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«Проблемы «Спартака» — психология и характер. С ЦСКА все решит менталитет победителя». Ваноли — о «Рубине» и дерби

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем кубковом матче с ЦСКА
Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/3
Пресс-конференция Леонида Слуцкого и Паоло Ваноли.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Рубин
Голы
Игнатьев, 30 (0:1), Соболев, 69 (1:1)
Спартак
Максименко Жиго Джикия Чернов Мозес (Бакаев, 46) Умяров (Пруцев, 30) Игнатов Хлусевич Зобнин (Мартинс, 78) Соболев Николсон
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев (Апшацев, 73) Зотов Тальби Бакаев (Фаттахов, 82) Ломовицкий Зуев Мусаев Самошников Лисакович
Предупреждения
Хлусевич 41’, Бакаев 53’  -  Ломовицкий 10’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Стипиди (Краснодар)

«Мы — самая пострадавшая команда чемпионата»

— Какие у вас впечатления от игры? — вопрос Леониду Слуцкому, который открыл послематчевую пресс-конференцию.

— В нашей ситуации вряд ли мы можем играть первым номером. Был выбран единственный возможный вариант — обороняться в среднем блоке и выбегать в контратаки. В первом тайме не могу вспомнить моменты у «Спартака», кроме удара Хлусевича. Во втором тайме мы устали, немного подсели. Благодарен ребятам, что выдержали, боролись до конца. Сегодня взяли очень важное очко.

— Почему вам пришлось так много обороняться?

— «Спартак» очень сильная команда, по составу одна из лучших в лиге. Мы давно не набирали очков, это давит на ребят. Сейчас в основе выходят футболисты, которые еще четыре тура назад не попадали в состав. Подсознательное желание сохранить счет и давление «Спартака» вынудило нас сесть в оборону. Связку Николсона с Соболевым очень непросто сдерживать. Николсон, на мой взгляд, один из лучших нападающих в лиге.

Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Какая сейчас ситуация с составом?

— Мы самая пострадавшая команда в чемпионате. Меня удивляют слова, что спортивный принцип не нарушен. Не думаю, что легко по ходу сезона перестроить игру. При этом мы обязаны набирать очки. Для нас любое очко сродни внутренней победе. Пацаны проходят тест за тестом. Мы очень много работаем во всех направлениях. У нас много травм. Сегодня обе замены были вынужденные: мы лечим игроков, бесконечно восстанавливаемся.

— Почему решили выпустить Игнатьева в старте?

— Все понимают ситуацию, в которой мы находимся. Еще утром Игнатьев не должен был выходить в стартовом составе, вместо него планировался Костя Кучаев. Но я всегда знал, что ружье, которое висит на стене, рано или поздно выстрелит.

 
Роман Зобнин и&nbsp;Александр Ломовицкий в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. «Спартак» на тайм перешел в навал и спасся от поражения. Но недоволен ничьей с «Рубином»

— Как поменялась игра с выходом Зелимхана Бакаева?

— Мы знали, что готовится замена Мозеса на Бакаева. Я думал, Бакаев будет играть на позиции десятки. Переход на четыре защитника стал для нас неожиданным. Не обсуждали это вариант в перерыве. Такое на моей памяти произошло впервые в сезоне. Мы не сразу разобрались [в новой схеме «Спартака»].

— Можно ли сказать, что это самый сложный сезон в вашей тренерской карьере?

— С Кузьминым и Веретенниковым мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане», когда мы выходили на игры вдевятером с третьим вратарем в стартовом составе. Даже умудрились выиграть один матч. Бывали ситуации и посложнее... Пока нас будет хотя бы девять, шансы остаются.

«Нам нужно развивать менталитет победителя»

— Паоло, что думаете о сегодняшней игре?

— В первом тайме мы играли слишком медленно, — продолжил брифинг главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. — Не хватало скорости в передачах, плохо находили игроков между линиями. С такими командами сложно. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы больше использовать фланги и находить передачами наших нападающих. Мне второй тайм понравился намного больше. Проблема нашей команды — психология и характер. Нам нужно развивать менталитет победителя.

— Почему решили поставить Джикию на левый фланг обороны?

— Мы изменили схему, вышел Бакаев. Джикия сыграл хорошо, Хлусевич и Игнатов тоже действовали здорово. Мы старались играть флангами. Игнатов во втором тайме мог действовать шире, Джикия мог смещаться в центр.

— Что с Умяровым?

— Он восстанавливался две недели, был готов уже два-три дня. Я не собирался выпускать его на все 90 минут. Но нам было необходимо дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезно его повреждение.

Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Когда вернется Промес?

— Каждый день следим за ним. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА. У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно.

— С выходом Бакаева команда заиграла по-другому.

— Я уже говорил, что у нас все игроки могут появиться в основе. Бакаев очень важный футболист. Но вы сконцентрированы на одном и не замечаете других. Например, хорошо сыграл Пруцев, который был вынужден выйти в первом тайме. Хочу отметить и Чернова. Он провел два хороших матча. Многие футболисты «Спартака» прогрессируют.

 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;: Паоло Ваноли&nbsp;&mdash; Леонид Слуцкий. «Спартак» — «Рубин»: Соболев ответил на гол Игнатьева. Онлайн-трансляция матча РПЛ

— Впереди у «Спартака» кубковое дерби с ЦСКА.

— В таких матчах на первое место выходит менталитет победителя. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в Спартаке? Нет. Самое сложное в этом году — найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам и вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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