Дубль Сычевого не сломал бело-голубых. «Динамо» впервые показало характер
У «Динамо» очевидный кризис. Команда не выигрывала больше месяца, а в РПЛ и того больше — с 3 сентября. Беда у бело-голубых и с результатом, и с качеством игры. К 12 туру они подошли на 9-м месте при задаче попасть в призеры, так что над Славишей Йокановичем логично сгустились тучи.
Тренер поздно получил новичков, но в аналогичной ситуации у Владимира Федотова в ЦСКА дела гораздо веселее. Да и Виктор Гончаренко в «Урале» быстро наладил командные взаимодействия.
Идея игры «Динамо» до сих пор непонятна ни болельщикам, ни, похоже, самим футболистам. Феерии от команды уже не ждут, но хотя бы на прогресс руководители бело-голубых точно рассчитывают. Терпение не может быть бесконечным.
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Выше в турнирной таблице к 13 туру оказался даже «Оренбург», еще в прошлом сезоне игравший в ФНЛ. В такой ситуации победа над выскочкой в очном домашнем матче выглядела обязательной для «Динамо».
Йоканович решил, что пора что-то менять — впервые сделал ставку на связку форвардов Смолов-Тюкавин, о которой фанаты и журналисты с экспертами говорят уже давно. Захарян при этом переместился направо, а место дисквалифицированного левого защитника Скопинцева занял Паршивлюк.
По дебюту показалось — тренер нашел оптимальное сочетание. Уже на 11-й минуте хозяевам удалась роскошная атака. «Финт Зидана» от Нгамалё, точный прострел от Захаряна, техничный пас пяткой от Смолова и уверенное завершение Паршивлюка.
Можно было бы говорить о триумфальном возвращении ветерана, однако вскоре именно бывший капитан «Спартака» сначала сфолил на ровном месте, а потом после штрафного оставил у себя за спиной Сычевого, с близкого расстояния переигравшего Шунина.
Восьмой гол форварда «Оренбурга», который тут же показал фамилию Писарский на поддетой футболке. Нападающий недавно рассказывал, что скоро перестанет быть Сычевым, а возьмет фамилию отчима.
Гол не стал случайным. Гости до перерыва выглядели лучше — нанесли восемь ударов против двух динамовских, создали больше моментов. Сиваков бил в перекладину, а Гойкович на добивании мазал в пустые ворота, опасные удары наносили Мансилья и Флорентин, еще один момент упустил Сычевой. Бело-голубые же могут похвастать еще лишь ударом Нгамале после подачи Дасы — мимо.
Второй тайм «Оренбург» начал так, как провел первый — с позиции силы. Давил, нагнетал, что привело ко второму голу Сычевого-Писарского — 1:2.
«Динамо» выглядело в эти минуты не фаворитом, а аутсайдером, играющим на выезде. И это должно быть крайне обидно для бронзового призера предыдущего чемпионата, к которому в гости приехал хоть и растущий, но все же «Оренбург», а не какой-нибудь «Зенит».
Бело-голубым надо было забивать дважды. А как? Это соперники раньше демонстрировали волю — «Динамо» трижды упускало победы, ведя в счете 2:0. Самим проявлять характер у команды Йокановича не получалось.
Может, что-то сдвинулось с мертвой точки? Неделю назад в матче с ЦСКА динамовцы забрали концовку после трех замен. Теперь снова перестановки перевернули игру. Вышедшие Грулев, Гладышев, Макаров и чуть позже Лесовой добавили движения, остроты и свежести. Этого хватило, чтобы вырвать победу.
Сначала Грулев воспользовался передачей Захаряна, а потом Фернандес точно пробил ухом после углового Макарова.
О выходе бело-голубых из кризиса говорить рано — снова было ощущение, что футболисты не совсем понимают, что им делать на поле, качество футбола вряд ли кого-то сильно порадовало. Однако «Динамо» наконец-то показало характер. Три очка позволили обогнать «Оренбург» в таблице, а победа — лучший рецепт для обретения уверенности в своих силах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1