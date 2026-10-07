«Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч». Интервью новичка «Рубина» Сальседо

«СЭ» поговорил с новичком «Рубина».

Эдди Сальседо перешел в «Рубин» после закрытия трансферного окна. 25-летний нападающий ярко начал карьеру в Италии, дебютировав в 15 лет в серии А за «Интер». Прошедший сезон он провел в греческом «ОФИ Крит».

В интервью «СЭ» Сальседо рассказал о переезде в Россию, популярности «Рубина» в мире и «Интере».

«Рубин» знают во всем мире

— Какие твои первые мысли после переезда в Россию?

— Я очень рад быть здесь, перейти в клуб чемпионата России. В Казани очень красиво. До этого я не бывал в вашей стране. Так что для меня стало небольшим сюрпризом, что в Казани настолько хорошо.

— А что ожидал увидеть?

— Да каких-то ожиданий не было, потому что ранее, как я уже сказал, в России вообще не был. Я мало что знал о городе или о местной культуре. Для меня это что-то новое, но мне точно все нравится. Уже знакомлюсь с новым городом, с местной культурой и особенностями.

— Почему ты решил перейти в казанский клуб?

— «Рубин» — это клуб с большой историей. В России и во всем мире те, кто интересуется футболом, знают о «Рубине» — это известный бренд. Поэтому для моей карьеры это хороший шаг.

— Ты сказал, что «Рубин» повсюду знают. А какие-то матчи видел?

— Конечно! Когда много лет назад казанцы играли в еврокубках, я следил за некоторыми их матчами. Все помнят победы над «Барселоной», над «Атлетико» и «Челси». Ну и, конечно, перед трансфером тоже посмотрел игры нынешней команды. Я также успел посетить встречу с «Ахматом». Так что видел уже много матчей.

— А на игру сборной России с Ираном, которая прошла в Казани, сходил?

— Нет, времени не нашлось — я был занят подбором жилья.

Доменико Кришито. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кришито сказал, что мне стоит поехать в «Рубин»

— Ты разговаривал с кем-то перед переездом в Россию?

— Звонил Арройо. Мы знакомы, поэтому перед переездом с ним пообщались. Он хорошо отзывался о клубе и лиге, так что меня это только подтолкнуло к переходу. Арройо положительно отзывался о клубе и отмечал, что здесь созданы отличные условия для игроков, вокруг есть люди, которые всегда готовы помочь, если нужно.

— В начале сентября появились новости, что трансфер сорвался. Объясни, что было на самом деле.

— Ничего особенного, мне просто нужно было вернуться в Италию, чтобы решить вопрос с визой и разрешением на работу в России. А после я вернулся в Казань, переговорил с директором клуба и тренером и подписал контракт. Так что все в порядке.

— В СМИ писали, что ты вообще мог оказаться в «Краснодаре».

— Честно, не знаю. Мой агент мне ничего не говорил об этом. Так что я не в курсе. Знал только о «Рубине», и вот я здесь.

— В чемпионате России было не так много итальянцев. Что тебе известно о нашей лиге?

— Мне кажется, раньше РПЛ была в топ-5 европейских лиг. Многие большие игроки здесь играли. Кстати, перед переездом я говорил еще и с Доменико Кришито. Он очень хорошо отзывался о чемпионате.

— Вы с Доменико друзья?

— Да, мы же вместе успели поиграть в «Дженоа» в Серии Б. Сейчас он тренирует команду до 19 лет. Я видел его этим летом.

— А в «Зенит» он тебе перейти не советовал?

— Ха-ха, нет. Я спрашивал только про «Рубин». Он сказал, что это очень хороший клуб и мне стоит сюда поехать.

Хвича Кварацхелия. Фото Getty Images

Кварацхелия вполне может выиграть «Золотой мяч»

— «Рубин» однажды и «Интер» обыграл.

— Я помню ту игру, хотя был еще маленьким. И победу над «Барселоной» тоже видел.

— Победа «Рубина» тебя, наверное, расстроила тогда.

— Да нет. Я люблю, когда команды приезжают и играют так, словно им все равно, какая по статусу команда перед ними. Это же отлично.

