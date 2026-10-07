«Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч». Интервью новичка «Рубина» Сальседо
Эдди Сальседо перешел в «Рубин» после закрытия трансферного окна. 25-летний нападающий ярко начал карьеру в Италии, дебютировав в 15 лет в серии А за «Интер». Прошедший сезон он провел в греческом «ОФИ Крит».
В интервью «СЭ» Сальседо рассказал о переезде в Россию, популярности «Рубина» в мире и «Интере».
«Рубин» знают во всем мире
— Какие твои первые мысли после переезда в Россию?
— Я очень рад быть здесь, перейти в клуб чемпионата России. В Казани очень красиво. До этого я не бывал в вашей стране. Так что для меня стало небольшим сюрпризом, что в Казани настолько хорошо.
— А что ожидал увидеть?
— Да каких-то ожиданий не было, потому что ранее, как я уже сказал, в России вообще не был. Я мало что знал о городе или о местной культуре. Для меня это что-то новое, но мне точно все нравится. Уже знакомлюсь с новым городом, с местной культурой и особенностями.
— Почему ты решил перейти в казанский клуб?
— «Рубин» — это клуб с большой историей. В России и во всем мире те, кто интересуется футболом, знают о «Рубине» — это известный бренд. Поэтому для моей карьеры это хороший шаг.
— Ты сказал, что «Рубин» повсюду знают. А какие-то матчи видел?
— Конечно! Когда много лет назад казанцы играли в еврокубках, я следил за некоторыми их матчами. Все помнят победы над «Барселоной», над «Атлетико» и «Челси». Ну и, конечно, перед трансфером тоже посмотрел игры нынешней команды. Я также успел посетить встречу с «Ахматом». Так что видел уже много матчей.
— А на игру сборной России с Ираном, которая прошла в Казани, сходил?
— Нет, времени не нашлось — я был занят подбором жилья.
Кришито сказал, что мне стоит поехать в «Рубин»
— Ты разговаривал с кем-то перед переездом в Россию?
— Звонил Арройо. Мы знакомы, поэтому перед переездом с ним пообщались. Он хорошо отзывался о клубе и лиге, так что меня это только подтолкнуло к переходу. Арройо положительно отзывался о клубе и отмечал, что здесь созданы отличные условия для игроков, вокруг есть люди, которые всегда готовы помочь, если нужно.
— В начале сентября появились новости, что трансфер сорвался. Объясни, что было на самом деле.
— Ничего особенного, мне просто нужно было вернуться в Италию, чтобы решить вопрос с визой и разрешением на работу в России. А после я вернулся в Казань, переговорил с директором клуба и тренером и подписал контракт. Так что все в порядке.
— В СМИ писали, что ты вообще мог оказаться в «Краснодаре».
— Честно, не знаю. Мой агент мне ничего не говорил об этом. Так что я не в курсе. Знал только о «Рубине», и вот я здесь.
— В чемпионате России было не так много итальянцев. Что тебе известно о нашей лиге?
— Мне кажется, раньше РПЛ была в топ-5 европейских лиг. Многие большие игроки здесь играли. Кстати, перед переездом я говорил еще и с Доменико Кришито. Он очень хорошо отзывался о чемпионате.
— Вы с Доменико друзья?
— Да, мы же вместе успели поиграть в «Дженоа» в Серии Б. Сейчас он тренирует команду до 19 лет. Я видел его этим летом.
— А в «Зенит» он тебе перейти не советовал?
— Ха-ха, нет. Я спрашивал только про «Рубин». Он сказал, что это очень хороший клуб и мне стоит сюда поехать.
Кварацхелия вполне может выиграть «Золотой мяч»
— «Рубин» однажды и «Интер» обыграл.
— Я помню ту игру, хотя был еще маленьким. И победу над «Барселоной» тоже видел.
— Победа «Рубина» тебя, наверное, расстроила тогда.
— Да нет. Я люблю, когда команды приезжают и играют так, словно им все равно, какая по статусу команда перед ними. Это же отлично.
— России сейчас нет в еврокубках. Тебя это не смущало?
