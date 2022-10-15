Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 октября, 22:05

Дубль Сычевого не сломал бело-голубых. «Динамо» впервые показало характер

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
15 октября. Москва. «Динамо» — «Оренбург» — 3:2. Радость динамовцев после забитого гола.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Команда Йокановича выиграла у «Оренбурга» — 3:2.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:2
Оренбург

У «Динамо» очевидный кризис. Команда не выигрывала больше месяца, а в РПЛ и того больше — с 3 сентября. Беда у бело-голубых и с результатом, и с качеством игры. К 12 туру они подошли на 9-м месте при задаче попасть в призеры, так что над Славишей Йокановичем логично сгустились тучи.

Тренер поздно получил новичков, но в аналогичной ситуации у Владимира Федотова в ЦСКА дела гораздо веселее. Да и Виктор Гончаренко в «Урале» быстро наладил командные взаимодействия.

Идея игры «Динамо» до сих пор непонятна ни болельщикам, ни, похоже, самим футболистам. Феерии от команды уже не ждут, но хотя бы на прогресс руководители бело-голубых точно рассчитывают. Терпение не может быть бесконечным.

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!

Выше в турнирной таблице к 13 туру оказался даже «Оренбург», еще в прошлом сезоне игравший в ФНЛ. В такой ситуации победа над выскочкой в очном домашнем матче выглядела обязательной для «Динамо».

Йоканович решил, что пора что-то менять — впервые сделал ставку на связку форвардов Смолов-Тюкавин, о которой фанаты и журналисты с экспертами говорят уже давно. Захарян при этом переместился направо, а место дисквалифицированного левого защитника Скопинцева занял Паршивлюк.

По дебюту показалось — тренер нашел оптимальное сочетание. Уже на 11-й минуте хозяевам удалась роскошная атака. «Финт Зидана» от Нгамалё, точный прострел от Захаряна, техничный пас пяткой от Смолова и уверенное завершение Паршивлюка.

Можно было бы говорить о триумфальном возвращении ветерана, однако вскоре именно бывший капитан «Спартака» сначала сфолил на ровном месте, а потом после штрафного оставил у себя за спиной Сычевого, с близкого расстояния переигравшего Шунина.

Восьмой гол форварда «Оренбурга», который тут же показал фамилию Писарский на поддетой футболке. Нападающий недавно рассказывал, что скоро перестанет быть Сычевым, а возьмет фамилию отчима.

Гол не стал случайным. Гости до перерыва выглядели лучше — нанесли восемь ударов против двух динамовских, создали больше моментов. Сиваков бил в перекладину, а Гойкович на добивании мазал в пустые ворота, опасные удары наносили Мансилья и Флорентин, еще один момент упустил Сычевой. Бело-голубые же могут похвастать еще лишь ударом Нгамале после подачи Дасы — мимо.

Второй тайм «Оренбург» начал так, как провел первый — с позиции силы. Давил, нагнетал, что привело ко второму голу Сычевого-Писарского — 1:2.

«Динамо» выглядело в эти минуты не фаворитом, а аутсайдером, играющим на выезде. И это должно быть крайне обидно для бронзового призера предыдущего чемпионата, к которому в гости приехал хоть и растущий, но все же «Оренбург», а не какой-нибудь «Зенит».

Бело-голубым надо было забивать дважды. А как? Это соперники раньше демонстрировали волю — «Динамо» трижды упускало победы, ведя в счете 2:0. Самим проявлять характер у команды Йокановича не получалось.

Может, что-то сдвинулось с мертвой точки? Неделю назад в матче с ЦСКА динамовцы забрали концовку после трех замен. Теперь снова перестановки перевернули игру. Вышедшие Грулев, Гладышев, Макаров и чуть позже Лесовой добавили движения, остроты и свежести. Этого хватило, чтобы вырвать победу.

Сначала Грулев воспользовался передачей Захаряна, а потом Фернандес точно пробил ухом после углового Макарова.

О выходе бело-голубых из кризиса говорить рано — снова было ощущение, что футболисты не совсем понимают, что им делать на поле, качество футбола вряд ли кого-то сильно порадовало. Однако «Динамо» наконец-то показало характер. Три очка позволили обогнать «Оренбург» в таблице, а победа — лучший рецепт для обретения уверенности в своих силах.

Динамовец Роберто Фернандес забивает победный гол ворота вратаря &laquo;Оренбурга&raquo; Алексея Кеняйкина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Вячеслав Грулев
Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Роберто Фернандес
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
Защитник «Динамо» Фернандес: «Обязательно нужно было выигрывать у «Оренбурга»
Сычевой: «Оренбург» чуть расслабился в конце игры и «Динамо» за это нас наказало»
Голкипер «Динамо» Шунин: «Нужно выходить на поле и биться друг за друга»
Йоканович: «Был ли ошибкой выбор нападающих? Возможно, да»
Йоканович — о матче с «Оренбургом»: «Ребята отдали все, чтобы добиться победы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«На некоторых игроков смотришь и думаешь: им до *****». Откровенный Баринов — о кризисе «Локомотива»

ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости