«Зенит» и Бакаев показали качество. ЦСКА — за счет чего может бороться за золото

Семак крупно обыграл Федотова — 3:0.

«Кубок Матч Премьер»

ЦСКА — «Зенит» — 0:3 (0:1)

Голы: Сутормин, 39 (0:1). Сутормин, 67 — с пенальти (0:2). Мостовой, 77 — с пенальти (0:3).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Щенников (Лукин, 68), Гайич (Казаков, 68), Дивеев, Обляков (Большаков, 46), Бистрович (Гурченко, 68), Зайнутдинов (Тарба, 68), Карраскаль (Ермаков, 46), Каптилович (Яковлев, 46), Заболотный (Гайч, 68), Эджуке (Багринцев, 46).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков (Круговой, 46), Дуглас Сантос (Адамов, 46), Алип (Сандрачук, 74), Сутормин (Скроботов, 74), Кузяев (Ерохин, 61), Бакаев (Мостовой, 61), Барриос (Вендел, 46), Клаудиньо (Д.Сергеев, 74), И.Сергеев (Кравцов, 61), Малком (Михайлов, 74).

Предупреждения: Алип, 56. Лукин, 70.

Судья: Москалев (Воронеж).

29 июня. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Межсезонный турнир подарил нам отличную вывеску. Российский гегемон против команды, которая в следующем сезоне представляется одним из главных его соперников. Если не самым главным — с приходом Владимира Федотова, только-только приведшего к серебру «Сочи».

Теперь тренер во главе куда более амбициозного ЦСКА, поэтому было особенно интересно посмотреть на первый серьезный тест для него. Парадокс: даже несмотря на крупное поражение, армейцы скорее подтвердили высокие ожидания, чем разочаровали. Три пропущенных — это плохо, однако два из них — с пенальти после дурацких фолов неопытных Большакова и Тарбы.

В целом же сыгранный «Зенит» смотрелся сильнее, атаковал острее и чаще, но и красно-синие понравились. Особенно с учетом огромных кадровых проблем: ушли Языджи, Марио Фернандес, Бохинен, Гбамен и Дзагоев, травмированы Фукс, Мухин, Кучаев и Набабкин, чуть позже после отпуска ждут в команде Бийола, Медину и Сигурдссона.

Так что в центре защиты с Дивеевым действовали Щенников и дублер Каптилович — Федотов, похоже, не собирается отходить от схемы 3-Х-Х ни при каких раскладах. В запасе же значился только один известный игрок — Гайч.

Так чем же приглянулся ЦСКА? Настроением. Уверенностью в собственных силах даже на фоне более классных игроков соперника. Концентрацией. Пониманием, что делать на поле. Первое впечатление может быть обманчивым, но пока оно именно такое: Федотову уже удалось многое сдвинуть в команде в лучшую сторону. И даже после выхода большой группы ноунеймов-дублеров питерцам не стало намного легче — прессинг работал качественно.

Еще одна отличительная особенность — жесткость в единоборствах. Москвичи постоянно заставляли соперника торопиться, чуть задумаешься — сразу сделают больно.

Да, «Зенит» этим не напугаешь, но ЦСКА удалось оказать достойное сопротивление в сильно ослабленном составе. И шанс повести в счете у армейцев тоже был прекрасный — Карраскалю чуть не хватило точности. А что будет, когда Федотов получше донесет свои идеи, вернутся травмированные и отпускники, а также подъедут новички? По данным «СЭ», красно-синие готовят еще три-четыре добротных трансфера. Может, тогда мы увидим настоящую интригу в чемпионате?

Пока же «Зенит» сильнее всех в России, что в очередной раз доказал. А экс-спартаковец Бакаев вновь сыграл так, словно уже давно сине-бело-голубой. С его-то передачи и пришел первый гол — единственный в оптимальных составах.

А еще отметил бы интерес зрителей. Билеты на «ВЭБ Арену» были платными, однако стадион заполнился наполовину — и это на товарищеский матч, пусть и в рамках турнира.