«Нужно приглашать Маркао в сборную России!» Почему покоритель «Арсенала» не стал звездой «Спартака»?
«Мяч от него не отскакивал, как от некоторых других спартаковских форвардов...»
В «Спартаке» 27-летний бразилец появился в июле 2000 года, уже имея за плечами опыт выступлений в Европе — за швейцарский «Ксамакс» и итальянский «Торино».
За команду Олега Романцева форвард дебютировал 5 августа в матче с «Факелом», который завершился сенсационным результатом — 0:1. Маркао появился на поле на 83-й минуте, заменив Бушманова, и проявить себя толком не успел.
В игре с «Ротором» он остался в запасе, зато отметился важным результативным действием в следующем туре. До 84-й минуты «Спартак» не мог поразить ворота «Анжи». Все решил выход на замену Маркао. Тчуйсе бросил в прорыв по правому флангу Штолцерса, тот сделал передачу в штрафную, а Калиниченко в борьбе с защитником головой сбросил мяч под удар Маркао — 0:1.
— Я сегодня очень доволен Маркао. Мяч от него не отскакивал, как от некоторых наших нападающих, — заявил на пресс-конференции Романцев.
Время показало, что это был единственный гол бразильца в чемпионате России. Зато он точно вписал свою фамилию в историю Лиги чемпионов. На первом групповом этапе красно-белые выясняли отношения с «Байером», «Спортингом» и «Реалом».
Сначала Маркао отметился голевой передачей на Безродного в игре с немецким клубом (2:0).
— Маркао усилил команду. Его игра устраивает нас уже сейчас, но убежден: бразилец может выступать еще сильнее, — заметил Романцев после матча. — Он прибыл в «Спартак» растренированным, с лишним весом, но прибавляет от матча к матчу.
Гол в стиле Черенкова
На пик формы бразилец вышел осенью. В сентябре латиноамериканец отправил в нокаут «Спортинг», оформив дубль в домашней встрече. Первый тайм завершился вничью — 1:1. В перерыве Романцев снял с игры Ширко, бросил в бой легионера и не прогадал.
На 68-й минуте Баранов с правого края навесил в штрафную, и Маркао в высоком прыжке головой отправил мяч в сетку. Потрясающий по исполнению гол! За восемь минут до финального свистка Маркао с Робсоном в истинно спартаковском стиле сыграли в «стенку», и Маркао с завидным хладнокровием и по-латиноамерикански технично перекинул мяч через бросившегося ему в ноги Шмейхеля. 3:1!
— Этот гол был забит в стиле Федора Черенкова, которого за высочайшую технику в свое время называли «спартаковским бразильцем», — заметил после игры экс-нападающий «Спартака» Юрий Севидов. — Вообще Маркао потряс меня в этом матче. Для форварда он сыграл просто образцово: ни одного лишнего движения, каждый ход был направлен на обострение ситуации у ворот соперника. Думаю, «Спартак» сделал отличное приобретение.
— После такой игры Маркао, наверное, пора доверить место в основном составе? - вопрос Романцеву на пресс-конференции.
— «Спортинг» только входит в сезон, и на два тайма, на мой взгляд, его хватить не должно было. Точно такая же ситуация и с Маркао, который появился у нас летом. Сейчас его, как мне кажется, хватает на 50-60 минут. Задумка была такой: Робсон и Ширко должны были затерзать оборону португальцев, и Маркао выходил против уже чуть подуставших защитников.
«СЭ» поставил Маркао за этот матч 9,0: «Продемонстрировал феерический футбол. Первый гол забил в нетрадиционной для «Спартака» манере, в высоком прыжке замкнув передачу Баранова. Второй мяч стал результатом его красивейшей перепасовки с Робсоном».
В гостевой встрече с лиссабонцами Маркао отметился результативной передачей на Титова (3:0).
«Спартак» в итоге решил задачу, пройдя первый групповой этап. Правда, в последних двух играх с «Байером» и «Реалом» Маркао остался в тени.
Матч с «Арсеналом». Сборная России
На втором групповом этапе в соперники «Спартаку» достались «Арсенал», «Лион» и «Бавария».
Московский матч с «канонирами» 22 ноября 2000 года стал звездным часом Маркао.
Дебют встречи остался за гостями. Уже на 2-й минуте Анри после паса Пиреса освободился от опекуна и элегантным движением обманул Ананко. Левый защитник Силвинью, оказавшийся к тому моменту на позиции центрфорварда, сыграл как настоящий бомбардир — выманил на себя Филимонова и четким ударом поразил цель.
Ко второй половине тайма москвичи перехватили инициативу и на 29-й минуте заработали штрафной в относительной близости от ворот Маннингера. Булатов разыграл мяч с Титовым, подал его в штрафную, где в неуступчивой борьбе преуспел Маркао: мяч, отскочивший от головы Силвинью, лег ему на левую ногу, и через мгновение счет уже был ничейным.
Начало второго тайма спартаковцы снова проспали. На 48-й минуте Юнгберг подал справа, Пирес скидывал мяч головой на дальнюю штангу. Далее мяч коснулся головы Парфенова, пытавшегося прервать опаснейший пас, и угодил в стойку спартаковских ворот. Спустя пару минут Парфенов в отчаянном прыжке выбил мяч у занесшего ногу для удара Юнгберга.
Но уже через какие-то секунды Титов отдал пас направо на Тчуйсе, тот навесил, и Робсон, как показалось, бил в дальний угол наверняка. Мяч полетел мимо цели, но Маркао в прыжке переправил его в ворота — 2:1.
Разъяренный «Спартак» было уже не остановить — даже вратарю Маннингеру, который фантастически отбил на 71-й минуте классный удар Маркао с ходу. Шесть минут спустя третий гол, расставивший все точки над i, был-таки забит. Титов после передачи Маркао, не сближаясь с вратарем, мощным ударом не оставил ему ни малейшего шанса. А еще через пять минут Тчуйсе, едва перейдя середину поля, выдал длинный потрясающий пас на ход Робсону. Бразилец ловко обошел голкипера справа и с острого угла точно отправил мяч в дальний угол арсенальских ворот — 4:1.
«Очередной фантастический матч Маркао: два гола и голевая передача, постоянная нацеленность на ворота, умение держать мяч, понимание игры и усердие на всех участках поля, — резюмировал корреспондент «СЭ». — Продемонстрировал редкую устойчивость — английские защитники явно уступали бразильцу в плотной борьбе».
Впрочем, Романцев довольно спокойно отреагировал на сверхрезультативную игру легионера.
— На какой срок заключен контракт с Маркао?
— На три года. Но пока не уверен, что Маркао полностью отвечает самым высоким требованиям. Ему еще работать и работать.
Зато Юрий Севидов не жалел комплиментов в адрес бразильца:
— Это типичный центрфорвард таранного типа, более классный, чем Робсон, игрок. В последние годы в России не было ни одного стоящего футболиста этого амплуа. Посмотрите, как он контролирует мяч, как укрывает его корпусом, как крепко стоит на ногах! Маркао — разносторонний игрок: может и головой забить, и в «стеночку» сыграть, и мощнейший удар нанести. Все это, приправленное потрясающим голевым чутьем, мы видели в матчах со «Спортингом» и «Арсеналом». Ему бы еще стартовый рывок и «физику» получше — но тогда Маркао точно бы играл в гораздо более богатом клубе. Думаю, эти составляющие к следующему сезону Романцев бразильцу подтянет, и тогда цена на него резко подпрыгнет.
— В какую из сборных — России или Бразилии — Робсону и Маркао проще попасть?
— Конечно, в российскую. Во-первых, авторитет в Бразилии нужно завоевывать в 17-18 лет. Сейчас для своих соотечественников наши герои по большому счету никто. Во-вторых, Робсон и Маркао по своему стилю уже не бразильцы. Они являют собой некую спартаковско-южноамериканскую гремучую смесь, которая, взрываясь, помогает одерживать победы красно-белым. У нас в стране больше нет таких нападающих, поэтому приглашать их в сборную России можно и нужно. Думаю, они не откажутся. Хотелось бы при этом, чтобы легионеры, отдыхая в Бразилии, помнили о февральском этапе Лиги чемпионов и поменьше танцевали самбу на свадьбе Робсона. Тогда они принесут «Спартаку» еще немало пользы.
— Многие специалисты называют вашу связку с Робсоном идеальной парой нападающих для национальной сборной России. Предположим, вам поступит предложение принять российское гражданство и выступать за сборную. Какой будет ваша реакция? — спросили, в свою очередь, Маркао.
— Давайте отложим этот разговор. Пока все мои мысли — только о предстоящей игре против «Лиона».
