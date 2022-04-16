Лидер без проблем восстановил трехочковый отрыв от «Динамо».

Догонялки

Третий тур подряд «Зенит» играл после главного конкурента — «Динамо». Составители календаря РПЛ вряд ли учитывали фактор чемпионской гонки, но финиш из-за него получается любопытным. До последнего тура (когда матчи начнутся одновременно) «Зенит» все время будет играть позже «Динамо».

Догонять всегда сложно. По статистике в серии пенальти чаще побеждают те, кто исполняет удары первыми — примерно 60 против 40 процентов. И очевидно, что дело тут в психологии.

В чемпионской гонке «Зенита» и «Динамо» — похожая аналогия. Разве что у сине-бело-голубых есть право на ошибку, причем даже две: трехочковый отрыв и преимущество по личным встречам над бело-голубыми позволяют чувствовать себя относительно комфортно. Но, конечно, подсознательно «Зенит» раздражает, что «Динамо» уже не первый тур оказывается на одном уровне. Пусть и на день, а то и на несколько часов.

Очередные сюрпризы Семака

В пятницу «Динамо» обыграло «Ахмат», а в субботу «Зениту» нужно было восстановить гандикап в матче с хромающим «Уралом». Екатеринбургская команда после возобновления сезона пока ни разу не победила, а перед визитом в Санкт-Петербург еще и осталась без дисквалифицированного Герасимова. Правда, вернулся в строй Кузьмичев, но Шалимову все равно пришлось пойти на вынужденные перестановки — опять с левого фланга в центр обороны переместился Гогличидзе. В остальном — ничего необычного.

А вот Семак продолжил тактическое шоу, устроенное весной. Мы уже привыкли к тому, что у «Зенита» больше нет базовой схемы. Но в игре с «Уралом» штаб сине-бело-голубых удивил и выбором исполнителей.

Во-первых, Дзюба после восьмой подряд игры в чемпионате без голов все-таки был разжалован в запас: впервые в РПЛ в основе вышел дуэт Юри Алберто — Сергеев. Во-вторых, в центре обороны появился Алип (тоже впервые в РПЛ). В-третьих, место справа в защите занял Кузяев. Позиция Далера, конечно, сенсация, но там он играл во второй половине встречи с «Ахматом». Да и «Тереке» фрагментарно выходил на правом краю обороны.

Все решено в первом тайме

Перестановки Семака удивляют еще и потому, что «Урал» совсем не та команда, к которой нужно готовить особенную тактику. У «Зенита» банально выше подбор исполнителей, и уже в первые пять минут он едва не смел «Урал»: забивать могли Клаудиньо, Чистяков, Кузяев и Юри Алберто. Но решили отложить на потом.

Быстрый гол все-таки случился: Кузьмичев заехал локтем в лицо Сергееву, а Мешков после долгой паузы и видеопросмотра назначил пенальти. Дзюбы и Сутормина на поле не было, так что к мячу подошел Клаудиньо. И промазал. Второй раз в этом чемпионате «Зенит» не реализовывает 11-метровый, и снова это сделал Клаудиньо (первый промах случился в гостях у «Динамо»). Правда, тогда он все-таки забил через 23 минуты, а сейчас — через секунду после добивания.

«Урал» впервые пробил по воротам лишь во второй половине первого тайма, когда «Зенит» слегка ослабил хватку. Но все равно это было неопасно — подавляющее число выстрелов в матче «Урал» наносил с дальней дистанции. А «Зенит», напротив, старался разыгрывать низом до верного и еще до перерыва удвоил счет — Юри Алберто изящно развернул Кузьмичева и забил шестой мяч за «Зенит».

Прерванная серия Дзюбы и красота Железнова

После перерыва «Зениту» стало легче, а Семак в начале второго тайма даже перестроился на 3-4-2-1: Барриос сместился в центр обороны, а Сутормин наконец-то занял место на правом краю. Визуально это ни на что не повлияло: «Урал» продолжал испытывать трудности с выходом на чужую половину, а «Зенит» нехотя атаковал.

В середине второго тайма болельщиков оживил выход Артема Дзюбы: «Газпром Арена» традиционно встретила его смешанными овациями и свистом, а на 78-й минуте форвард забил. Это важный гол для нападающего: впервые с ноября 2021-го он отличился в РПЛ.

Счет 3:0 выглядел бы логично — отражал бы и происходящее на поле, и соотношение соперников. Но «Урал» все-таки забил, причем сделал это очень красиво.

Тактика дальних ударов принесла гостям хоть какую-то пользу, и Железнов положил роскошный мяч под дальнюю штангу.

Но понятно, что гол «Урала» ни на что не повлиял. «Зенит» снова победил и восстановил трехочковый отрыв от главного конкурента.