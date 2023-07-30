У «Локомотива» новый герой — и это не Дзюба! Открытие сезона — Тикнизян
«Локомотив» входил в новый сезон в статусе теневого фаворита и одного из главных конкурентов «Зенита», но за неделю получил столько проблем, что чудом спасся с «Рубином», с трудом вырвал победу у «Урала» и окончательно всех запутал.
Показательно, что уже ко второму туру Михаил Галактионов обновил почти всю линию обороны. Фассона и Морозова, которые начинали в основе против «Рубина», заменили Кузьмичев с Погостновым (они вышли в старте и в Кубке, и в Воронеже). А Ненахова усадил в запас Самошников.
Еще один сюрприз — появление Изидора, который до этого использовался в качестве джокера. Но этот план не оправдался. Несмотря на роскошную реализацию (8 голов в 9 матчах календарного года), Вильсон в первую очередь хорош на открытом пространстве. А у Евсеева такая плотность на своей половине, что француз просто потерялся — не помогала даже смена флангами с Пиняевым.
По такой игре основную ставку ожидаемо сделали на Дзюбу и его функционал. Артем качественно цеплялся за длинные передачи, ставил спину, скидывал под удары партнерам. И реализовал чуть ли не единственный момент, когда не нужно было выполнять черновую работу: дождался рикошета после выстрела Жемалетдинова, оттеснил Божина и добил в пустые.
«Локо» классно вошел в игру, впервые повел в счете и в целом доминировал. Но вынужден был начать все заново, как только «Факел» надавил на уязвимую точку. Хорошая подача со стандарта, скидка после проигранной борьбы вверху — и Лантратова расстреливает Марков, которого не удержал Кузьмичев. Снова центр обороны.
Еще в первом туре стало понятно: пока Галактионову не подпишут качественного защитника, результат будет зависеть от реализации. «Рубин» часто прощали, а вот «Факел» получил, возможно, даже больше, чем заслужил по игре. Во втором тайме «Локо» уступил по ударам (6:10), но забил три мяча — хотя с поля ушли и Изидор, и Дзюба, а свежий Сарвели не отличился.
Одну из ключевых ролей сыграл выход Глушенкова — именно он исполнял штрафной перед вторым голом, ассистировал Пиняеву и грамотно разгонял контратаки. Возможно, Галактионов не угадал с выбором в пользу Изидора, тем более что через несколько минут после его ухода замену попросил Дзюба. Но свежий Глушенков усилил игру не хуже Вильсона.
Хотя главный герой матча — конечно, Тикнизян. Наир оказался единственным из защитников «Локомотива», кто сохранил место в основе. И теперь понятно почему. До выезда в Воронеж он конкурировал по результативности только с Изидором, а теперь не только его опережает, но и лидирует в гонке лучших бомбардиров вместе с Кассьеррой.
После трансфера из ЦСКА Тикнизяна постоянно критиковали — нелепые удаления и персональные ошибки влияли на результат. А еще очень выделялись на фоне трансферной стоимости защитника — 5 миллионов евро.
Но теперь без подключений Наира невозможно представить атаку «Локомотива». Он подчищает сзади и успевает за рывками Пиняева (как в матче с «Рубином»), вколачивает «Уралу» с позиции центрфорварда. А в Воронеже добивает после углового и оформляет дубль в идеально расчерченной контратаке.
«Локо» уверенно громит «Факел» и лидирует в номинации на самую яркую команду лиги: она продолжит много пропускать, пока не укрепит центр обороны, но забивать будет еще больше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
13
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
14
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0