Бакаев, Миранчук, Зиньковский и другие. Самые горячие потенциальные трансферы в РПЛ
Не успели футболисты уйти в отпуск после насыщенного сезона РПЛ (а кто-то еще играет стыки и готовится к финалу Кубка), как СМИ уже отправляют их в другие клубы. Мы собрали самые интересные возможные трансферы грядущего лета.
Зелимхан Бакаев
Некогда талантливейший проспект «Спартака» перешел в «Зенит» за долгожданными трофеями и стабильным игровым временем. С первым все хорошо: Бакаев выиграл Суперкубок и чемпионат России. А вот со вторым беда: у хавбека всего 302 минуты в прошедшем сезоне РПЛ (то есть сыграл всего три полноценных матча) и 3+2 во всех 26 матчах сезона.
И дело не столько в игровых качествах Зелимхана, сколько в уровне конкуренции. Ворваться в основу возможно лишь в случае ухода сразу нескольких игроков основы, что маловероятно. Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Малкома и Кузяева хотят оставить в Санкт-Петербурге. На этом фоне активизировался «Локомотив», который, по сообщению «РБ Спорт», ищет замену уходящему Франсуа Камано. Возможна аренда или полноценный трансфер. Возвращение Бакаева в Москву станет более реальным, если «Локо» расстанется с Антоном Миранчуком.
Антон Миранчук
Железнодорожники в принципе планируют изрядно расчистить состав к следующему сезону. В том числе, согласно информации «Чемпионата», клуб может покинуть один из лидеров — Миранчук. Он пропустил всего два тура РПЛ, оформил 11+6 за сезон, соорудил дубль «Спартаку» и забивал в товарняках за сборную России. Но из-за истекающего через год контракта «Локо» готов продать хавбека.
Сам Антон мечтал отправиться к брату в Европу, но, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ. Наиболее вероятный вариант — ЦСКА. Тренер армейцев Владимир Федотов косвенно подтвердил интерес к Миранчуку, но отказался комментировать переход: «Трансферы любят тишину».
Алексей Сутормин
Универсальный солдат может проследовать в том же направлении — вернуться к футбольному отцу Владимиру Федотову. Именно этот тренер раскрыл Сутормина, когда они пересеклись в «Оренбурге», — уже потом Алексей транзитом через «Рубин» приехал к Сергею Семаку.
«Зенит», по инсайдам «РБ Спорт», отдаст Сутормина только за приличную сумму. Например, за 5 миллионов евро. Помимо ЦСКА интерес к хавбеку-защитнику проявляет казанский «Рубин», пробившийся в РПЛ. Ждем эпичный камбэк?
Арсен Адамов
«Зенит» выкупил правого защитника из «Урала» прошлой зимой за неплохие 5 миллионов евро. Брали в первую очередь на перспективу и для глубины состава. Арсен картины не портил, но для самого игрока 205 минут в РПЛ — это мало, учитывая его амбиции.
Дедушка защитника Хайдар Алханов уже подтвердил, что у его внука есть предложения. По информации Sport24, Арсен рассматривает клубы топ-5 чемпионата. Сам «Зенит» не хочет расставаться с игроком, но в крайнем случае готов рассмотреть его аренду.
Лука Джорджевич
Черногорец ищет новый клуб — об этом «СЭ» сообщил агент футболиста. По его словам, «Сочи» сделал форварду предложение, от которого он смог отказаться. Футболиста не устроили условия по новому контракту, поэтому летом Лука станет свободным агентом.
В мае Джорджевичем интересовались два российских клуба и еще один из США. Вряд ли 28-летний нападающий вернется в «Зенит», «Локомотив» или тульский «Арсенал» — так что следующий сезон он, вероятно, начнет в составе пятого по счету клуба РПЛ в своей карьере.
Илья Самошников
Защитника каждое трансферное окно пытается подписать какой-нибудь топовый российский клуб, но в последний момент все срывается. Прошлым летом Илья чуть не перешел в «Динамо», но игрок якобы завалил медосмотр. Однако левые защитники в диком дефиците не только в России, но и во всем мире. Поэтому даже за правоногим Самошниковым выстраивается очередь из желающих.
Расторопнее всех оказался «Локомотив». По информации журналиста Ивана Карпова, москвичи подписали с Ильей трехлетний контракт. Проблем с «Рубином» быть не должно: казанцы уже объявили об уходе футболиста свободным агентом.
Антон Зиньковский
Полузащитник только прошлым летом перешел в «Спартак», твердым игроком стартового состава не стал, но уважать себя заставил. 3+7 в 37 матчах за сезон, яркие выходы на замену сделали Зиньковского желанной целью для «Локомотива», сообщает Карпов. У железнодорожников уже играют два бывших чертановца — Пиняев и Глушенков, они хотят третьего. Но получить 27-летнего полузащитника будет непросто — «Спартак» так просто Антона не отпустит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9