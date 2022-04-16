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«Зенит» не заметил «Урал». А Дзюба прервал безголевую серию — он не забивал в РПЛ с ноября

«Зенит» дома победил «Урал» в матче 25-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 апреля. «Зенит» — «Урал» — 3:1.
Фото ФК «Зенит»
Лидер без проблем восстановил трехочковый отрыв от «Динамо».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Урал
Голы
Клаудиньо, 12 (1:0), Юри Алберто, 37 (2:0), Дзюба, 78 (3:0), Железнов, 83 (3:1)
Нереализованный пенальти
Клаудиньо 12
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Сутормин, 57) Алип Барриос Клаудиньо (Вендел, 73) Кузяев (Оздоев, 57) Юри Алберто (Ерохин, 81) Малком Сергеев (Дзюба, 72)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев (Подберезкин, 79) Аугустыняк Гаджимурадов (Железнов, 65) Мишкич Шатов Магомадов (Колесниченко, 46) Бикфалви (Агеев, 79)
Предупреждения
Круговой 26’, Кузяев 51’, Малком 53’, Чистяков 71’  -  Кузьмичев 11’, Магомадов 16’, Егорычев 45’, Бикфалви 66’
Судьи
Мешков (Дмитров) Елеференко (Москва) Образко (Ставрополь)
ВАР
Москалев (Воронеж) Сафьян (Москва)

Догонялки

Третий тур подряд «Зенит» играл после главного конкурента — «Динамо». Составители календаря РПЛ вряд ли учитывали фактор чемпионской гонки, но финиш из-за него получается любопытным. До последнего тура (когда матчи начнутся одновременно) «Зенит» все время будет играть позже «Динамо».

Догонять всегда сложно. По статистике в серии пенальти чаще побеждают те, кто исполняет удары первыми — примерно 60 против 40 процентов. И очевидно, что дело тут в психологии.

В чемпионской гонке «Зенита» и «Динамо» — похожая аналогия. Разве что у сине-бело-голубых есть право на ошибку, причем даже две: трехочковый отрыв и преимущество по личным встречам над бело-голубыми позволяют чувствовать себя относительно комфортно. Но, конечно, подсознательно «Зенит» раздражает, что «Динамо» уже не первый тур оказывается на одном уровне. Пусть и на день, а то и на несколько часов.

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0 и&nbsp;как минимум на&nbsp;сутки сравнялось с &laquo;Зенитом&raquo;. «Динамо» — снова наравне с «Зенитом». У бело-голубых — дежурная победа над «Ахматом»

Очередные сюрпризы Семака

В пятницу «Динамо» обыграло «Ахмат», а в субботу «Зениту» нужно было восстановить гандикап в матче с хромающим «Уралом». Екатеринбургская команда после возобновления сезона пока ни разу не победила, а перед визитом в Санкт-Петербург еще и осталась без дисквалифицированного Герасимова. Правда, вернулся в строй Кузьмичев, но Шалимову все равно пришлось пойти на вынужденные перестановки — опять с левого фланга в центр обороны переместился Гогличидзе. В остальном — ничего необычного.

А вот Семак продолжил тактическое шоу, устроенное весной. Мы уже привыкли к тому, что у «Зенита» больше нет базовой схемы. Но в игре с «Уралом» штаб сине-бело-голубых удивил и выбором исполнителей.

Во-первых, Дзюба после восьмой подряд игры в чемпионате без голов все-таки был разжалован в запас: впервые в РПЛ в основе вышел дуэт Юри Алберто — Сергеев. Во-вторых, в центре обороны появился Алип (тоже впервые в РПЛ). В-третьих, место справа в защите занял Кузяев. Позиция Далера, конечно, сенсация, но там он играл во второй половине встречи с «Ахматом». Да и «Тереке» фрагментарно выходил на правом краю обороны.

Все решено в первом тайме

Перестановки Семака удивляют еще и потому, что «Урал» совсем не та команда, к которой нужно готовить особенную тактику. У «Зенита» банально выше подбор исполнителей, и уже в первые пять минут он едва не смел «Урал»: забивать могли Клаудиньо, Чистяков, Кузяев и Юри Алберто. Но решили отложить на потом.

Быстрый гол все-таки случился: Кузьмичев заехал локтем в лицо Сергееву, а Мешков после долгой паузы и видеопросмотра назначил пенальти. Дзюбы и Сутормина на поле не было, так что к мячу подошел Клаудиньо. И промазал. Второй раз в этом чемпионате «Зенит» не реализовывает 11-метровый, и снова это сделал Клаудиньо (первый промах случился в гостях у «Динамо»). Правда, тогда он все-таки забил через 23 минуты, а сейчас — через секунду после добивания.

«Урал» впервые пробил по воротам лишь во второй половине первого тайма, когда «Зенит» слегка ослабил хватку. Но все равно это было неопасно — подавляющее число выстрелов в матче «Урал» наносил с дальней дистанции. А «Зенит», напротив, старался разыгрывать низом до верного и еще до перерыва удвоил счет — Юри Алберто изящно развернул Кузьмичева и забил шестой мяч за «Зенит».

Прерванная серия Дзюбы и красота Железнова

После перерыва «Зениту» стало легче, а Семак в начале второго тайма даже перестроился на 3-4-2-1: Барриос сместился в центр обороны, а Сутормин наконец-то занял место на правом краю. Визуально это ни на что не повлияло: «Урал» продолжал испытывать трудности с выходом на чужую половину, а «Зенит» нехотя атаковал.

В середине второго тайма болельщиков оживил выход Артема Дзюбы: «Газпром Арена» традиционно встретила его смешанными овациями и свистом, а на 78-й минуте форвард забил. Это важный гол для нападающего: впервые с ноября 2021-го он отличился в РПЛ.

Счет 3:0 выглядел бы логично — отражал бы и происходящее на поле, и соотношение соперников. Но «Урал» все-таки забил, причем сделал это очень красиво.

Тактика дальних ударов принесла гостям хоть какую-то пользу, и Железнов положил роскошный мяч под дальнюю штангу.

Но понятно, что гол «Урала» ни на что не повлиял. «Зенит» снова победил и восстановил трехочковый отрыв от главного конкурента.

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3
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4
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