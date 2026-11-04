Skoda может прекратить финансовую поддержку чемпионата мира по хоккею в случае участия в нем сборной России

Чешский автопроизводитель Skoda может может прекратить финансовую поддержку чемпионата мира по хоккею в случае участия в турнире сборной России. Об этом сообщает портал sport.cz со ссылкой на информационное агентство CTK.

«Если российская национальная команда примет участие в чемпионате мира, мы пересмотрим наше участие в чемпионате и предпримем дальнейшие шаги», — сказала представитель отдела коммуникаций автопроизводителя Ива Повольна.

Skoda является официальным спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1993 года.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Позднее, 3 ноября, хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции, Норвегии и Дании выступили с заявлениями, что разочарованы вердиктом суда. В Финском хоккейном союзе заявили, что собирают блок стран, которые будут бойкотировать матчи с участием россиян.

В Федерации хоккея Германии допустили отказ от проведения мирового первенства, запланированного на май 2027 года. Этот вопрос обсудят как внутри правительства страны, так и в ИИХФ.

Решение ИИХФ об отстранении российских команд от международных соревнований действовало с 2022 года. В июле 2026 года федерация продлила отстранение россиян на сезон-2026/27, ссылаясь на проблемы с безопасностью участников соревнований.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max