— Не смущало. Я думаю, что в Европе продолжают следить за РПЛ. Вне зависимости от наличия еврокубков у «Рубина» есть свой статус. С одной стороны, отсутствие европейских турниров плохо сказывается, но мне кажется, не на «Рубине», который уже имеет свою репутацию. Здесь выступало много больших игроков. Один из примеров — Хвича Кварацхелия. С Ансальди и Боккетти, которые также были в Казани, мы пересекались. С Сальваторе поиграли в «Вероне». Но я следил за ним с самого детства.
— Пример Хвичи тебя, наверное, вдохновляет?
— Конечно. Я бы хотел продолжать расти с каждым днем. Квару никто не знал, когда он только приехал в «Наполи», а сейчас это топ-футболист и один из претендентов на «Золотой мяч». Он сильно вырос, и ведь он начинал свой путь именно в Казани, стал звездой здесь, прежде чем поехать в топ-чемпионат.
— А что думаешь о его шансах на «Золотой мяч»?
— Мне кажется, он вполне может победить. Все-таки он лучший бомбардир Лиги чемпионов. Хвича очень важен для «ПСЖ». Но при этом его не было на чемпионате мира, хотя я думаю, что Квара смотрелся бы там прекрасно.
— Ты в «Вероне» еще и с Йочичем играл. Пообщались с ним перед трансфером в Казань?
— Нет, его нового номера у меня нет, поэтому встретились уже в России. Мы были очень рады видеть друг друга. Он тоже помогает мне освоиться в новой команде.
— Что ты еще знаешь о российском футболе?
— Российских футболистов и клубов знаю достаточно, но первый человек, который приходит в голову, — Александр Головин, который уже много лет играет в Европе.
Не считаю, что мы с Беллингемом похожи внешне, может, только прической
— Ты дебютировал в Серии А в 15 лет! Как сейчас вспоминаешь то время?
— Для меня это всегда было мечтой. Никогда не думал, что это произойдет так рано. Я наслаждался тем моментом. Думаю, мой опыт в Серии А пригодится мне и в России. Надеюсь показать свой уровень и здесь, чтобы принести много пользы команде.
— В Италии ты поработал с Конте и Спаллетти. Что можешь о них рассказать?
— Это очень большие тренеры и хорошие люди. К ним испытывают максимальное уважение. Если говорить о различиях, то с Конте мы больше работали над физикой, много бегали, потому что он любит интенсивный футбол. А Спаллетти скорее тактик. Он же, кстати, работал в «Зените»!
— Каждый итальянец приезжал именно в Санкт-Петербург...
— Это точно! Каждый был там (смеется).
— Ты похож на Беллингема. Партнеры тебя, наверное, подкалывают. Видишь схожесть?
— Это забавно. В Италии мне тоже об этом говорили. Не считаю, что мы похожи, но ничего страшного в том, что так видят другие.
— Да ты же почти его двойник!
— Ну, может быть, только прической... Но все шутят на эту тему, и это забавно.
— Давай тогда пообещаем болельщикам «Рубина», что и играть ты будешь, как Беллингем.
— Да. Я действительно приехал сюда, чтобы сделать многое.
Даже у «Интера» нет такой базы
— Тебе уже показали новую базу «Рубина». Видел что-то подобное?
— База очень крутая! Не у многих команд Серии А подобные центры есть. Даже у «Интера» такого нет! Отличные условия и действительно база «Рубина» — одна из самых лучших, что я видел.
— На какой позиции тебе больше нравится играть? Ты ведь можешь быть и форвардом, и вингером, и десяткой.
— Я буду играть там, где скажет тренер, и выкладываться на полную, чтобы помочь команде. Думаю, проблем с выбором позиции не будет. В атаке могу сыграть в разных амплуа. Но ключевое — где меня видит тренер.
— Ты все еще тренируешься индивидуально?
— Да, после перехода в «Рубин» и приезда в Казань я сразу начал работать индивидуально с тренером, чтобы быть готовым физически к работе в общей группе. Думаю, к матчу с «Динамо» буду готов на сто процентов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1