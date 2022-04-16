«Спартак» на тайм перешел в навал и спасся от поражения. Но недоволен ничьей с «Рубином»
«Спартак» и «Рубин» играли в первом туре чемпионата, и тогда это был объективно главный матч старта: встречались вторая и четвертая команда прошлого чемпионата. К ответной игре в 25-м туре «Спартак» подошел 9-м, «Рубин» — 12-м. Это был матч двух главных разочарований сезона. И если «Спартак» после победы над «Арсеналом» ушел от слегка притянутой темы вылета, то у «Рубина» действительно очень плохое турнирное положение — зона стыков совсем близко.
В последних 10 турах у команды Слуцкого была худшая статистика в РПЛ, но в Тушине «Рубин» очень уверенно начал и неожиданно выдал лучший тайм за долгое время. Казанцы уверенно оборонялись и очень эффективно бежали в контратаки. Каждый знал свой маневр. Мог забивать Лисакович, но «Спартаку» необыкновенно повезло — мяч от одной штанги отлетел в другую и выкатился в поле. А гол Игнатьева, подправившего головой удар Зуева, смотрелся абсолютно логичным.
У «Спартака» впереди не получалось ничего. Красно-белые контролировали мяч, обозначали давление, а на выходе получалась худшая форма позиционной атаки — без продвижения, без моментов. Ситуацию ухудшило то, что к середине тайма «Спартак» остался без Умярова, способного качественно двигать мяч. А перед перерывом красно-белые лишились еще и Мозеса. По всем внешним признакам оба вылетели из-за проблем с задней поверхностью бедра. Совпадение?
Минут через 10 после начала второго тайма «Спартак» перешел на настоящий навал. Не глядя на табло, можно было подумать, что идет 88-я минута матча: будто «Рубин» из последних сил обороняет минимальное преимущество. Такая тактика «Спартака» выглядела логично, учитывая наличие впереди пары Соболев — Николсон. В итоге «Рубин» продержался лишь до 69-й минуты. Причем «Спартак» забил как раз благодаря этому навалу: после углового Соболев с добивания буквально занес мяч в сетку.
В страсти и желании команде Ваноли по второму тайму не откажешь, хотя такая игра точно не для гурманов. Но и она могла принести три очка — по второй половине «Спартак» вполне наиграл на победу. Но, как и в большинстве матчей этого сезона, красно-белые упустили свое в выигрышном матче. Хотя глобально этот результат никак не повлиял на турнирное положение. Действительно важная игра в контексте провала в чемпионате и 100-летнего юбилея будет в среду — кубковый четвертьфинал с ЦСКА.
Ничья в Москве гораздо важнее для «Рубина»: команда Слуцкого прервала четырехматчевую серию поражений и минимум на день оторвалась от «Химок» (которые завтра сыграют с «Нижним»). После финального свистка казанцы рухнули на газон — сдерживание спартаковского навала забрало все силы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0