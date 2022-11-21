«В системе «Зенита» есть игрок с потенциалом де Брейне». Интервью тренера молодежки сине-бело-голубых

«СЭ» поговорил с Константином Коноплевым — о Петржеле, Аршавине и Семаке.

«Зенит» — м досрочно выиграл первый этап МФЛ и следующей весной поборется за первое золото с 2009 года. Старший тренер команды Константин Коноплев рассказал «СЭ» о своей работе, играх при Юрии Морозове и Властимиле Петржеле, а также о взаимодействии с Сергеем Семаком и Андреем Аршавиным.

Требовательность Морозова

— Константин Анатольевич, вы дебютировали за «Зенит» одновременно с Александром Кержаковым — с «Ротором» в первом туре ЧР-2001. Что помните о том матче?

— Не ожидал оказаться в стартовом составе. У нас были какие-то трудности с футболистами после сборов, поэтому я вышел не на своей позиции правого защитника. Помню, что попал в перекладину, делая передачу с фланга — по воротам не бил, но чуть не забил! Счетом 0:0 все вроде были довольны. Для меня, 20-летнего футболиста, было важно не ошибиться результативно.

— Это же было еще при Юрии Морозове, а всем известно, что он был требовательным. В чем это проявлялось?

— Во всем. Его требовательность распространялась на всех. Для Юрия Андреевича не было авторитетов, но на молодых было больше давления. Те трудности помогли мне в будущем.

Юрий Морозов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Почерпнули что-то у него? Может, применяете сейчас?

— Я пытаюсь аккумулировать в себе опыт общения со всеми тренерами, в том числе с Юрием Андреевичем. Требовательность во мне есть, но нужно понимать: у мальчишек только формируются характеры, и надо находить баланс в общении с ними. Требовательность должна быть, иначе команды просто не будет, но надо подбирать верные слова, чтобы не убить в ребятах уверенность в себе.

— Вообще при Морозове вы были игроком то основы, то дубля. Почему метались между командами?

— Сейчас уже я понимаю: дело в уровне мастерства и психологической подготовке. Не всегда удавалось справляться с давлением, и, как я считаю, причина была во мне.

«Быстров — это зажигательно»

— По Кержакову, Аршавину, Быстрову, Денисову было сразу понятно, что они станут звездами?

— Вот как раз у них была уверенность в себе, а мне, наверное, не хватило этого. Характер — то, что отличает большого игрока от других.

— Понятно, что с Андреем Сергеевичем вы на связи. А с тремя другими?

— С Кержом и Денисовым виделись на матче легенд, Володя Быстров часто приходит на наши игры, интересно его слушать. Он всегда рубит сплеча, но о молодежной команде «Зенита» говорит только позитивные вещи. Он с удовольствием приходит на матчи, ему нравится остро атакующий стиль игры.

— Как вам карьера Быстрова-эксперта?

— Зажигательно. У него есть определенный пласт публики, которой нравится, что Быстров идет вразрез с общественным мнением и мягкостью. Говорит как есть.

— Удивлены, что Кержаков без работы после крепкого сезона в Нижнем Новгороде?

— Футбол — это бизнес в большей степени. Это может влиять на то, работает тренер или нет. Да, я удивлен, хотелось бы, чтобы Саша рос и прогрессировал, ведь он играл за рубежом, его опыт пригодился бы любому клубу РПЛ.

— А чем сейчас занимается Денисов?

— Вот с ним после матча легенд мы просто пообщались на тему игры, и все. За жизнь поговорить пока не удалось. Знаю, что есть идея создания турнира ветеранов. Может, если он состоится, то нам удастся в неформальной обстановке поговорить со всеми.

Петржела и казино

— В вашей зенитовской карьере был еще один знаковый тренер — Властимил Петржела. Каким он запомнился?

— У него совершенно другой подход. В то время его все сравнивали с Морозовым, и Властимил, конечно, более демократичный. При нем было больше свободы. Если при Юрии Андреевиче мы даже перед домашними встречами заезжали на карантин за двое суток, то при Петржеле появилось больше времени, которое можно было потратить на семью.

