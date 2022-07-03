«Его больше интересуют соцсети и красивые машины»: история любви и расставания Смолова и Лопыревой
Футболист Федор Смолов и модель Виктория Лопырева пробыли вместе недолго, но их до сих пор вспоминают как самую стильную и яркую пару отечественного шоу-бизнеса. Почему же они расстались?
История знакомства
Спортсмен и модель познакомились в 2012 году в караоке, где оба оказались в одной компании. Футболист сразу начал оказывать знаки внимания яркой блондинке, а вот Виктория не стала воспринимать всерьез ухаживания Федора. Смолов же оказался настойчив: узнал ее номер телефона, позвонил и пригласил на свидание. Девушка отказалась, так как должна была улетать.
Через несколько дней он романтично встретил ее в аэропорту с букетом цветов. Но у Вики впереди была еще одна поездка, а у спортсмена — игры. Молодой паре пришлось первое время много общаться по телефону. Звезда шоу-бизнеса часто летала в Екатеринбург, где Федя выступал за местный «Урал». И, по словам самой Лопыревой, ее сердце растопило то, что форвард достаточно быстро сделал ей заветное предложение.
«Я точно никогда не рассматривала футболиста как будущего супруга или бойфренда. Но ты выходишь замуж не за представителя профессии, а за человека. Адаптируешься под его образ жизни. Быть женой профессионального спортсмена совсем не просто. Это бесконечные перелеты, невозможно ничего запланировать», — позже призналась Лопырева в одном из интервью.
Свадьба
Молодая пара приняла важное для себя решение узаконить отношения. И тут начались первые проблемы. Уже была выбрана дата, подано заявление, но футболист вернулся в московское «Динамо», и именно на эти даты ему назначили товарищеские игры. Событие пришлось отложить, что сильно расстроило девушку. Ведь уже все было организовано, сшито платье от Юдашкина и приглашены звездные гости.
Затем была назначена новая дата, но и на этот раз свадьбу пришлось перенести. Между ними произошла сильная ссора. При этом многие СМИ отмечали, что отменили все буквально за пару часов до регистрации.
Во время отдыха на Мальдивах Федор в очередной раз проявил себя настоящим романтиком, организовав тайно свадебную церемонию. Он пригласил на торжество родителей. Так в узком семейном кругу и состоялось долгожданное событие. Хотя официально, со штампом в паспорте, их брак так и не был зарегистрирован.
Расставание
Почему же рассталась такая красивая пара? Весной 2015 года модель в своих социальных сетях сделала заявление о расставании, объяснив свое решение несерьезностью футболиста. Хотя еще до ее слов многие догадывались о разладе в молодой семье.
«Во избежание досужих домыслов и слухов я должна подтвердить, что отныне нас с Федором больше ничего не связывает. Я приняла это решение еще полгода назад. Правда, ему тогда удалось убедить меня, что он повзрослел и готов серьезнее относиться к семье и профессии. Но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути», — заявила Лопырева в своей соцсети.
Помимо этого, девушка пожелала ему удачи в дальнейшей карьере. И тут тоже есть ключевой момент. Пока Смолов находился в отношениях с Викторией, его многие упрекали в том, что он сильно сдал на поле, стал больше тусоваться и посещать неспортивные мероприятия. Что наверняка капало на мозг профессиональному спортсмену.
Смолову в свою очередь не понравилась формулировка бывшей супруги. Но он достаточно сдержанно высказался о расставании.
«Для любого человека это не самая приятная история в жизни. Формулировка меня очень удивила. Что я могу сделать? Это же не мои слова. Мне казалось, что за три года, что я любил человека, заслужил хотя бы того, чтобы избежать подобных ремарок», — парировал он.
Перед чемпионатом мира-2018 Смолов, к удивлению, честно признался, что считал Викторию причиной своих проблем в футболе.
«Когда мы начали встречаться, я ничего не выиграл и почти не играл. Однако со мной была Вика. Она была очень популярна в медийном плане. Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что мне это мешает играть в футбол? Осознавал», — отметил он.
Мама спортсмена Ирина Смолова назвала свою версию распада пары.
«Может быть, в какой-то момент расстояния сыграли роль. Федя же постоянно на тренировках, на сборах и играх, Виктория свою карьеру делает — и телеведущая, и фотомодель, успешная, востребованная. Все это тоже требовало времени и сил. Не хочу судить, конечно, но, наверное, они просто не смогли уберечь эти отношения», — сказала Ирина в интервью.
Видимо, Смолов и Лопырева просто стали примером того, что любовь живет всего три года.
Как сложилась жизнь Смолова и Лопыревой?
После расставания с Лопыревой Смолов начал выступать за «Краснодар». Два сезона подряд Федор становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Затем он подписал контракт с московским «Локомотивом». Вместе с железнодорожниками стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, завоевал Суперкубок и дважды Кубок России. Успел поиграть за «Сельту» и вернуться в столичное «Динамо», где начиналась его карьера. С бело-голубыми Смолов выиграл бронзу чемпионата России и дошел до финала Кубка страны. Были у него и драмы в сборной России с незабитым пенальти... Однако расставание, как мы видим, пошло только на пользу Смолову. Он полностью погрузился в футбол. Что касаемо его личной жизни, то Федор ее не афиширует. По слухам, уже несколько лет он встречается с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Пара редко публикует совместные фото.
У Виктории после расставания со Смоловым жизнь сложилась прекрасно. Она часто посещает футбольные матчи, на домашнем чемпионате мира модель была официальным послом. Лопырева находится в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым. В 2019 году она впервые стала мамой. Девушка родила сына Марка-Лионеля. Имя своему первенцу она дала в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси.