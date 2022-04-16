Пресс-конференция Леонида Слуцкого и Паоло Ваноли.

«Мы — самая пострадавшая команда чемпионата»

— Какие у вас впечатления от игры? — вопрос Леониду Слуцкому, который открыл послематчевую пресс-конференцию.

— В нашей ситуации вряд ли мы можем играть первым номером. Был выбран единственный возможный вариант — обороняться в среднем блоке и выбегать в контратаки. В первом тайме не могу вспомнить моменты у «Спартака», кроме удара Хлусевича. Во втором тайме мы устали, немного подсели. Благодарен ребятам, что выдержали, боролись до конца. Сегодня взяли очень важное очко.

— Почему вам пришлось так много обороняться?

— «Спартак» очень сильная команда, по составу одна из лучших в лиге. Мы давно не набирали очков, это давит на ребят. Сейчас в основе выходят футболисты, которые еще четыре тура назад не попадали в состав. Подсознательное желание сохранить счет и давление «Спартака» вынудило нас сесть в оборону. Связку Николсона с Соболевым очень непросто сдерживать. Николсон, на мой взгляд, один из лучших нападающих в лиге.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Какая сейчас ситуация с составом?

— Мы самая пострадавшая команда в чемпионате. Меня удивляют слова, что спортивный принцип не нарушен. Не думаю, что легко по ходу сезона перестроить игру. При этом мы обязаны набирать очки. Для нас любое очко сродни внутренней победе. Пацаны проходят тест за тестом. Мы очень много работаем во всех направлениях. У нас много травм. Сегодня обе замены были вынужденные: мы лечим игроков, бесконечно восстанавливаемся.

— Почему решили выпустить Игнатьева в старте?

— Все понимают ситуацию, в которой мы находимся. Еще утром Игнатьев не должен был выходить в стартовом составе, вместо него планировался Костя Кучаев. Но я всегда знал, что ружье, которое висит на стене, рано или поздно выстрелит.

— Как поменялась игра с выходом Зелимхана Бакаева?

— Мы знали, что готовится замена Мозеса на Бакаева. Я думал, Бакаев будет играть на позиции десятки. Переход на четыре защитника стал для нас неожиданным. Не обсуждали это вариант в перерыве. Такое на моей памяти произошло впервые в сезоне. Мы не сразу разобрались [в новой схеме «Спартака » ].

— Можно ли сказать, что это самый сложный сезон в вашей тренерской карьере?

— С Кузьминым и Веретенниковым мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане», когда мы выходили на игры вдевятером с третьим вратарем в стартовом составе. Даже умудрились выиграть один матч. Бывали ситуации и посложнее... Пока нас будет хотя бы девять, шансы остаются.

«Нам нужно развивать менталитет победителя»

— Паоло, что думаете о сегодняшней игре?

— В первом тайме мы играли слишком медленно, — продолжил брифинг главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. — Не хватало скорости в передачах, плохо находили игроков между линиями. С такими командами сложно. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы больше использовать фланги и находить передачами наших нападающих. Мне второй тайм понравился намного больше. Проблема нашей команды — психология и характер. Нам нужно развивать менталитет победителя.

— Почему решили поставить Джикию на левый фланг обороны?

— Мы изменили схему, вышел Бакаев. Джикия сыграл хорошо, Хлусевич и Игнатов тоже действовали здорово. Мы старались играть флангами. Игнатов во втором тайме мог действовать шире, Джикия мог смещаться в центр.

— Что с Умяровым?

— Он восстанавливался две недели, был готов уже два-три дня. Я не собирался выпускать его на все 90 минут. Но нам было необходимо дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезно его повреждение.

Паоло Ваноли. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Когда вернется Промес?

— Каждый день следим за ним. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА. У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно.

— С выходом Бакаева команда заиграла по-другому.

— Я уже говорил, что у нас все игроки могут появиться в основе. Бакаев очень важный футболист. Но вы сконцентрированы на одном и не замечаете других. Например, хорошо сыграл Пруцев, который был вынужден выйти в первом тайме. Хочу отметить и Чернова. Он провел два хороших матча. Многие футболисты «Спартака» прогрессируют.

— Впереди у «Спартака» кубковое дерби с ЦСКА.