— Как вы думаете, в чем причины первого для «Зенита» серебра в ЧР-2003?

— В обстановке внутри команды и в самих ребятах. Многие из них становились более значимыми для команды — те же Андрей с Сашей уже проявляли свои качества если не в полной мере, то процентов на 80.

— Но для Петржелы тот сезон так и остался пиковым. Правда, что в какой-то момент он перестал де-факто проводить тренировки?

— В какой момент — не помню, но игроки это почувствовали. Команда — единый организм, она очень хорошо чувствует настроение и мотивацию тренера. В какой-то момент у Властимила произошел сдвиг не в ту сторону. Команда отреагировала на это соответствующе. И для моей нынешней работы тот опыт тоже очень ценен — для меня важно не потерять собственную мотивацию.

— Говорят, когда матч был в Москве, «Зенит» прилетал за пару дней, чтобы у Властимила было побольше времени на казино.

— Все видели и знали о его увлечении. Он и сам разрешал ходить в казино, и кто-то из футболистов ходил. Но не я — я не азартный.

— Даниэль Кирицэ рассказывал, что Петржела как-то попросил 5 тысяч долларов в долг у него и Радимова. А у вас просил?

— Нет, у меня столько не было! Радимов больше зарабатывал.

Константин Коноплев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ» Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Смешные обвинения в сдаче матча

— Летом 2004-го вы покинули «Зенит» и ушли в «Торпедо». Вы сказали, что не заиграли из-за мастерства. Но это была единственная причина?

— Комплекс причин. Например, потихоньку начали приезжать дорогие иностранцы. Когда ты покупаешь футболиста и даешь ему большую зарплату, то он автоматически становится приоритетным.

— Общались с Петржелой или Боровичкой по поводу вашего будущего?

— Да нет, все и так было понятно. Никому ничего не хотелось доказывать.

— После «Торпедо» вы больше не играли в РПЛ. Последний матч в элитном дивизионе вы провели в 24 года. Травмы мешали?

— Не только они. Сверху вниз двигаться тяжелее — не справился с собой в профессиональном отношении, не хватало внутренней мотивации для второй лиги после игры в РПЛ. Конечно, нужно было следить за здоровьем. Когда пришло время, делать операции уже не хотелось. И я понимал, что из второй лиги будет тяжело вернуться.

— Когда речь заходит о низших лигах нулевых или девяностых, всегда спрашивают про договорняки. Вас обвиняли в сдаче игры?

— Был момент. Я тогда играл в «Орле», и мы приехали во Владивосток на матч с «Лучом». Там в то время играли мои друзья — Максим Астафьев и Костя Лобов. Мы договорились встретиться, они пришли ко мне в гостиницу, мы просто пообщались. Нас увидел главный тренер «Орла» Анатолий Шелест и решил, что мы о чем-то договариваемся. Но даже если бы мы вдруг захотели, то, наверное, не стали бы делать это в лобби гостиницы при всех?

— Логично.

— После встречи я пошел к себе в номер спать. А чуть позже ко мне постучался то ли администратор, то ли начальник команды и вручил обратный билет. Они считали, что я собираюсь сдать игру. До матча я улетел из Владивостока.

— Отчислили?

— Нет. Наоборот, уже после возвращения команды мне сказали, что претензий никто не имеет. Хотели, чтобы я остался. Но я после такой ситуации уже решил для себя, что покину «Орел».

Константин Коноплев. Фото ФК «Зенит»

«Задача между строк — золото»

— Переместимся в сегодняшний день, точнее в лето. После серебра в ЮФЛ-2 с «Зенитом» (U-16) вас повысили до старшего тренера молодежного состава. Первое, что вы сделали на новом посту?

— Я узнал о назначении немного раньше официального объявления об уходе с поста Константина Георгиевича (Зырянова. — Прим. «СЭ»). Почти сразу начал строить планы по подготовке команды к сезону, побеседовал с ребятами. Важно было создать атмосферу, определиться с целями и понять, чего мы хотим.

