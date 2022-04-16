«Зенит» не заметил «Урал». А Дзюба прервал безголевую серию — он не забивал в РПЛ с ноября
Догонялки
Третий тур подряд «Зенит» играл после главного конкурента — «Динамо». Составители календаря РПЛ вряд ли учитывали фактор чемпионской гонки, но финиш из-за него получается любопытным. До последнего тура (когда матчи начнутся одновременно) «Зенит» все время будет играть позже «Динамо».
Догонять всегда сложно. По статистике в серии пенальти чаще побеждают те, кто исполняет удары первыми — примерно 60 против 40 процентов. И очевидно, что дело тут в психологии.
В чемпионской гонке «Зенита» и «Динамо» — похожая аналогия. Разве что у сине-бело-голубых есть право на ошибку, причем даже две: трехочковый отрыв и преимущество по личным встречам над бело-голубыми позволяют чувствовать себя относительно комфортно. Но, конечно, подсознательно «Зенит» раздражает, что «Динамо» уже не первый тур оказывается на одном уровне. Пусть и на день, а то и на несколько часов.
Очередные сюрпризы Семака
В пятницу «Динамо» обыграло «Ахмат», а в субботу «Зениту» нужно было восстановить гандикап в матче с хромающим «Уралом». Екатеринбургская команда после возобновления сезона пока ни разу не победила, а перед визитом в Санкт-Петербург еще и осталась без дисквалифицированного Герасимова. Правда, вернулся в строй Кузьмичев, но Шалимову все равно пришлось пойти на вынужденные перестановки — опять с левого фланга в центр обороны переместился Гогличидзе. В остальном — ничего необычного.
А вот Семак продолжил тактическое шоу, устроенное весной. Мы уже привыкли к тому, что у «Зенита» больше нет базовой схемы. Но в игре с «Уралом» штаб сине-бело-голубых удивил и выбором исполнителей.
Во-первых, Дзюба после восьмой подряд игры в чемпионате без голов все-таки был разжалован в запас: впервые в РПЛ в основе вышел дуэт Юри Алберто — Сергеев. Во-вторых, в центре обороны появился Алип (тоже впервые в РПЛ). В-третьих, место справа в защите занял Кузяев. Позиция Далера, конечно, сенсация, но там он играл во второй половине встречи с «Ахматом». Да и «Тереке» фрагментарно выходил на правом краю обороны.
Все решено в первом тайме
Перестановки Семака удивляют еще и потому, что «Урал» совсем не та команда, к которой нужно готовить особенную тактику. У «Зенита» банально выше подбор исполнителей, и уже в первые пять минут он едва не смел «Урал»: забивать могли Клаудиньо, Чистяков, Кузяев и Юри Алберто. Но решили отложить на потом.
Быстрый гол все-таки случился: Кузьмичев заехал локтем в лицо Сергееву, а Мешков после долгой паузы и видеопросмотра назначил пенальти. Дзюбы и Сутормина на поле не было, так что к мячу подошел Клаудиньо. И промазал. Второй раз в этом чемпионате «Зенит» не реализовывает 11-метровый, и снова это сделал Клаудиньо (первый промах случился в гостях у «Динамо»). Правда, тогда он все-таки забил через 23 минуты, а сейчас — через секунду после добивания.
«Урал» впервые пробил по воротам лишь во второй половине первого тайма, когда «Зенит» слегка ослабил хватку. Но все равно это было неопасно — подавляющее число выстрелов в матче «Урал» наносил с дальней дистанции. А «Зенит», напротив, старался разыгрывать низом до верного и еще до перерыва удвоил счет — Юри Алберто изящно развернул Кузьмичева и забил шестой мяч за «Зенит».
Прерванная серия Дзюбы и красота Железнова
После перерыва «Зениту» стало легче, а Семак в начале второго тайма даже перестроился на 3-4-2-1: Барриос сместился в центр обороны, а Сутормин наконец-то занял место на правом краю. Визуально это ни на что не повлияло: «Урал» продолжал испытывать трудности с выходом на чужую половину, а «Зенит» нехотя атаковал.
В середине второго тайма болельщиков оживил выход Артема Дзюбы: «Газпром Арена» традиционно встретила его смешанными овациями и свистом, а на 78-й минуте форвард забил. Это важный гол для нападающего: впервые с ноября 2021-го он отличился в РПЛ.
Счет 3:0 выглядел бы логично — отражал бы и происходящее на поле, и соотношение соперников. Но «Урал» все-таки забил, причем сделал это очень красиво.
Тактика дальних ударов принесла гостям хоть какую-то пользу, и Железнов положил роскошный мяч под дальнюю штангу.
Но понятно, что гол «Урала» ни на что не повлиял. «Зенит» снова победил и восстановил трехочковый отрыв от главного конкурента.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0