился в поле. А гол Игнатьева, подправившего головой удар Зуева, смотрелся абсолютно логичным.

У «Спартака» впереди не получалось ничего. Красно-белые контролировали мяч, обозначали давление, а на выходе получалась худшая форма позиционной атаки — без продвижения, без моментов. Ситуацию ухудшило то, что к середине тайма «Спартак» остался без Умярова, способного качественно двигать мяч. А перед перерывом красно-белые лишились еще и Мозеса. По всем внешним признакам оба вылетели из-за проблем с задней поверхностью бедра. Совпадение?

Минут через 10 после начала второго тайма «Спартак» перешел на настоящий навал. Не глядя на табло, можно было подумать, что идет 88-я минута матча: будто «Рубин» из последних сил обороняет минимальное преимущество. Такая тактика «Спартака» выглядела логично, учитывая наличие впереди пары Соболев — Николсон. В итоге «Рубин» продержался лишь до 69-й минуты. Причем «Спартак» забил как раз благодаря этому навалу: после углового Соболев с добивания буквально занес мяч в сетку.

В страсти и желании команде Ваноли по второму тайму не откажешь, хотя такая игра точно не для гурманов. Но и она могла принести три очка по второй половине «Спартак» вполне наиграл на победу. Но, как и в большинстве матчей этого сезона, красно-белые упустили свое в выигрышном матче. Хотя глобально этот результат никак не повлиял на турнирное положение. Действительно важная игра в контексте провала в чемпионате и 100-летнего юбилея будет в среду — кубковый четвертьфинал с ЦСКА.

Ничья в Москве гораздо важнее для «Рубина»: команда Слуцкого прервала четырехматчевую серию поражений и минимум на день оторвалась от «Химок» (которые завтра сыграют с «Нижним»). После финального свистка казанцы рухнули на газон — сдерживание спартаковского навала забрало все силы.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Рубин 1
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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1
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
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