— Вам Константин Зырянов передавал дела в каком-либо виде? Или вы с ним не общались?

— Команда новая. С прошлого созыва осталось всего пятеро игроков 2003 года, да и о их потенциале я знал до этого. С остальными ребятами я знаком по академии — с футболистами 2004 года я работал, когда они были маленькими, а 2005 год я постоянно тренировал последние годы.

— Какую задачу вам озвучил Андрей Аршавин при назначении на новую должность?

— Глобальную задачу Андрей Сергеевич не озвучивал, но она проскальзывает между строк — это золото Молодежной футбольной лиги и победы в каждом матче. При этом победы должны быть не случайными, а основанными на качестве нашей игры. Добавлю, что во многих футбольных и околофутбольных моментах наши взгляды с Андреем Сергеевичем совпадают, мы видим футбол одинаково.

Тактика по Кройфу

— «Зенит» — м досрочно выиграл первый этап МФЛ. Если абстрагироваться от результата, вы довольны всем, что происходило с командой этой осенью?

— Навскидку — да. Есть удовлетворение от проделанной работы.

— Три причины, по которым «Зенит» заранее выиграл первый этап МФЛ.

— Первое: во всех играх мы превосходили соперника физически. У противников часто сводило ноги, а у нас такого не было ни разу. Это говорит о хорошей работе тренера по физподготовке. Второе: психологический аспект. Мы ни в одной игре не давали усомниться в своей силе, постоянно диктовали свои условия. Понятно, что в этом возрасте невозможно даже одну игру провести без спадов, но ребята по ходу матчей справляются с проблемами и возвращают игру в нужное русло. Третье: техническое мастерство ребят. Если говорить о тактике, то мы продолжаем стиль академии, а техническое мастерство имеет определяющее значение в выполнении тактических замыслов. Мы лучше соперников — и в завершении, и во взаимопонимании.

— В прошлом сезоне на определенном отрезке ваш 2005 год играл 3-4-3, что необычно для юношеского футбола. Молодежная команда не отходит от 4-3-3. Почему так?

— Тогда нам стало легко играть в модели 4-3-3, и мне нужно было создать ребятам трудности. При трех защитниках идет постоянная игра один в один, каждая ошибка может привести к голу. По части единоборств мы создаем такие условия только на тренировках, а в матчах совсем другое давление. Мне было интересно посмотреть, как ребята справятся с трудностями в игровых ситуациях. А молодежная команда играет 4-3-3, потому что здесь костяк — из футболистов 2004 года рождения. Переход на другую схему — это длительный процесс, при работе с 2005 годом у меня было время, а здесь — нет. Ну и в молодежной команде состав меняется каждые год-полтора, тяжело менять модель в таких условиях.

— Вы сказали, что в прошлом сезоне перешли на 3-4-3, потому что игрокам стало легко. «Зенит» — м сейчас сильнее всех в МФЛ, отрыв большой. Почему бы вам и здесь не усложнить задачу?

— Может, так и сделаем. Мы все равно варьируем игру в обороне — то применяем высокий прессинг, то опускаемся в средний блок. Но во второй части турнира будет другой уровень сопротивления, ведь там друг с другом встретятся команды из топ-5 обеих групп МФЛ.

— Вы упомянули о высоком прессинге. Для вас важно, чтобы игроки встречали защитников высоко?

— Очень важно, потому что такова тенденция мирового футбола. Йохан Кройф говорил: «В моей команде вратарь — первый атакующий игрок, а форвард — первый защитник». Хотелось бы, чтобы у нас тройка форвардов не уступала защитникам по игре в обороне и единоборствам. Потому что на более высоком уровне нападающих это и ждет — постоянная работа в обороне.

