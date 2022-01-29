Азмун или Юри Алберто: с кем «Зенит» возобновит сезон?

Развязка саги близка.

Неожиданный трансфер

22 января «Байер» объявил о подписании контракта с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. К этому в невском клубе никто не был готов. Да, формальных нарушений нет: по правилам ФИФА, за шесть месяцев до истечения контракта любой футболист имеет право открыто вести переговоры с потенциальным клубом-покупателем. Но есть и неписаные правила, по которым Азмун или «Байер» могли бы поставить сине-бело-голубых в известность.

«Зенит» был в шоке еще и потому, что в те же дни в Дубае иранец сдал положительный тест на коронавирус. И Азмун мог отправиться в отель к «Байеру» с подтвержденным ковидом. Но это для «Зенита» не имеет значения — важнее, что Сердар этим поступком грубо нарушил внутренний медрегламент, по которому футболисты не имеют права покидать территорию отеля. Поэтому Азмуна серьезно оштрафовали — по моей информации, примерно на 70 тысяч евро.

Но это тоже не самое главное. Важнее было решить вопрос с будущим Сердара. В клубе все понимали, что иранец теряет мотивацию на остаток сезона. «Зенит» на эмоциях даже раздумывал отправить Азмуна в дубль.

Изначальный план «Интернасьонала»: форвард уходит летом

История с Юри Алберто развивалась параллельно. «Зенит» понимал, что Азмун уйдет летом, поэтому искал нападающего на следующий сезон. Вариантов было много, но успешнее всего переговоры шли с 20-летним форвардом «Интернасьонала». Здесь сошлось много факторов: желание Алберто уехать в Европу, внушительная бразильская диаспора в «Зените», солидное предложение сине-бело-голубых и тяжелая финансовая ситуация в «Интере». У клуба из Порту-Алегри большие долги, поэтому он охотно вел переговоры. Многое усложняло то, что «Интернасьонал» владеет только 75 процентами прав на Алберто, но «Зенит» был готов раскошелиться. По моей информации, стороны сошлись на 17 миллионах евро — именно такую сумму, включая комиссионные и подъемные, петербуржцы собирались выложить за бразильского таланта. При этом Transfermarkt повесил на Алберто ценник в 12 миллионов евро, а соцсети переполнены сообщениями болельщиков «Интера» на тему невероятно щедрого предложения «Зенита».

В идеальном мире сине-бело-голубых все должно было произойти тихо и спокойно. Азмун доработал бы свой контракт до конца, стал бы лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России среди иностранцев (сейчас у них с Вагнером по 85 голов) и с почестями покинул бы Санкт-Петербург в мае. О летнем переходе Юри Алберто все равно объявили бы зимой, и болельщики восхищались бы дальновидностью клуба, у которого все еще нет спортивного директора. Поэтому «Зенит» заранее попросил «Интернасьонал» отправить футболиста на несколько дней в Португалию — для медосмотра, подписания пятилетнего контракта, протокольной съемки и знакомства с командой (в субботу она вылетела туда на сбор).

Многих российских болельщиков удивлял такой ход: зачем объявлять о трансфере заранее, да еще и проходить медобследование за полгода до трансфера? Но это нормальная практика для Бразилии: например, год назад нападающий «Гремио» Пепе перебирался в «Порту» по точно такой же схеме.

Переворот в переговорах

В среду «Интернасьонал» обо всем объявил официально. Юри Алберто забил в чемпионате штата в ворота «Жувентуде», а после игры президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос записал видеообращение. Он объявил, что клуб достиг с «Зенитом» договоренности о трансфере нападающего, и подчеркнул, что он скоро отправится в российский клуб для прохождения медосмотра. Однако после этого, как сказал Барселлос, Алберто вернется в Бразилию и отработает контракт с «Интернасьоналом» до июня.

Inter autoriza atacante Yuri Alberto a viajar para concluir negocia??o. Jogador cumprir? seu contrato no Clube at? o meio do ano. pic.twitter.com/EavU5SAFVj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 26, 2022

Никто в клубе не ожидал, что ситуация может измениться. Как мне сообщили бразильские коллеги, «Интер» заверил лично отца Алберто в том, что футболист никуда не уедет до июня. Да и сам президент клуба на видео сказал, что Юри останется в Порту-Алегри еще на несколько месяцев. Естественно, в такой ситуации сложно что-то менять — президент дал личное слово. И еще в четверг «Интер» не собирался отпускать Юри сейчас. Я общался с вице-президентом клуба Эмилио Папалео Зином. Он даже не допускал мысли об уходе форварда зимой: «Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано».

Но из-за Азмуна «Зенит» решил возобновить переговоры по Алберто. В субботу бразильская газета Gaucha ZH сообщила о том, что сине-бело-голубые увеличили предложение до 25 миллионов евро ради немедленного трансфера игрока. Для бразильцев это шок: Юри и так станет крупнейшей продажей в истории «Интернасьонала» (даже Оскар обошелся «Челси» дешевле), а подобную сумму будет тяжело кому-то перекрыть в обозримом будущем. Но, как я уже упомянул, у клуба есть финансовые проблемы, и деньги способны затмить все обещания президента.

Сейчас и самого Алберто уговорить легче: в эти выходные руководство «Зенита» встретится с ним в Португалии. Так что вероятность трансфера сейчас действительно высока.

Что делать с Азмуном?

Но если Алберто перебирается в Санкт-Петербург сейчас, то что делать с Азмуном? У «Зенита» на данный момент полный комплект легионеров, так что трансфер бразильца кого-то из иностранцев вышибет из заявки. Очевидно, что вариант только один — Азмун.

В последнюю неделю сине-бело-голубые стали активно прорабатывать и варианты ухода иранца. Рассматривались как продажа форварда в «Байер», так и аренда, причем не только в немецкий клуб. Но леверкузенцам не было резона форсировать трансфер футболиста, который перейдет бесплатно через полгода. У «Байера» хватает нападающих. Правда, немецкий клуб собирается продать Лукаса Аларио (как раз на его место фактически придет Азмун), но, как в пятницу написал Bild, «Байер» не расстанется с аргентинцем зимой. В таком случае зачем немцам Азмун сейчас, да еще и за деньги?

Болельщики уверены, что Сердар уходит уже зимой. На это намекает пост в Instagram Магомеда Оздоева. Хавбек «Зенита» опубликовал коллаж с фотографиями иранца и подписью: «Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник». В комментариях отметился и сам Азмун: «Все игроки и тренеры — навсегда в моем сердце. Как и мои фанаты-колхозники «Зенита».

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев в субботу сказал, что развязка близка. Действительно, времени осталось мало: 2 февраля закрывается заявка в Лигу Европы, а 31 января в Германии захлопнется трансферное окно.