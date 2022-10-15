Дубль Сычевого не сломал бело-голубых. «Динамо» впервые показало характер

У «Динамо» очевидный кризис. Команда не выигрывала больше месяца, а в РПЛ и того больше — с 3 сентября. Беда у бело-голубых и с результатом, и с качеством игры. К 12 туру они подошли на 9-м месте при задаче попасть в призеры, так что над Славишей Йокановичем логично сгустились тучи.

Тренер поздно получил новичков, но в аналогичной ситуации у Владимира Федотова в ЦСКА дела гораздо веселее. Да и Виктор Гончаренко в «Урале» быстро наладил командные взаимодействия.

Идея игры «Динамо» до сих пор непонятна ни болельщикам, ни, похоже, самим футболистам. Феерии от команды уже не ждут, но хотя бы на прогресс руководители бело-голубых точно рассчитывают. Терпение не может быть бесконечным.

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Выше в турнирной таблице к 13 туру оказался даже «Оренбург», еще в прошлом сезоне игравший в ФНЛ. В такой ситуации победа над выскочкой в очном домашнем матче выглядела обязательной для «Динамо».

Йоканович решил, что пора что-то менять — впервые сделал ставку на связку форвардов Смолов-Тюкавин, о которой фанаты и журналисты с экспертами говорят уже давно. Захарян при этом переместился направо, а место дисквалифицированного левого защитника Скопинцева занял Паршивлюк.

По дебюту показалось — тренер нашел оптимальное сочетание. Уже на 11-й минуте хозяевам удалась роскошная атака. «Финт Зидана» от Нгамалё, точный прострел от Захаряна, техничный пас пяткой от Смолова и уверенное завершение Паршивлюка.

Можно было бы говорить о триумфальном возвращении ветерана, однако вскоре именно бывший капитан «Спартака» сначала сфолил на ровном месте, а потом после штрафного оставил у себя за спиной Сычевого, с близкого расстояния переигравшего Шунина.

Восьмой гол форварда «Оренбурга», который тут же показал фамилию Писарский на поддетой футболке. Нападающий недавно рассказывал, что скоро перестанет быть Сычевым, а возьмет фамилию отчима.

Гол не стал случайным. Гости до перерыва выглядели лучше — нанесли восемь ударов против двух динамовских, создали больше моментов. Сиваков бил в перекладину, а Гойкович на добивании мазал в пустые ворота, опасные удары наносили Мансилья и Флорентин, еще один момент упустил Сычевой. Бело-голубые же могут похвастать еще лишь ударом Нгамале после подачи Дасы — мимо.

Второй тайм «Оренбург» начал так, как провел первый — с позиции силы. Давил, нагнетал, что привело ко второму голу Сычевого-Писарского — 1:2.

«Динамо» выглядело в эти минуты не фаворитом, а аутсайдером, играющим на выезде. И это должно быть крайне обидно для бронзового призера предыдущего чемпионата, к которому в гости приехал хоть и растущий, но все же «Оренбург», а не какой-нибудь «Зенит».

Бело-голубым надо было забивать дважды. А как? Это соперники раньше демонстрировали волю — «Динамо» трижды упускало победы, ведя в счете 2:0. Самим проявлять характер у команды Йокановича не получалось.

Может, что-то сдвинулось с мертвой точки? Неделю назад в матче с ЦСКА динамовцы забрали концовку после трех замен. Теперь снова перестановки перевернули игру. Вышедшие Грулев, Гладышев, Макаров и чуть позже Лесовой добавили движения, остроты и свежести. Этого хватило, чтобы вырвать победу.

Сначала Грулев воспользовался передачей Захаряна, а потом Фернандес точно пробил ухом после углового Макарова.

О выходе бело-голубых из кризиса говорить рано — снова было ощущение, что футболисты не совсем понимают, что им делать на поле, качество футбола вряд ли кого-то сильно порадовало. Однако «Динамо» наконец-то показало характер. Три очка позволили обогнать «Оренбург» в таблице, а победа — лучший рецепт для обретения уверенности в своих силах.