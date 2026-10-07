Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Эдди Сальседо: интервью итальянского нападающего о переходе в Рубин, Казани, Кварацхелии, Интере

«Пример Хвичи вдохновляет — от Казани до претендента на «Золотой мяч». Интервью новичка «Рубина» Сальседо

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Эдди Сальседо.
Фото ФК «Рубин»
«СЭ» поговорил с новичком «Рубина».

Эдди Сальседо перешел в «Рубин» после закрытия трансферного окна. 25-летний нападающий ярко начал карьеру в Италии, дебютировав в 15 лет в серии А за «Интер». Прошедший сезон он провел в греческом «ОФИ Крит».

В интервью «СЭ» Сальседо рассказал о переезде в Россию, популярности «Рубина» в мире и «Интере».

«Рубин» знают во всем мире

— Какие твои первые мысли после переезда в Россию?

— Я очень рад быть здесь, перейти в клуб чемпионата России. В Казани очень красиво. До этого я не бывал в вашей стране. Так что для меня стало небольшим сюрпризом, что в Казани настолько хорошо.

— А что ожидал увидеть?

— Да каких-то ожиданий не было, потому что ранее, как я уже сказал, в России вообще не был. Я мало что знал о городе или о местной культуре. Для меня это что-то новое, но мне точно все нравится. Уже знакомлюсь с новым городом, с местной культурой и особенностями.

Рашид Рахимов, Марцел Личка и&nbsp;Франк Артига.За что убрали Рахимова? Почему не договорились с Личкой? Что меняет Артига? Большая перестройка в «Рубине»

— Почему ты решил перейти в казанский клуб?

— «Рубин» — это клуб с большой историей. В России и во всем мире те, кто интересуется футболом, знают о «Рубине» — это известный бренд. Поэтому для моей карьеры это хороший шаг.

— Ты сказал, что «Рубин» повсюду знают. А какие-то матчи видел?

— Конечно! Когда много лет назад казанцы играли в еврокубках, я следил за некоторыми их матчами. Все помнят победы над «Барселоной», над «Атлетико» и «Челси». Ну и, конечно, перед трансфером тоже посмотрел игры нынешней команды. Я также успел посетить встречу с «Ахматом». Так что видел уже много матчей.

— А на игру сборной России с Ираном, которая прошла в Казани, сходил?

— Нет, времени не нашлось — я был занят подбором жилья.

Доменико Кришито.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кришито сказал, что мне стоит поехать в «Рубин»

— Ты разговаривал с кем-то перед переездом в Россию?

— Звонил Арройо. Мы знакомы, поэтому перед переездом с ним пообщались. Он хорошо отзывался о клубе и лиге, так что меня это только подтолкнуло к переходу. Арройо положительно отзывался о клубе и отмечал, что здесь созданы отличные условия для игроков, вокруг есть люди, которые всегда готовы помочь, если нужно.

— В начале сентября появились новости, что трансфер сорвался. Объясни, что было на самом деле.

— Ничего особенного, мне просто нужно было вернуться в Италию, чтобы решить вопрос с визой и разрешением на работу в России. А после я вернулся в Казань, переговорил с директором клуба и тренером и подписал контракт. Так что все в порядке.

Доменико Кришито знает, как выигрывать трофеи с &laquo;Зенитом&raquo;.«Уверен, Семак выиграет третий скудетто подряд». Экс-капитан «Зенита» — о Шомуродове и Миранчуке, Кокорине и Петербурге

— В СМИ писали, что ты вообще мог оказаться в «Краснодаре».

— Честно, не знаю. Мой агент мне ничего не говорил об этом. Так что я не в курсе. Знал только о «Рубине», и вот я здесь.

— В чемпионате России было не так много итальянцев. Что тебе известно о нашей лиге?

— Мне кажется, раньше РПЛ была в топ-5 европейских лиг. Многие большие игроки здесь играли. Кстати, перед переездом я говорил еще и с Доменико Кришито. Он очень хорошо отзывался о чемпионате.

— Вы с Доменико друзья?

— Да, мы же вместе успели поиграть в «Дженоа» в Серии Б. Сейчас он тренирует команду до 19 лет. Я видел его этим летом.

— А в «Зенит» он тебе перейти не советовал?

— Ха-ха, нет. Я спрашивал только про «Рубин». Он сказал, что это очень хороший клуб и мне стоит сюда поехать.

Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images

Кварацхелия вполне может выиграть «Золотой мяч»

— «Рубин» однажды и «Интер» обыграл.

— Я помню ту игру, хотя был еще маленьким. И победу над «Барселоной» тоже видел.

— Победа «Рубина» тебя, наверное, расстроила тогда.

— Да нет. Я люблю, когда команды приезжают и играют так, словно им все равно, какая по статусу команда перед ними. Это же отлично.

— России сейчас нет в еврокубках. Тебя это не смущало?

— Не смущало. Я думаю, что в Европе продолжают следить за РПЛ. Вне зависимости от наличия еврокубков у «Рубина» есть свой статус. С одной стороны, отсутствие европейских турниров плохо сказывается, но мне кажется, не на «Рубине», который уже имеет свою репутацию. Здесь выступало много больших игроков. Один из примеров — Хвича Кварацхелия. С Ансальди и Боккетти, которые также были в Казани, мы пересекались. С Сальваторе поиграли в «Вероне». Но я следил за ним с самого детства.