— России сейчас нет в еврокубках. Тебя это не смущало?

— Не смущало. Я думаю, что в Европе продолжают следить за РПЛ. Вне зависимости от наличия еврокубков у «Рубина» есть свой статус. С одной стороны, отсутствие европейских турниров плохо сказывается, но мне кажется, не на «Рубине», который уже имеет свою репутацию. Здесь выступало много больших игроков. Один из примеров — Хвича Кварацхелия. С Ансальди и Боккетти, которые также были в Казани, мы пересекались. С Сальваторе поиграли в «Вероне». Но я следил за ним с самого детства.

— Пример Хвичи тебя, наверное, вдохновляет?

— Конечно. Я бы хотел продолжать расти с каждым днем. Квару никто не знал, когда он только приехал в «Наполи», а сейчас это топ-футболист и один из претендентов на «Золотой мяч». Он сильно вырос, и ведь он начинал свой путь именно в Казани, стал звездой здесь, прежде чем поехать в топ-чемпионат.

— А что думаешь о его шансах на «Золотой мяч»?

— Мне кажется, он вполне может победить. Все-таки он лучший бомбардир Лиги чемпионов. Хвича очень важен для «ПСЖ». Но при этом его не было на чемпионате мира, хотя я думаю, что Квара смотрелся бы там прекрасно.

— Ты в «Вероне» еще и с Йочичем играл. Пообщались с ним перед трансфером в Казань?

— Нет, его нового номера у меня нет, поэтому встретились уже в России. Мы были очень рады видеть друг друга. Он тоже помогает мне освоиться в новой команде.

— Что ты еще знаешь о российском футболе?

— Российских футболистов и клубов знаю достаточно, но первый человек, который приходит в голову, — Александр Головин, который уже много лет играет в Европе.

Эдди Сальседо. Фото ФК «Рубин»

Не считаю, что мы с Беллингемом похожи внешне, может, только прической

— Ты дебютировал в Серии А в 15 лет! Как сейчас вспоминаешь то время?

— Для меня это всегда было мечтой. Никогда не думал, что это произойдет так рано. Я наслаждался тем моментом. Думаю, мой опыт в Серии А пригодится мне и в России. Надеюсь показать свой уровень и здесь, чтобы принести много пользы команде.

— В Италии ты поработал с Конте и Спаллетти. Что можешь о них рассказать?

— Это очень большие тренеры и хорошие люди. К ним испытывают максимальное уважение. Если говорить о различиях, то с Конте мы больше работали над физикой, много бегали, потому что он любит интенсивный футбол. А Спаллетти скорее тактик. Он же, кстати, работал в «Зените»!

— Каждый итальянец приезжал именно в Санкт-Петербург...

— Это точно! Каждый был там (смеется).

— Ты похож на Беллингема. Партнеры тебя, наверное, подкалывают. Видишь схожесть?

— Это забавно. В Италии мне тоже об этом говорили. Не считаю, что мы похожи, но ничего страшного в том, что так видят другие.

— Да ты же почти его двойник!

— Ну, может быть, только прической... Но все шутят на эту тему, и это забавно.

— Давай тогда пообещаем болельщикам «Рубина», что и играть ты будешь, как Беллингем.

— Да. Я действительно приехал сюда, чтобы сделать многое.

Эдди Сальседо. Фото ФК «Рубин»

Даже у «Интера» нет такой базы

— Тебе уже показали новую базу «Рубина». Видел что-то подобное?

— База очень крутая! Не у многих команд Серии А подобные центры есть. Даже у «Интера» такого нет! Отличные условия и действительно база «Рубина» — одна из самых лучших, что я видел.

— На какой позиции тебе больше нравится играть? Ты ведь можешь быть и форвардом, и вингером, и десяткой.

— Я буду играть там, где скажет тренер, и выкладываться на полную, чтобы помочь команде. Думаю, проблем с выбором позиции не будет. В атаке могу сыграть в разных амплуа. Но ключевое — где меня видит тренер.

— Ты все еще тренируешься индивидуально?