Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея

Бело-голубые в драматичной борьбе стали первым кубковым полуфиналистом.

На фоне гонки «Динамо» за чемпионским титулом кубковый турнир немного ушел в тень. И это не совсем справедливо, ведь тут нужны всего три шага до трофея, который бело-голубые выиграли последний раз в 1995-м под руководством Константина Бескова. Да и соперник по четвертьфиналу казался проходимым. Это точно не дерби, по итогам которого лишним окажется либо «Спартак», либо ЦСКА. Хотя «Балтика» сейчас на подъеме и выиграла в первом дивизионе три матча подряд с суммарным счетом 8:0.

Соответственно Сандро Шварц отнесся к сопернику с максимальным уважением. Как в предматчевом комментарии, где немец много внимания уделил надежной игре в обороне, так и при выборе состава, в котором по медицинским причинам отсутствовал Лаксальт. Лещук в воротах вместо Шунина и Тюкавин в атаке вместо Смолова — о серьезной потере качества при таких перестановках говорить не приходилось. Что, собственно, и показал первый тайм.

Дебютный голевой момент — попадание в перекладину после подачи Захаряна со штрафного — плод усилий Тюкавина. Он же стал соавтором гола, даже не коснувшись при этом мяча. Хватило движения, которое дезориентировало голкипера, и коварная подача Макарова от правой бровки привела к взятию ворот.

Тем не менее даже при некотором игровом преимуществе утверждать, что динамовцам было легко, невозможно. Подгоняемая своими болельщиками «Балтика» играла с желанием и по-хорошему зло. Напрягал оборону москвичей Максименко, отличное движение демонстрировал Барсов, чей удар из центра штрафной еще при счете 0:0 в последний момент предотвратил Бальбуэна.

Ну а Моро в столкновении в кровь разбили нос, из-за чего хорвату пришлось отправиться в раздевалку в сопровождении медиков и уступить место на поле Грулеву. Еще одну замену Шварц сделал в перерыве, поменяв Паршивлюка на Варелу. Возможно, из-за имевшейся в пассиве у россиянина желтой карточки, потому что «Балтика» была активнее именно на своем левом фланге, и после перерыва этот акцент стал еще заметнее.

В какой-то степени гостям повезло в ситуации, когда Казаев то ли не ожидал, что передача Альшина найдет его в нескольких метрах от ворот, то ли банально не сумел подстроиться под мяч. В целом же сделанные Сергеем Игнашевичем перестановки взвинтили темп балтийских атак, которые волнами накатывались на динамовскую штрафную.

Попов и Кузьмин проверили Лещука плотными дальними ударами. Москвичи ответили классным угловым и атакой Бальбуэны со «второго этажа». Удар с отскоком от земли казался убийственным, но блестяще сыгравший Латышонок доказал, что первый пропущенный гол — несчастный случай. Голкипер оставил хозяев в игре, а очередной выпад левым флангом принес вполне заслуженный успех. Гелоян классно развернул в штрафной Скопинцева и, проявив завидное хладнокровие, заставил трибуны взорваться от восторга.

Все-таки настоящая прелесть БЕТСИТИ Кубка России и его неповторимая атмосфера — именно в таких матчах, когда приезд представителей РПЛ в регионы превращается в праздник футбола. «Балтика» — несмотря на проигранную серию пенальти — его Калининграду подарила. А «Динамо» идет дальше благодаря вытащившему первый же 11-метровый Лещуку. Впереди у бело-голубых почти кубковое по значимости дерби с ЦСКА.