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«Зенит» прощается с Юри Алберто. Зато получит двух бразильцев?

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юри Алберто и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Детали вероятного размена чемпионов России с «Коринтиансом».

Второй сезон сериала

Зимний переход Юри Алберто в «Зенит» из «Интернасионала» оказался чрезвычайно сложным. Напомню, сперва клубы договорились о том, что бразильский форвард отправится в Россию летом, но затем сделку пришлось пересматривать. Все из-за Сердара Азмуна, который подписал контракт с «Байером», не поставив в известность сине-бело-голубых. Иранец тогда тоже должен был уехать в Германию по окончании сезона, но «Зенит» это не устраивало. В итоге все переиграли: и Азмун, и Юри Алберто сменили клубы зимой.

Бразильский форвард хорошо вписался в коллектив. Он всегда улыбался, заявлял о грандиозных планах в Санкт-Петербурге и за 15 матчей в футболке со стрелкой забил шесть мячей — неплохой старт, учитывая, что Сергей Семак нередко ставил Алберто на левый фланг, а это для Юри не совсем профильная позиция.

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Сам бразилец не собирался уходить. В апрельском интервью «Чемпионату» Алберто сказал: «Я профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. Я рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле. Все мои мысли только о «Зените».

Агент игрока Андре Кюри тоже весной утверждал, что его клиент счастлив в Петербурге, а на днях опровергал возможный переход нападающего в «Коринтианс». В целом из всех южноамериканцев уход Алберто казался наименее вероятным, ведь он едва перешел в «Зенит» и должен был получать больше игрового времени после прощания Артема Дзюбы с невским клубом.

Вратарь и вингер вместо форварда

Однако вероятность ухода Алберто из «Зенита» велика. По моей информации, сам бразилец изначально не хотел расставаться с сине-бело-голубыми, но на него повлияло окружение — родня и агенты. А ключевую роль, разумеется, сыграла ФИФА, которая во вторник разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

Алберто всего 21 год, так что спрос на него есть. И в Бразилии нападающего хотели бы увидеть у себя многие клубы, а ближе всех к нему «Коринтианс».

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«СЭ» в четверг сообщал, что у «Зенита» есть несколько вариантов двусторонней аренды. И это еще приличные условия в нынешней ситуации — петербуржцы зимой приобрели бразильца за 25 миллионов евро (данные Transfermarkt) и не хотят так просто расставаться с ценным активом. Потенциальные покупатели тоже понимают всю специфичность положения «Зенита» и готовы пойти навстречу.

Журналист Фабио Алейшо уверяет, что «Коринтианс» предлагает обменять Юри Алберто на двух футболистов: 24-летнего резервного вратаря Ивана и 21-летнего правоногого вингера Густаво Мантуана. И это похоже на правду, потому что оба являются клиентами агентства Elenko Sports, представляющего интересы Малкома и Клаудиньо. Его глава Луис Фернандо Менезес Гарсия в начале этой недели был в Санкт-Петербурге и общался с руководством клуба — возможно, на тему Ивана и Мантуана.

Когда придет Кассьерра?

Для «Зенита» это все равно проигрышная сделка. Да, сине-бело-голубым нужен вратарь после ухода Станислава Крицюка, но беглый взгляд на статистику Ивана не внушает оптимизма: до прошлого декабря он играл только во второй по силе лиге Бразилии, а в серии А голкипер за всю карьеру провел лишь одну минуту в 2016 году. После трансфера в «Коринтианс» в начале 2022-го — лишь три игры. Не очень солидно для вратаря, которому через неделю исполнится 25 лет.

Матео Кассьерра. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Матео Кассьерра.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Судя по реакции бразильских болельщиков в соцсетях, они готовы легко расстаться с Иваном. А вингера Густаво Мантуана они отдают с неохотой. 21-летний фланговый нападающий с шести лет в системе клуба, фанаты его любят. Правша, может сыграть на любой позиции в атаке, пару лет назад пережил разрыв крестообразной связки левого колена. С этого года стал игроком основы «Коринтианса»: три гола в 12 матчах серии А. Футболист перспективный, но сырой. И не совсем понятно, зачем он «Зениту»: места в основе для него просто нет. Если Мантуан перейдет, то займет место Андрея Мостового на скамейке, а сам российский хавбек вынужден будет куда-нибудь уйти за игровой практикой.

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Конечно, расставание с Алберто будет означать и неизбежный приход нового форварда. Но тут все в порядке: Матео Кассьерра должен уже в ближайшее время сменить «Сочи» на «Зенит». Даже гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев оценивает вероятность трансфера колумбийца словом «тепло».

Если все сделки состоятся и никто из легионеров больше не уйдет, то в «Зените» окажется сразу восемь южноамериканцев: шесть бразильцев и два колумбийца. Полноценный карнавал, который сохранит сине-бело-голубых в ранге фаворитов чемпионата. Но никто не знает, что еще может выдумать ФИФА. И нельзя утверждать, что больше никто из южноамериканцев не захочет внезапно покинуть Россию.

Сергей Семак
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
Юри Алберто
ФИФА
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