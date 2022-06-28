Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:25

Плохие новости для «Локомотива»: Баринов хочет в «Динамо». Ждем главный трансфер лета?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Баринов.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
1/2
Полузащитник сборной России может уйти к конкуренту.

Во вторник журналист Иван Карпов сообщил то, о чем в футбольном мире говорят уже более трех месяцев, — «Динамо» интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Все обсуждали, но одного интереса слишком мало, чтобы об этом делать новость. Бело-голубые вполне могут положить глаз и на Головина, Алексея Миранчука или Джикию — центр полузащиты и обороны нуждается в укреплении. Однако есть понимание, что футболисты уровня стартового состава сборной страны — это очень большие траты. Так что инсайдеры не форсировали тему с Бариновым и «Динамо» — слишком эфемерным выглядел интерес.

Бывший тренер &laquo;Локомотива&raquo; Маркус Гисдоль и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Приехал на тренировку: «А где тренер?» Отвечают: он нас покинул. Некрасиво». Откровенное интервью Баринова

Сейчас же коллега, по моим данным, выбрал верный момент для публикации — тема медленно, но верно начинает разогреваться.

Правда, до официальных предложений и продвинутых переговоров, по имеющейся информации, дело не дошло, поэтому не будем торопиться с рассуждениями о том, что будет означать приход Баринова для «Динамо». А вот другую интересную тему уже сейчас поднять уместно.

Дмитрий Баринов. Фото Зураб Джавахадзе, Известия
Дмитрий Баринов.
Зураб Джавахадзе, Фото Известия

Выяснилось, что все инсайдеры в Telegram-каналах слышали об одном: Баринов хочет уйти из «Локомотива». Не просто хочет, а очень хочет. И вариант с «Динамо» его в этом плане вполне устраивает.

Да, Дмитрий весной в интервью «СЭ» говорил, что стремится в Европу. Но чтобы менять один московский клуб на другой... Притом что первый из них тебя воспитал, ты лидер и едва ли не главный носитель духа. А трофеев в новейшей истории у «Локо» куда больше, чем у «Динамо» — три золота, семь кубков в XXI веке на фоне стыдливого нуля.

Еще пару лет назад Баринов рассмеялся бы в лицо тем, кто сказал бы, что он захочет уйти в «Динамо». А теперь эти разговоры никого не удивляют. И дело тут не только в системной работе бело-голубых, которые выдали лучший результат за последние двадцать лет, но и в стремительном пике «Локомотива».

Оно началось с ухода Ильи Геркуса, продолжилось скандальнейшим расставанием с легендой Семиным, а дальше покатилось по наклонной — фортели Кикнадзе, странноватая стратегия Плутника, бегство Рангника и Гисдоля, непонятная трансферная политика... Я уж не упоминаю о таких «мелочах», как уход из тренерского штаба Лоськова с Пашининым.

Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Языджи уехал, Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?

На месте Баринова и я бы себя чувствовал в этом круговороте не слишком уютно. Тем более с теми амбициями, что есть у полузащитника. Которым в его лучшие годы в родном клубе порой затыкают дырки в защите. При внятной системной работе с таким форс-мажором можно смириться, но не когда команда с каждым месяцем выглядит все хуже.

Если все инсайдеры разом не ошибаются по поводу желания лидера «Локомотива» уйти из клуба — это очень плохая новость для железнодорожников.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19 0
Израиль U19 0
1-й тайм

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло 4 3 6 4
Рафаэль Надаль 6 6 3 6
Матч завершен

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
Александр Головин
Алексей Миранчук
Георгий Джикия
Дмитрий Баринов
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
7
24
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Гимарайнша» Эступиньяну
«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче
Мозес должен вернуться в «Спартак» в ближайшие дни
Жена Мозеса против возвращения хавбека в «Спартак»
Защитник «Краснодара» Евгений Чернов рассказал о своем будущем в клубе
Агузаров рассказал о будущем Ивана Игнатьева после расторжения контракта с «Рубином»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Два часа между благодарностью и плевком в спину. Рабинер — о скандальном прощании Ларссона и «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости