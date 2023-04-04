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«Просто ревешь весь день. Я охреневал». Как воспитанник «Спартака» после смертельного ДТП и тюрьмы вернулся в футбол

Галина Глазко
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Футболист Александр Ильин.
Александр Ильин.
Фото ФК «Динамо»
Жуткая история футболиста Александра Ильина.

Воспитанник московского «Спартака» Александр Ильин запомнился скорее не своими успехами на футбольном поле, а необычной для футболиста жизнью вне его. Расскажем подробнее о его карьере и ужасах, которые ему пришлось пережить в тюрьме.

Авария

12 сентября 2015 года стал роковым днем для футболиста московского «Динамо», выступающего на правах аренды за «Динамо» из Санкт-Петербурга. На трассе А-121 он выехал на встречку на своем автомобиле «Ауди» и протаранил сразу пять машин.

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Больше всего пострадала «Субару», в которой находились трое мужчин. Они держали путь на рыбалку. Двое погибли на месте, а третий получил серьезные травмы, но выжил. При этом у одного из погибших — Сергея Селиванова — осталось пятеро несовершеннолетних детей. Сам же футболист не пострадал, а отделался небольшим испугом.

Как выяснилось позже, за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат спортсмена Юрий Чистов сообщал, что Ильин ночью выпил три бокала пива и, когда сел за руль, был якобы уже трезвый.

«Он говорит: я отключился, ничего не помню, думаю, что мне что-то подмешали. Его позиция жесткая: я выпил три бокала пива — очнулся сидящим в машине ГАИ в наручниках на заднем сиденье. От трех бокалов пива невозможно впасть в небытие и не помнить, что было. Но он мне с пеной у рта доказывал, что выпил только три бокала. Ильин в 500-700 метрах от дома, он садится за руль и оказывается в 37 километрах за Петербургом», — отмечал адвокат в интервью Sports.ru.

Была еще и другая версия, которая могла иметь место. «Мне его гражданская жена рассказала, что в детстве он тонул и у него была клиническая смерть. Его мозг был в отключенном состоянии, но его спасли», — также сообщал адвокат.

В итоге молодого футболиста осудили на 5 лет и 10 месяцев. Ильину было 22 года, когда он оказался в тюрьме.

Футболист Александр Ильин.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Ужасы тюрьмы

Тюрьма произвела на Ильина неизгладимое впечатление. Вот что он рассказывал в интервью YouTube-каналу «Красава»: «Меня психологически больше душили: ешь баланду, вот это. Как зашел, сразу кричали: «Во, свежее мясо». Приходишь с прогулки — видишь, человек просто лежит на кровати и не может встать, ему все пятки и всю жопу отбили, чтоб синяков видно не было. Ненормально, когда сотрудник все это видит — и слово боится сказать», — вспоминал Ильин.

Пока Александр находился в тюрьме, угрозы поступали его гражданской жене. У нее вымогали 500 тысяч рублей, угрожая расправой над футболистом.

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«Два раза видел смерть, — вспоминал воспитанник «Спартака». — К нам в Санкт-Петербурге в камеру должны были привести педофила, а привели другого, узбека, который по-русски вообще не понимает. И его просто 40 человек отдолбило так, что места живого не было. А потом заводят того, кто на самом деле... Случается передоз. Встаешь зубы чистить, а он уже все, синий. Иногда ты просто ревешь весь день. Я охреневал».

Футболист осознал все случившееся, искренне раскаялся и даже встретился с матерью пятерых детей, которые остались без отца по его вине. «Был молодой, думал — да ничего, проканает. Мне до дома чуть-чуть доехать. Безответственность, безнаказанность, вседозволенность», — говорил сам футболист.

Как живет сейчас

Даже в местах лишения свободы Ильин играл в футбол, принимая участие в соревнованиях ФСИН. После выхода на свободу Александр решил продолжить карьеру футболиста. В феврале 2021 года он начал выступать за «Кызылташ», а летом присоединился к команде «Знамя Труда» из Орехово-Зуева, за которую до сих пор и играет.

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Александр получает за игру совсем небольшие деньги. При этом после выхода на свободу у него имелся долг в 12 миллионов рублей, которые он должен выплатить семье пострадавших. Поэтому 40 процентов его зарплаты списывается автоматически.

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