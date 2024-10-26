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Комментаторы мстят Карпину! Генич, Черданцев и Трушечкин прямо в эфире отреагировали на критику тренера

Артем Белинин
Корреспондент
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Георгий Черданцев.
Фото Global Look Press
Правильная реакция?

В конце октября Валерий Карпин пришел к Федору Смолову на подкаст SmolTalk. Главный тренер «Ростова» и сборной России наговорил много неприятных вещей про российский футбол и высказался про комментаторов. А они начали ему отвечать — в том числе в эфире!

Что сказал Карпин?

Валерий Георгиевич заявил, что не может слушать российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Не хочу заводиться. Невысокий уровень? Не знаю, не могу оценивать. Низкий или высокий. Есть моменты, когда что-то слышу, комментатор начинает что-то говорить. Меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. И я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы же не эксперты!»

Карпин предложил альтернативу — из Испании: «Проблема в том, что они считают, что разбираются. Ты был в Испании. Ты слышал. Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда. Это комментатор.

По-испански — narrador, который говорит, а рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас они оценивают футболистов: «Как можно так пробить?»

Против мнения Карпина тогда выступили многие профессиональные комментаторы. А некоторые пошли дальше — и ответили прямо в эфире.

Константин Генич, Валерий Карпин, Георгий Черданцев. Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»

Черданцев комментировал в стиле narrador, Генич издевался

Первым привет Валерию Георгиевичу и Смолову передал Константин Генич во время кубкового матча «Краснодара» и «Пари НН». В одном из моментов Федор ударил по воротам, но прилично промахнулся. Генич описал происходящее гениально: «Ничего плохого комментатор сегодня об ударе Федора Смолова не скажет. Кто из нас, комментаторов, оказывался в такой ситуации на таком прекрасном стадионе? Единицы, и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше — и выше. Так бывает».

Тренеру «Ростова» тоже досталось — по ходу встречи Генич обращался «к тем, кто смотрит матч со звуком и слушает комментатора». И даже очевидно язвил в сторону Валерия Георгиевича после гола «Пари НН». «Царукяну можно прямо сейчас поставить песню «Валера, Валера». Не один же у нас Валера в чемпионате», — говорил Константин.

Во время матча ЦСКА и «Факела» свой протест выразил Георгий Черданцев — прокомментировал так, как и хотел Карпин, в стиле narrador. То есть просто «гонял мяч» и даже не называл фамилии. Например, так: «Номер 3-й в составе ЦСКА делал передачу в сторону ворот, но мяч ушел за пределы поля рикошетом от защитника команды в белой форме».

Впрочем, продержался Черданцев только 4 минуты — намеренно или нет, неизвестно.

Трушечкин — радиокомментатор

Не отстал от коллег и Роман Трушечкин, которому в субботу выпала честь работать как раз на матче команды Карпина: «Ростов» — «Ахмат». Он особенно остро воспринял критику тренера сборной в соцсетях. В своем Telegram-канале Трушечкин написал огромный пост с прозрачным посылом: «Если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы у нас взялась другая глыба профессии — Николай Озеров с его «такой хоккей нам не нужен»? Ведь эта фраза — явно уже «оценочное суждение».

Трушечкин выбрал для репортажа четкий описательный стиль, так что его работа напоминала радиокомментарий. Правда, в отличие от Черданцева, он называл футболистов по именам, а не по номерам. Роман безостановочно говорил о том, кто кому сделал передачу, в каком направлении, а во время пауз замолкал: Трушечкин совершенно не отвлекался на сторонние рассуждения и избегал оценок.

Интересно, какие еще перформансы приготовили комментаторы и как долго это продлится.

Валерий Карпин
Георгий Черданцев
Константин Генич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
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Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Крылья Советов

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