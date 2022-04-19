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Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея

«Динамо» в серии пенальти обыграло «Балтику» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Балтика» — «Динамо» — 1:1, пенальти 4:5.
Фото ФК «Динамо»
Бело-голубые в драматичной борьбе стали первым кубковым полуфиналистом.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
1:1
Динамо
Голы
Макаров, 35 (0:1), Гелоян, 84 (1:1)
Серия пенальти
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Балтика
Латышонок Остоич Мещанинов Тишкин (Карпович, 80) Кленкин (Казаев, 47) Кузьмин Попов Альшин Кашчелан (Алейник, 64) Барсов (Гелоян, 47) Максименко (Мусаев, 69)
Динамо
Лещук Паршивлюк (Варела, 46) Бальбуэна Скопинцев Евгеньев Моро (Грулев, 33) Макаров (Лесовой, 69) Захарян Шиманьски Фомин Тюкавин (Смолов, 77)
Предупреждения
Альшин 16’, Мещанинов 60’, Попов 72’  -  Паршивлюк 45’, Смолов 90’, Грулев 90+3’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Воронцов (Ярославль)

На фоне гонки «Динамо» за чемпионским титулом кубковый турнир немного ушел в тень. И это не совсем справедливо, ведь тут нужны всего три шага до трофея, который бело-голубые выиграли последний раз в 1995-м под руководством Константина Бескова. Да и соперник по четвертьфиналу казался проходимым. Это точно не дерби, по итогам которого лишним окажется либо «Спартак», либо ЦСКА. Хотя «Балтика» сейчас на подъеме и выиграла в первом дивизионе три матча подряд с суммарным счетом 8:0.

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0 и&nbsp;как минимум на&nbsp;сутки сравнялось с &laquo;Зенитом&raquo;. «Динамо» — снова наравне с «Зенитом». У бело-голубых — дежурная победа над «Ахматом»

Соответственно Сандро Шварц отнесся к сопернику с максимальным уважением. Как в предматчевом комментарии, где немец много внимания уделил надежной игре в обороне, так и при выборе состава, в котором по медицинским причинам отсутствовал Лаксальт. Лещук в воротах вместо Шунина и Тюкавин в атаке вместо Смолова — о серьезной потере качества при таких перестановках говорить не приходилось. Что, собственно, и показал первый тайм.

Дебютный голевой момент — попадание в перекладину после подачи Захаряна со штрафного — плод усилий Тюкавина. Он же стал соавтором гола, даже не коснувшись при этом мяча. Хватило движения, которое дезориентировало голкипера, и коварная подача Макарова от правой бровки привела к взятию ворот.

Тем не менее даже при некотором игровом преимуществе утверждать, что динамовцам было легко, невозможно. Подгоняемая своими болельщиками «Балтика» играла с желанием и по-хорошему зло. Напрягал оборону москвичей Максименко, отличное движение демонстрировал Барсов, чей удар из центра штрафной еще при счете 0:0 в последний момент предотвратил Бальбуэна.

Ну а Моро в столкновении в кровь разбили нос, из-за чего хорвату пришлось отправиться в раздевалку в сопровождении медиков и уступить место на поле Грулеву. Еще одну замену Шварц сделал в перерыве, поменяв Паршивлюка на Варелу. Возможно, из-за имевшейся в пассиве у россиянина желтой карточки, потому что «Балтика» была активнее именно на своем левом фланге, и после перерыва этот акцент стал еще заметнее.

В какой-то степени гостям повезло в ситуации, когда Казаев то ли не ожидал, что передача Альшина найдет его в нескольких метрах от ворот, то ли банально не сумел подстроиться под мяч. В целом же сделанные Сергеем Игнашевичем перестановки взвинтили темп балтийских атак, которые волнами накатывались на динамовскую штрафную.

Попов и Кузьмин проверили Лещука плотными дальними ударами. Москвичи ответили классным угловым и атакой Бальбуэны со «второго этажа». Удар с отскоком от земли казался убийственным, но блестяще сыгравший Латышонок доказал, что первый пропущенный гол — несчастный случай. Голкипер оставил хозяев в игре, а очередной выпад левым флангом принес вполне заслуженный успех. Гелоян классно развернул в штрафной Скопинцева и, проявив завидное хладнокровие, заставил трибуны взорваться от восторга.

Все-таки настоящая прелесть БЕТСИТИ Кубка России и его неповторимая атмосфера — именно в таких матчах, когда приезд представителей РПЛ в регионы превращается в праздник футбола. «Балтика» — несмотря на проигранную серию пенальти — его Калининграду подарила. А «Динамо» идет дальше благодаря вытащившему первый же 11-метровый Лещуку. Впереди у бело-голубых почти кубковое по значимости дерби с ЦСКА.

Сергей Игнашевич
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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