Константин Коноплев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Хотел бы на стажировку к Гвардиоле, Клоппу и Нагельсманну»

— Как вы выстраиваете тренировочный процесс в молодежной команде? Владислав Радимов в «Зените-2» постоянно придумывал что-то развлекательное, игроки как-то даже на льду тренировки проводили.

— Я бы не сказал, что у нас много развлекательного. В основном все построено на тех же принципах, что и в академии: много времени уделяем игре один в один, два в два, единоборствам.

— Вам важно, что делает футболист за пределами поля?

— Важно.

— Тот же Радимов настаивал, чтобы на сбор футболист брал книги. Для вас имеет значение, чтобы игрок читал?

— Конечно. Но заставлять бесполезно — игрок прочитает, но не поймет. Должна быть внутренняя потребность в чтении. При этом я вижу, что игроки берут книги в руки. Если замечаю, то могу вскользь указать на это, чтобы ребята поняли: мне нравится читающий игрок. Одним футболом жизнь не ограничивается.

— А вы следите за жизнью игроков вне поля?

— Знаю, что некоторые тренеры следят за футболистами по соцсетям, но я до такого никогда не дойду. Моя задача — своим примером показать, как нужно проводить время. Дисциплина должна в первую очередь идти от тренера. В мое время игроки приходили на тренировки в разном состоянии. Но сейчас я в ребятах вижу только желание заниматься любимым делом, и они отдаются ему, относятся к работе профессионально.

— Еще немного о воспитании. В матче с «Нижним Новгородом» вы заменили трех игроков на 35-й минуте. Замена до перерыва — это уже жесткое решение даже во взрослом футболе, а тройная замена до перерыва в молодежном футболе — тем более. Как они отреагировали?

— Мне как раз важно было понять, какой будет реакция. Если бы изменилось их отношение к игре, ко мне, к партнерам, то пришлось бы провести беседу. А на самом деле все было спокойно. Игра может не пойти у каждого. В том матче мне показалось, что замененные не играли смело, мы действовали пассивно и совершали много простых потерь.

— Вы бы хотели поехать на стажировку?

— Да. Посмотрел бы на работу кого-нибудь из праймовых тренеров: Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолу, Юлиана Нагельсманна — команды специалистов, которые играют в атаку. Хочется посмотреть, как они работают над этим.

Кирилл Столбов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кто похож на де Брейне?

— Вы как-то сказали, что ваша главная цель — вырастить де Брейне. В системе «Зенита» есть футболист с таким потенциалом?

— Да, есть.

— Кто?

— Не скажу. Но этот игрок и сам знает. И по позиции похож. При определенном отношении к себе и к делу, думаю, должен вырасти в игрока достаточно высокого уровня.

— А почему вы хотите вырастить именно де Брейне?

— Это мой идеал атакующего футболиста, ответственно играющего в обороне. Его смелость в решениях, креативность подкупают. Мне нравится его стиль игры, поэтому хочется вырастить такого футболиста.

— Вы сказали об игроке «Зенита» — м. Но есть еще Кирилл Столбов, один из самых талантливых футболистов России 2004 года. В сентябре «Енисей» арендовал его у «Зенита», Столбов забил там в первом же матче, но потом осел в запасе. Не кажется ли вам, что он рано ушел?

— Здесь он бы имел игровую практику, а для футболиста его возраста это очень важно. Там — тренировочный процесс со взрослыми футболистами первой лиги, это тоже плюс. Какой из этих плюсов весомее, сложно сказать. Тут нужно быть внутри и понимать, какие там тренировки. Мы с ним общались — вроде все хорошо, стержень есть, он ждет своего часа. Надеюсь, когда он наступит, Кирилл использует шанс.

С Семаком не знакомы

— Как часто вы общаетесь с Сергеем Семаком?

— Ни разу не общались.

— Ваше отношение к этому?

— Спокойное. Мне понятно, что я должен делать на данном этапе. Если бы у меня было непонимание ситуации, то это другое. Если потребность во встрече возникнет, то я ее добьюсь. А если у него появится желание, то я всегда открыт.

