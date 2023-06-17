«Хотим бороться за первое место — тренеры подскажут, что сделать с «Зенитом». Интервью новичка «Локо» Самошникова
После 3,5 года в Казани Илья Самошников покинул «Рубин» — новый сезон защитник начнет в «Локомотиве», который выдал роскошную весну и ставит большие задачи в новом сезоне. Об эмоциях от подписания контракта, причинах выбора в пользу «Локо» и предвкушении сборов Галактионова Самошников рассказал в интервью «СЭ».
«У меня было несколько предложений, но я хотел в «Локомотив»
— Илья, поздравляю вас с подписанием контракта с «Локомотивом»! Какие эмоции от перехода?
— Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе.
— Как попрощались с «Рубином»?
— В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями. Соответственно, попрощались на дружеской ноте. Все хорошо.
— Вы и «Локомотив» — как все случилось? Еще зимой писали, что предварительный контракт подписан.
— У меня было несколько предложений зимой, потому что летом заканчивался контракт c «Рубином». Но я изначально выбрал «Локомотив» и хотел попасть именно в этот клуб. Мне нравится команда, интересно поработать именно с этими тренерами, ну и весенние результаты впечатлили.
— Прошлым летом была странная история с медосмотром «Динамо», который вы якобы не прошли. Что там случилось?
— Говорил об этом зимой. Могу лишь повторить, что у меня нет никаких проблем со здоровьем, которые не позволяют мне играть.
«Задача на следующий сезон — борьба за первое место!»
— За последние полгода «Локомотив» качественно усилился, а недавно подписал новый контракт с Дзюбой.
— Отлично отношусь к Артему — и как к человеку, и как к футболисту. То, что мы будем играть вместе, просто супер.
— После рестарта «Локо» был хорош, но финишировал на восьмом месте. Какие задачи ставите себе на следующий сезон?
— Цели — самые высокие.
— То есть борьба за первое место?
— Конечно. Уверен, это хочется каждому.
— Что делать с «Зенитом», который побеждает пять лет подряд?
— Думаю, в тренерском штабе нам объяснят, как с этим разобраться.
— В следующем сезоне снова не будет еврокубков — это скажется на мотивации?
— Лично у меня мотивация всегда запредельная.
— Смотрели ли последние матчи «Локомотива»?
— Конечно. Выделю всю команду: визуально у меня уже есть понимание, как играть. А какие от меня будут требования, думаю, еще подскажут.
— Полгода назад игроки «Локо» говорили, что у Михаила Галактионова очень тяжелые сборы. Морально уже готовитесь к нагрузкам?
— Да, мне попадались интервью ребят, которые рассказывали, что сборы правда сложные. Но это часть подготовки, благодаря которой ты подойдешь к чемпионату в топ-форме. Все нормально, меня это не пугает.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9