Хвича Кварацхелия.Хвича блекло начал сезон, но все еще опасен. Как ему выйти на пик формы?

— Пример Хвичи тебя, наверное, вдохновляет?

— Конечно. Я бы хотел продолжать расти с каждым днем. Квару никто не знал, когда он только приехал в «Наполи», а сейчас это топ-футболист и один из претендентов на «Золотой мяч». Он сильно вырос, и ведь он начинал свой путь именно в Казани, стал звездой здесь, прежде чем поехать в топ-чемпионат.

— А что думаешь о его шансах на «Золотой мяч»?

— Мне кажется, он вполне может победить. Все-таки он лучший бомбардир Лиги чемпионов. Хвича очень важен для «ПСЖ». Но при этом его не было на чемпионате мира, хотя я думаю, что Квара смотрелся бы там прекрасно.

— Ты в «Вероне» еще и с Йочичем играл. Пообщались с ним перед трансфером в Казань?

— Нет, его нового номера у меня нет, поэтому встретились уже в России. Мы были очень рады видеть друг друга. Он тоже помогает мне освоиться в новой команде.

— Что ты еще знаешь о российском футболе?

— Российских футболистов и клубов знаю достаточно, но первый человек, который приходит в голову, — Александр Головин, который уже много лет играет в Европе.

Эдди Сальседо.
Фото ФК «Рубин»

Не считаю, что мы с Беллингемом похожи внешне, может, только прической

— Ты дебютировал в Серии А в 15 лет! Как сейчас вспоминаешь то время?

— Для меня это всегда было мечтой. Никогда не думал, что это произойдет так рано. Я наслаждался тем моментом. Думаю, мой опыт в Серии А пригодится мне и в России. Надеюсь показать свой уровень и здесь, чтобы принести много пользы команде.

— В Италии ты поработал с Конте и Спаллетти. Что можешь о них рассказать?

— Это очень большие тренеры и хорошие люди. К ним испытывают максимальное уважение. Если говорить о различиях, то с Конте мы больше работали над физикой, много бегали, потому что он любит интенсивный футбол. А Спаллетти скорее тактик. Он же, кстати, работал в «Зените»!

Лучано СПАЛЛЕТТИ. Фото ФК &quot;Зенит&quot;Лучано Спаллетти: «Я влюбился в эту страну»

— Каждый итальянец приезжал именно в Санкт-Петербург...

— Это точно! Каждый был там (смеется).

— Ты похож на Беллингема. Партнеры тебя, наверное, подкалывают. Видишь схожесть?

— Это забавно. В Италии мне тоже об этом говорили. Не считаю, что мы похожи, но ничего страшного в том, что так видят другие.

— Да ты же почти его двойник!

— Ну, может быть, только прической... Но все шутят на эту тему, и это забавно.

— Давай тогда пообещаем болельщикам «Рубина», что и играть ты будешь, как Беллингем.

— Да. Я действительно приехал сюда, чтобы сделать многое.

Эдди Сальседо.
Фото ФК «Рубин»

Даже у «Интера» нет такой базы

— Тебе уже показали новую базу «Рубина». Видел что-то подобное?

— База очень крутая! Не у многих команд Серии А подобные центры есть. Даже у «Интера» такого нет! Отличные условия и действительно база «Рубина» — одна из самых лучших, что я видел.

— На какой позиции тебе больше нравится играть? Ты ведь можешь быть и форвардом, и вингером, и десяткой.

— Я буду играть там, где скажет тренер, и выкладываться на полную, чтобы помочь команде. Думаю, проблем с выбором позиции не будет. В атаке могу сыграть в разных амплуа. Но ключевое — где меня видит тренер.

— Ты все еще тренируешься индивидуально?

— Да, после перехода в «Рубин» и приезда в Казань я сразу начал работать индивидуально с тренером, чтобы быть готовым физически к работе в общей группе. Думаю, к матчу с «Динамо» буду готов на сто процентов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Эдди Сальседо
Читайте также
Сборные России и Нигерии сыграли вничью в Нижнем Новгороде
Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»
Карпин спихнул все на несчастный случай, Круговой признался, что не слушал тренера. Что произошло после упущенной победы России против Нигерии
Популярное видео
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
Дивеев: «Спартак» не конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство»
Новичок «Рубина» Сальседо: «Во всем мире знают об этом клубе»
«Зенит» отыгрывал и семь очков отставания от «быков». Насколько таблица РПЛ к октябрю совпадает с итоговой?
Максименко назвал Акинфеева лучшим вратарем в истории сборной России
Барко о продлении контракта со «Спартаком»: «Собираемся достичь гораздо больших успехов вместе»
Соболев — Агкацеву перед матчем «Краснодар» — «Зенит»: «Стасик уже переживает»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» отыгрывал и семь очков отставания от «быков». Насколько таблица РПЛ к октябрю совпадает с итоговой?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости