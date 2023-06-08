Бакаев, Миранчук, Зиньковский и другие. Самые горячие потенциальные трансферы в РПЛ

Уже готовимся к сезону-2023/24.

Не успели футболисты уйти в отпуск после насыщенного сезона РПЛ (а кто-то еще играет стыки и готовится к финалу Кубка), как СМИ уже отправляют их в другие клубы. Мы собрали самые интересные возможные трансферы грядущего лета.

Зелимхан Бакаев

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Некогда талантливейший проспект «Спартака» перешел в «Зенит» за долгожданными трофеями и стабильным игровым временем. С первым все хорошо: Бакаев выиграл Суперкубок и чемпионат России. А вот со вторым беда: у хавбека всего 302 минуты в прошедшем сезоне РПЛ (то есть сыграл всего три полноценных матча) и 3+2 во всех 26 матчах сезона.

И дело не столько в игровых качествах Зелимхана, сколько в уровне конкуренции. Ворваться в основу возможно лишь в случае ухода сразу нескольких игроков основы, что маловероятно. Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Малкома и Кузяева хотят оставить в Санкт-Петербурге. На этом фоне активизировался «Локомотив», который, по сообщению «РБ Спорт», ищет замену уходящему Франсуа Камано. Возможна аренда или полноценный трансфер. Возвращение Бакаева в Москву станет более реальным, если «Локо» расстанется с Антоном Миранчуком.

Антон Миранчук

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Железнодорожники в принципе планируют изрядно расчистить состав к следующему сезону. В том числе, согласно информации «Чемпионата», клуб может покинуть один из лидеров — Миранчук. Он пропустил всего два тура РПЛ, оформил 11+6 за сезон, соорудил дубль «Спартаку» и забивал в товарняках за сборную России. Но из-за истекающего через год контракта «Локо» готов продать хавбека.

Сам Антон мечтал отправиться к брату в Европу, но, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ. Наиболее вероятный вариант — ЦСКА. Тренер армейцев Владимир Федотов косвенно подтвердил интерес к Миранчуку, но отказался комментировать переход: «Трансферы любят тишину».

Алексей Сутормин

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Универсальный солдат может проследовать в том же направлении — вернуться к футбольному отцу Владимиру Федотову. Именно этот тренер раскрыл Сутормина, когда они пересеклись в «Оренбурге», — уже потом Алексей транзитом через «Рубин» приехал к Сергею Семаку.

«Зенит», по инсайдам «РБ Спорт», отдаст Сутормина только за приличную сумму. Например, за 5 миллионов евро. Помимо ЦСКА интерес к хавбеку-защитнику проявляет казанский «Рубин», пробившийся в РПЛ. Ждем эпичный камбэк?

Арсен Адамов

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» выкупил правого защитника из «Урала» прошлой зимой за неплохие 5 миллионов евро. Брали в первую очередь на перспективу и для глубины состава. Арсен картины не портил, но для самого игрока 205 минут в РПЛ — это мало, учитывая его амбиции.

Дедушка защитника Хайдар Алханов уже подтвердил, что у его внука есть предложения. По информации Sport24, Арсен рассматривает клубы топ-5 чемпионата. Сам «Зенит» не хочет расставаться с игроком, но в крайнем случае готов рассмотреть его аренду.

Лука Джорджевич

Фото ФК «Сочи»

Черногорец ищет новый клуб — об этом «СЭ» сообщил агент футболиста. По его словам, «Сочи» сделал форварду предложение, от которого он смог отказаться. Футболиста не устроили условия по новому контракту, поэтому летом Лука станет свободным агентом.

В мае Джорджевичем интересовались два российских клуба и еще один из США. Вряд ли 28-летний нападающий вернется в «Зенит», «Локомотив» или тульский «Арсенал» — так что следующий сезон он, вероятно, начнет в составе пятого по счету клуба РПЛ в своей карьере.

Илья Самошников

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитника каждое трансферное окно пытается подписать какой-нибудь топовый российский клуб, но в последний момент все срывается. Прошлым летом Илья чуть не перешел в «Динамо», но игрок якобы завалил медосмотр. Однако левые защитники в диком дефиците не только в России, но и во всем мире. Поэтому даже за правоногим Самошниковым выстраивается очередь из желающих.

Расторопнее всех оказался «Локомотив». По информации журналиста Ивана Карпова, москвичи подписали с Ильей трехлетний контракт. Проблем с «Рубином» быть не должно: казанцы уже объявили об уходе футболиста свободным агентом.

Антон Зиньковский

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник только прошлым летом перешел в «Спартак», твердым игроком стартового состава не стал, но уважать себя заставил. 3+7 в 37 матчах за сезон, яркие выходы на замену сделали Зиньковского желанной целью для «Локомотива», сообщает Карпов. У железнодорожников уже играют два бывших чертановца — Пиняев и Глушенков, они хотят третьего. Но получить 27-летнего полузащитника будет непросто — «Спартак» так просто Антона не отпустит.