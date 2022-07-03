«Его больше интересуют соцсети и красивые машины»: история любви и расставания Смолова и Лопыревой

Расскажем, почему так недолго просуществовала одна из самых красивых звездных пар.

Футболист Федор Смолов и модель Виктория Лопырева пробыли вместе недолго, но их до сих пор вспоминают как самую стильную и яркую пару отечественного шоу-бизнеса. Почему же они расстались?

История знакомства

Спортсмен и модель познакомились в 2012 году в караоке, где оба оказались в одной компании. Футболист сразу начал оказывать знаки внимания яркой блондинке, а вот Виктория не стала воспринимать всерьез ухаживания Федора. Смолов же оказался настойчив: узнал ее номер телефона, позвонил и пригласил на свидание. Девушка отказалась, так как должна была улетать.

Через несколько дней он романтично встретил ее в аэропорту с букетом цветов. Но у Вики впереди была еще одна поездка, а у спортсмена — игры. Молодой паре пришлось первое время много общаться по телефону. Звезда шоу-бизнеса часто летала в Екатеринбург, где Федя выступал за местный «Урал». И, по словам самой Лопыревой, ее сердце растопило то, что форвард достаточно быстро сделал ей заветное предложение.

Виктория Лопырева и Федор Смолов. социальные сети Виктории Лопыревой

«Я точно никогда не рассматривала футболиста как будущего супруга или бойфренда. Но ты выходишь замуж не за представителя профессии, а за человека. Адаптируешься под его образ жизни. Быть женой профессионального спортсмена совсем не просто. Это бесконечные перелеты, невозможно ничего запланировать», — позже призналась Лопырева в одном из интервью.

Свадьба

Молодая пара приняла важное для себя решение узаконить отношения. И тут начались первые проблемы. Уже была выбрана дата, подано заявление, но футболист вернулся в московское «Динамо», и именно на эти даты ему назначили товарищеские игры. Событие пришлось отложить, что сильно расстроило девушку. Ведь уже все было организовано, сшито платье от Юдашкина и приглашены звездные гости.

Затем была назначена новая дата, но и на этот раз свадьбу пришлось перенести. Между ними произошла сильная ссора. При этом многие СМИ отмечали, что отменили все буквально за пару часов до регистрации.

Виктория Лопырева и Федор Смолов. социальные сети Виктории Лопыревой

Во время отдыха на Мальдивах Федор в очередной раз проявил себя настоящим романтиком, организовав тайно свадебную церемонию. Он пригласил на торжество родителей. Так в узком семейном кругу и состоялось долгожданное событие. Хотя официально, со штампом в паспорте, их брак так и не был зарегистрирован.

Расставание

Почему же рассталась такая красивая пара? Весной 2015 года модель в своих социальных сетях сделала заявление о расставании, объяснив свое решение несерьезностью футболиста. Хотя еще до ее слов многие догадывались о разладе в молодой семье.

«Во избежание досужих домыслов и слухов я должна подтвердить, что отныне нас с Федором больше ничего не связывает. Я приняла это решение еще полгода назад. Правда, ему тогда удалось убедить меня, что он повзрослел и готов серьезнее относиться к семье и профессии. Но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути», — заявила Лопырева в своей соцсети.

Помимо этого, девушка пожелала ему удачи в дальнейшей карьере. И тут тоже есть ключевой момент. Пока Смолов находился в отношениях с Викторией, его многие упрекали в том, что он сильно сдал на поле, стал больше тусоваться и посещать неспортивные мероприятия. Что наверняка капало на мозг профессиональному спортсмену.

Федор Смолов и Виктория Лопырева. социальные сети Виктории Лопыревой

Смолову в свою очередь не понравилась формулировка бывшей супруги. Но он достаточно сдержанно высказался о расставании.

«Для любого человека это не самая приятная история в жизни. Формулировка меня очень удивила. Что я могу сделать? Это же не мои слова. Мне казалось, что за три года, что я любил человека, заслужил хотя бы того, чтобы избежать подобных ремарок», — парировал он.

Перед чемпионатом мира-2018 Смолов, к удивлению, честно признался, что считал Викторию причиной своих проблем в футболе.

«Когда мы начали встречаться, я ничего не выиграл и почти не играл. Однако со мной была Вика. Она была очень популярна в медийном плане. Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что мне это мешает играть в футбол? Осознавал», — отметил он.

Мама спортсмена Ирина Смолова назвала свою версию распада пары.

«Может быть, в какой-то момент расстояния сыграли роль. Федя же постоянно на тренировках, на сборах и играх, Виктория свою карьеру делает — и телеведущая, и фотомодель, успешная, востребованная. Все это тоже требовало времени и сил. Не хочу судить, конечно, но, наверное, они просто не смогли уберечь эти отношения», — сказала Ирина в интервью.

Видимо, Смолов и Лопырева просто стали примером того, что любовь живет всего три года.

Как сложилась жизнь Смолова и Лопыревой?

После расставания с Лопыревой Смолов начал выступать за «Краснодар». Два сезона подряд Федор становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Затем он подписал контракт с московским «Локомотивом». Вместе с железнодорожниками стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, завоевал Суперкубок и дважды Кубок России. Успел поиграть за «Сельту» и вернуться в столичное «Динамо», где начиналась его карьера. С бело-голубыми Смолов выиграл бронзу чемпионата России и дошел до финала Кубка страны. Были у него и драмы в сборной России с незабитым пенальти... Однако расставание, как мы видим, пошло только на пользу Смолову. Он полностью погрузился в футбол. Что касаемо его личной жизни, то Федор ее не афиширует. По слухам, уже несколько лет он встречается с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Пара редко публикует совместные фото.

У Виктории после расставания со Смоловым жизнь сложилась прекрасно. Она часто посещает футбольные матчи, на домашнем чемпионате мира модель была официальным послом. Лопырева находится в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым. В 2019 году она впервые стала мамой. Девушка родила сына Марка-Лионеля. Имя своему первенцу она дала в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси.