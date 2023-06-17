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Сегодня, 16:30

«Хотим бороться за первое место — тренеры подскажут, что сделать с «Зенитом». Интервью новичка «Локо» Самошникова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Первые слова экс-защитника «Рубина» в новом клубе.

После 3,5 года в Казани Илья Самошников покинул «Рубин» — новый сезон защитник начнет в «Локомотиве», который выдал роскошную весну и ставит большие задачи в новом сезоне. Об эмоциях от подписания контракта, причинах выбора в пользу «Локо» и предвкушении сборов Галактионова Самошников рассказал в интервью «СЭ».

«У меня было несколько предложений, но я хотел в «Локомотив»

— Илья, поздравляю вас с подписанием контракта с «Локомотивом»! Какие эмоции от перехода?

— Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе.

— Как попрощались с «Рубином»?

— В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями. Соответственно, попрощались на дружеской ноте. Все хорошо.

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— Вы и «Локомотив» — как все случилось? Еще зимой писали, что предварительный контракт подписан.

— У меня было несколько предложений зимой, потому что летом заканчивался контракт c «Рубином». Но я изначально выбрал «Локомотив» и хотел попасть именно в этот клуб. Мне нравится команда, интересно поработать именно с этими тренерами, ну и весенние результаты впечатлили.

— Прошлым летом была странная история с медосмотром «Динамо», который вы якобы не прошли. Что там случилось?

— Говорил об этом зимой. Могу лишь повторить, что у меня нет никаких проблем со здоровьем, которые не позволяют мне играть.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Задача на следующий сезон — борьба за первое место!»

— За последние полгода «Локомотив» качественно усилился, а недавно подписал новый контракт с Дзюбой.

— Отлично отношусь к Артему — и как к человеку, и как к футболисту. То, что мы будем играть вместе, просто супер.

— После рестарта «Локо» был хорош, но финишировал на восьмом месте. Какие задачи ставите себе на следующий сезон?

— Цели — самые высокие.

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— То есть борьба за первое место?

— Конечно. Уверен, это хочется каждому.

— Что делать с «Зенитом», который побеждает пять лет подряд?

— Думаю, в тренерском штабе нам объяснят, как с этим разобраться.

— В следующем сезоне снова не будет еврокубков — это скажется на мотивации?

— Лично у меня мотивация всегда запредельная.

— Смотрели ли последние матчи «Локомотива»?

— Конечно. Выделю всю команду: визуально у меня уже есть понимание, как играть. А какие от меня будут требования, думаю, еще подскажут.

— Полгода назад игроки «Локо» говорили, что у Михаила Галактионова очень тяжелые сборы. Морально уже готовитесь к нагрузкам?

— Да, мне попадались интервью ребят, которые рассказывали, что сборы правда сложные. Но это часть подготовки, благодаря которой ты подойдешь к чемпионату в топ-форме. Все нормально, меня это не пугает.

Илья Самошников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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