— Когда последний раз общались с ним?

— Вообще никогда.

— Вы даже не знакомы?

— Нет.

— Насколько хорошо он или его тренерский штаб осведомлены о вашей команде?

— Знаю, что Александр Низелик (ассистент Семака. — Прим. «СЭ») в прошлом сезоне приходил на стадион или смотрел трансляции матчей. Как сейчас — не знаю.

— А как часто вы общаетесь с Андреем Сергеевичем?

— Определенные вещи он высказывает, но всегда подчеркивает: решение за мной. Я стараюсь слушать, что говорит и он, и другие люди. Это часто помогает при принятии решений.

Игроки молодежной команды «Зенита». Федор Успенский, Фото «СЭ»

Когда в основе появятся воспитанники?

— Вы говорили, что футболисту нужно обязательно пройти ступень «Зенита-2», прежде чем попасть в основу. Но ведь есть пример «Спартака» и «Локомотива», которые упразднили «Спартак-2» и «Казанку». Получается, на ваш взгляд, они это зря сделали?

— Не проблема, если игрок перейдет в другой клуб второй или первой лиги. Но у «Зенита» есть вторая команда. Сейчас вообще ребятам сложно перейти из молодежного футбола в РПЛ. Раньше было проще — часто к нам спускали с первой команды несколько футболистов. Было понимание уровня тех игроков, которые есть наверху, мы тренировались с ними и что-то меняли в своей игре. Сейчас такой практики почти нет — да, в МФЛ играют друг с другом три возраста, но все равно это не взрослый футбол.

— Вечный вопрос болельщиков «Зенита»: когда в основе появятся такие же сильные воспитанники, как Кержаков и Аршавин?

— Наши воспитанники есть в главной команде, многие играют в РПЛ и других лигах. Уровень «Зенита» слишком высок, конечно, сложно больше доверять молодым в первой команде, ребята должны развиваться и доказывать. Примеры есть: Кузяев, Чистяков, Круговой, Одоевский. Многое зависит от тренировочного процесса — летом брали Кирилла Столбова и Данилу Козлова, две недели потренировались с основой — уровень футболистов главной команды не позволяет им конкурировать, но постепенно можно подводить их, давать больше времени, хотя бы тренировочного. Очень хочется, чтобы так было. Иногда смотришь матч «Зенита» и думаешь о том, кто из молодых ребят мог бы сыграть так же, как один из футболистов первой команды. И есть ощущение, что кто-то мог бы. Но как получить шанс?

— А почему, на ваш взгляд, за последние 15 лет этот конвейер молодых футболистов в первую команду резко замедлился? Или все, что было в середине нулевых, — аномалия?

— Возрос уровень иностранных футболистов в «Зените». Аномалия? Тоже возможно. Но тогда этим аномальным давали больше шансов, а сейчас их нет совсем. При этом я понимаю болельщиков. Если группа людей задастся целью довести игроков молодежки до основы, то все возможно.

Настрой на первое золото за 14 лет

— Нет сомнений, что ваша цель на сезон — первое золото молодежки с 2009 года. Но есть ли у вас дополнительная цель?

— Первое место — приоритет. В комплексе — развитие футболистов. Хочу, чтобы они росли и в следующем сезоне вышли на новый уровень — «Зенит-2», первая лига, может, даже РПЛ.

— Для вас золото с молодежкой будет ценнее серебра-2003?

— На одном уровне. Возглавить молодежную команду — моя давняя цель, я с 2011 года работаю тренером в «Зените». И если в первый же сезон удастся завоевать золото, то это станет успехом.

— А каковы ваши амбиции? Вы хотите стать гуру в молодежном футболе или думаете о работе во взрослом?

— Я хочу полностью отдаваться любимому делу. Всегда понимал, что нужно набираться опыта и знаний. Сейчас я пришел к работе в молодежной команде, но в будущем хотелось бы попробовать себя и во взрослом футболе. Если получится — хорошо. Все равно это мое любимое дело, и я его не брошу.