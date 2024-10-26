Комментаторы мстят Карпину! Генич, Черданцев и Трушечкин прямо в эфире отреагировали на критику тренера
В конце октября Валерий Карпин пришел к Федору Смолову на подкаст SmolTalk. Главный тренер «Ростова» и сборной России наговорил много неприятных вещей про российский футбол и высказался про комментаторов. А они начали ему отвечать — в том числе в эфире!
Что сказал Карпин?
Валерий Георгиевич заявил, что не может слушать российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Не хочу заводиться. Невысокий уровень? Не знаю, не могу оценивать. Низкий или высокий. Есть моменты, когда что-то слышу, комментатор начинает что-то говорить. Меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. И я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы же не эксперты!»
Карпин предложил альтернативу — из Испании: «Проблема в том, что они считают, что разбираются. Ты был в Испании. Ты слышал. Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда. Это комментатор.
По-испански — narrador, который говорит, а рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас они оценивают футболистов: «Как можно так пробить?»
Против мнения Карпина тогда выступили многие профессиональные комментаторы. А некоторые пошли дальше — и ответили прямо в эфире.
Черданцев комментировал в стиле narrador, Генич издевался
Первым привет Валерию Георгиевичу и Смолову передал Константин Генич во время кубкового матча «Краснодара» и «Пари НН». В одном из моментов Федор ударил по воротам, но прилично промахнулся. Генич описал происходящее гениально: «Ничего плохого комментатор сегодня об ударе Федора Смолова не скажет. Кто из нас, комментаторов, оказывался в такой ситуации на таком прекрасном стадионе? Единицы, и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше — и выше. Так бывает».
Тренеру «Ростова» тоже досталось — по ходу встречи Генич обращался «к тем, кто смотрит матч со звуком и слушает комментатора». И даже очевидно язвил в сторону Валерия Георгиевича после гола «Пари НН». «Царукяну можно прямо сейчас поставить песню «Валера, Валера». Не один же у нас Валера в чемпионате», — говорил Константин.
Во время матча ЦСКА и «Факела» свой протест выразил Георгий Черданцев — прокомментировал так, как и хотел Карпин, в стиле narrador. То есть просто «гонял мяч» и даже не называл фамилии. Например, так: «Номер 3-й в составе ЦСКА делал передачу в сторону ворот, но мяч ушел за пределы поля рикошетом от защитника команды в белой форме».
Впрочем, продержался Черданцев только 4 минуты — намеренно или нет, неизвестно.
Трушечкин — радиокомментатор
Не отстал от коллег и Роман Трушечкин, которому в субботу выпала честь работать как раз на матче команды Карпина: «Ростов» — «Ахмат». Он особенно остро воспринял критику тренера сборной в соцсетях. В своем Telegram-канале Трушечкин написал огромный пост с прозрачным посылом: «Если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы у нас взялась другая глыба профессии — Николай Озеров с его «такой хоккей нам не нужен»? Ведь эта фраза — явно уже «оценочное суждение».
Трушечкин выбрал для репортажа четкий описательный стиль, так что его работа напоминала радиокомментарий. Правда, в отличие от Черданцева, он называл футболистов по именам, а не по номерам. Роман безостановочно говорил о том, кто кому сделал передачу, в каком направлении, а во время пауз замолкал: Трушечкин совершенно не отвлекался на сторонние рассуждения и избегал оценок.
Интересно, какие еще перформансы приготовили комментаторы и как долго это продлится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2