«Зенит» прощается с Юри Алберто. Зато получит двух бразильцев?

Детали вероятного размена чемпионов России с «Коринтиансом».

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Зимний переход Юри Алберто в «Зенит» из «Интернасионала» оказался чрезвычайно сложным. Напомню, сперва клубы договорились о том, что бразильский форвард отправится в Россию летом, но затем сделку пришлось пересматривать. Все из-за Сердара Азмуна, который подписал контракт с «Байером», не поставив в известность сине-бело-голубых. Иранец тогда тоже должен был уехать в Германию по окончании сезона, но «Зенит» это не устраивало. В итоге все переиграли: и Азмун, и Юри Алберто сменили клубы зимой.

Бразильский форвард хорошо вписался в коллектив. Он всегда улыбался, заявлял о грандиозных планах в Санкт-Петербурге и за 15 матчей в футболке со стрелкой забил шесть мячей — неплохой старт, учитывая, что Сергей Семак нередко ставил Алберто на левый фланг, а это для Юри не совсем профильная позиция.

Сам бразилец не собирался уходить. В апрельском интервью «Чемпионату» Алберто сказал: «Я профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. Я рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле. Все мои мысли только о «Зените».

Агент игрока Андре Кюри тоже весной утверждал, что его клиент счастлив в Петербурге, а на днях опровергал возможный переход нападающего в «Коринтианс». В целом из всех южноамериканцев уход Алберто казался наименее вероятным, ведь он едва перешел в «Зенит» и должен был получать больше игрового времени после прощания Артема Дзюбы с невским клубом.

Вратарь и вингер вместо форварда

Однако вероятность ухода Алберто из «Зенита» велика. По моей информации, сам бразилец изначально не хотел расставаться с сине-бело-голубыми, но на него повлияло окружение — родня и агенты. А ключевую роль, разумеется, сыграла ФИФА, которая во вторник разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

Алберто всего 21 год, так что спрос на него есть. И в Бразилии нападающего хотели бы увидеть у себя многие клубы, а ближе всех к нему «Коринтианс».

«СЭ» в четверг сообщал, что у «Зенита» есть несколько вариантов двусторонней аренды. И это еще приличные условия в нынешней ситуации — петербуржцы зимой приобрели бразильца за 25 миллионов евро (данные Transfermarkt) и не хотят так просто расставаться с ценным активом. Потенциальные покупатели тоже понимают всю специфичность положения «Зенита» и готовы пойти навстречу.

Журналист Фабио Алейшо уверяет, что «Коринтианс» предлагает обменять Юри Алберто на двух футболистов: 24-летнего резервного вратаря Ивана и 21-летнего правоногого вингера Густаво Мантуана. И это похоже на правду, потому что оба являются клиентами агентства Elenko Sports, представляющего интересы Малкома и Клаудиньо. Его глава Луис Фернандо Менезес Гарсия в начале этой недели был в Санкт-Петербурге и общался с руководством клуба — возможно, на тему Ивана и Мантуана.

Когда придет Кассьерра?

Для «Зенита» это все равно проигрышная сделка. Да, сине-бело-голубым нужен вратарь после ухода Станислава Крицюка, но беглый взгляд на статистику Ивана не внушает оптимизма: до прошлого декабря он играл только во второй по силе лиге Бразилии, а в серии А голкипер за всю карьеру провел лишь одну минуту в 2016 году. После трансфера в «Коринтианс» в начале 2022-го — лишь три игры. Не очень солидно для вратаря, которому через неделю исполнится 25 лет.

Матео Кассьерра. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Судя по реакции бразильских болельщиков в соцсетях, они готовы легко расстаться с Иваном. А вингера Густаво Мантуана они отдают с неохотой. 21-летний фланговый нападающий с шести лет в системе клуба, фанаты его любят. Правша, может сыграть на любой позиции в атаке, пару лет назад пережил разрыв крестообразной связки левого колена. С этого года стал игроком основы «Коринтианса»: три гола в 12 матчах серии А. Футболист перспективный, но сырой. И не совсем понятно, зачем он «Зениту»: места в основе для него просто нет. Если Мантуан перейдет, то займет место Андрея Мостового на скамейке, а сам российский хавбек вынужден будет куда-нибудь уйти за игровой практикой.

Конечно, расставание с Алберто будет означать и неизбежный приход нового форварда. Но тут все в порядке: Матео Кассьерра должен уже в ближайшее время сменить «Сочи» на «Зенит». Даже гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев оценивает вероятность трансфера колумбийца словом «тепло».

Если все сделки состоятся и никто из легионеров больше не уйдет, то в «Зените» окажется сразу восемь южноамериканцев: шесть бразильцев и два колумбийца. Полноценный карнавал, который сохранит сине-бело-голубых в ранге фаворитов чемпионата. Но никто не знает, что еще может выдумать ФИФА. И нельзя утверждать, что больше никто из южноамериканцев не захочет внезапно покинуть Россию.