«Робсон с Маркао показали: футболисты они довольно посредственные»
Матч с французами бразильцу не удался, как, впрочем, и всей команде Романцева — 0:3.
Стало ясно, что Маркао не может проводить несколько игр подряд на одинаково высоком уровне. В Лионе он был лишь бледной тенью футболиста, две недели назад сделавшего дубль в ворота «Арсенала». Он ни разу реально не угрожал воротам соперника.
Далее последовали два поражения от «Баварии» (0:1, 0:3).
— Что скажете о Робсоне с Маркао, которые крайне неудачно сыграли в матчах с «Баварией»? - спросили журналисты Романцева.
— Крайне неудачно — это еще очень мягко сказано. Бразильцы сыграли просто отвратительно, показав: футболисты они довольно посредственные. В чемпионате России они еще могут проявить себя, но на европейской арене теряются.
В гостевой встрече с «Арсеналом» Маркао остался в запасе. Романцев разочаровался в возможностях форварда.
Так что же случилось с Маркао? Почему он начал закисать?
— По комплекции, по стилю игры Маркао, наверное, можно сравнить с Ари, — рассказывал Егор Титов в интервью «СЭ» в ноябре 2020 года. — Техничный, умеющий прикрывать мяч корпусом, хорош на «втором этаже», с неплохой дистанционной скоростью. Сейчас сложно сказать, почему он надолго у нас не задержался. Качества-то были. Знаете, когда в «Спартаке» появился Робсон, то сам хотел влиться в коллектив, общаться. Все время с нами сидел, хотя многого из того, что мы говорили, и не понимал. Но все равно не мыслил себя вне команды. А Маркао в принципе хватало общения с тем же Робсоном, поэтому, возможно, он как-то дистанцировался от других. Может быть, и в этом кроется причина того, что он не смог раскрыть весь свой потенциал в «Спартаке».
- Бразильцы подвержены эмоциям, — это уже мнение Дмитрия Ананко. — Маркао действительно мощно провел матч с «Арсеналом», измотал защитников гостей, забил два мяча. Здесь вопросов нет — это, наверное, был его пик в нашей команде. Почему дальше не пошло? Сложно сказать, в голову легионеру ведь не залезешь. Но вот Робсон был другой - прибавлял с каждой тренировкой. Сделал себя сам. Каким он к нам пришел и каким в итоге стал — это небо и земля. Влился в наш коллектив. По человеческим качествам, по умению работать, терпеть к нему никогда вопросов не возникало. Такой, знаете, нетипичный бразилец. А у Маркао, видимо, проявился южноамериканский менталитет, от настроения где-то зависел его футбол. Мы понимали, что парень умеет играть, качества у него были. Но, наверное, не хватило характера.
В сезоне-2001 Маркао перестал проходить в состав красно-белых, проведя в чемпионате России всего три неполных матча. Он все чаще играл за дубль москвичей.
— Убежден, что, скажем, Маркао по своему потенциалу нападающий для суперклуба, но с ним злую шутку сыграл стереотип: каждый бразилец обречен стать великим футболистом, — говорил в августе 2001 года комментатор Георгий Черданцев. — Маркао решил, что хорошая наследственность освобождает его от обязанности тренироваться и он, как и любой другой бразилец, звезда от рождения. Результат известен, Маркао не нужен даже нынешнему «Динамо» (бразилец был на просмотре бело-голубых, но не подошел им. — Прим. «СЭ»), и дело, уверен, не в деньгах.
Сам Маркао так объяснял произошедший с ним в «Спартаке» регресс в интервью «Чемпионату» в апреле 2020 года:
— У меня были плохие предсезонка и старт нового сезона. Я всегда испытывал проблемы с набором формы, но уверен, что через две или три недели набрал бы кондиции. Если бы «Спартак» был терпеливее, я бы остался. И я хотел остаться. Но мне не дали времени, отправили в дубль. Я решил, что жизнь продолжается, и ушел.
— Странно все это...
— Я тоже был неприятно удивлен. Хотел остаться на больший срок, но не удалось. Такое бывает в футболе. В любом случае у меня было прекрасное время в «Спартаке». Я был счастлив, а сейчас ни о чем не жалею.
Осенью 2001 года Маркао перешел в немецкий клуб «Санкт-Паули». За «Спартак» во всех турнирах он провел 24 матча, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4