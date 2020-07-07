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«Это намек на то, что будет со «Спартаком» в Кубке». Медведев прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке

7 июля 2020, 20:15
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал резонансное видео из чемпионской раздевалки команды. Нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт.

— Они дурачились, — цитирует Медведева ТАСС. — Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы сами видели это видео и можете судить о том, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, я думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем тем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может.

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартако» состоится 19 июля в Санкт-Петербургею

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/8904129

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