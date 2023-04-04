«Просто ревешь весь день. Я охреневал». Как воспитанник «Спартака» после смертельного ДТП и тюрьмы вернулся в футбол
Воспитанник московского «Спартака» Александр Ильин запомнился скорее не своими успехами на футбольном поле, а необычной для футболиста жизнью вне его. Расскажем подробнее о его карьере и ужасах, которые ему пришлось пережить в тюрьме.
Авария
12 сентября 2015 года стал роковым днем для футболиста московского «Динамо», выступающего на правах аренды за «Динамо» из Санкт-Петербурга. На трассе А-121 он выехал на встречку на своем автомобиле «Ауди» и протаранил сразу пять машин.
Больше всего пострадала «Субару», в которой находились трое мужчин. Они держали путь на рыбалку. Двое погибли на месте, а третий получил серьезные травмы, но выжил. При этом у одного из погибших — Сергея Селиванова — осталось пятеро несовершеннолетних детей. Сам же футболист не пострадал, а отделался небольшим испугом.
Как выяснилось позже, за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат спортсмена Юрий Чистов сообщал, что Ильин ночью выпил три бокала пива и, когда сел за руль, был якобы уже трезвый.
«Он говорит: я отключился, ничего не помню, думаю, что мне что-то подмешали. Его позиция жесткая: я выпил три бокала пива — очнулся сидящим в машине ГАИ в наручниках на заднем сиденье. От трех бокалов пива невозможно впасть в небытие и не помнить, что было. Но он мне с пеной у рта доказывал, что выпил только три бокала. Ильин в 500-700 метрах от дома, он садится за руль и оказывается в 37 километрах за Петербургом», — отмечал адвокат в интервью Sports.ru.
Была еще и другая версия, которая могла иметь место. «Мне его гражданская жена рассказала, что в детстве он тонул и у него была клиническая смерть. Его мозг был в отключенном состоянии, но его спасли», — также сообщал адвокат.
В итоге молодого футболиста осудили на 5 лет и 10 месяцев. Ильину было 22 года, когда он оказался в тюрьме.
Ужасы тюрьмы
Тюрьма произвела на Ильина неизгладимое впечатление. Вот что он рассказывал в интервью YouTube-каналу «Красава»: «Меня психологически больше душили: ешь баланду, вот это. Как зашел, сразу кричали: «Во, свежее мясо». Приходишь с прогулки — видишь, человек просто лежит на кровати и не может встать, ему все пятки и всю жопу отбили, чтоб синяков видно не было. Ненормально, когда сотрудник все это видит — и слово боится сказать», — вспоминал Ильин.
Пока Александр находился в тюрьме, угрозы поступали его гражданской жене. У нее вымогали 500 тысяч рублей, угрожая расправой над футболистом.
«Два раза видел смерть, — вспоминал воспитанник «Спартака». — К нам в Санкт-Петербурге в камеру должны были привести педофила, а привели другого, узбека, который по-русски вообще не понимает. И его просто 40 человек отдолбило так, что места живого не было. А потом заводят того, кто на самом деле... Случается передоз. Встаешь зубы чистить, а он уже все, синий. Иногда ты просто ревешь весь день. Я охреневал».
Футболист осознал все случившееся, искренне раскаялся и даже встретился с матерью пятерых детей, которые остались без отца по его вине. «Был молодой, думал — да ничего, проканает. Мне до дома чуть-чуть доехать. Безответственность, безнаказанность, вседозволенность», — говорил сам футболист.
Как живет сейчас
Даже в местах лишения свободы Ильин играл в футбол, принимая участие в соревнованиях ФСИН. После выхода на свободу Александр решил продолжить карьеру футболиста. В феврале 2021 года он начал выступать за «Кызылташ», а летом присоединился к команде «Знамя Труда» из Орехово-Зуева, за которую до сих пор и играет.
Александр получает за игру совсем небольшие деньги. При этом после выхода на свободу у него имелся долг в 12 миллионов рублей, которые он должен выплатить семье пострадавших. Поэтому 40 процентов его зарплаты списывается автоматически.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4