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Ловрен: «Сравнить чемпионат мира 2018 и 2022? Россия лучше!»

Деян Ловрен сравнил организацию чемпионата мира в России и Катаре
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото Reuters

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году. На данный момент сборная Хорватии участвует в ЧМ-2022, который проходит в Катаре.

«Сравнить чемпионат мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — заявил Ловрен.

Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть команду Морокко в матче первого тура ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.

На ЧМ-2018, который проходил в России, сборная Хорватии дошла до финала, где проиграла Франции со счетом 2:4.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Чемпионат мира по футболу 2022
Деян Ловрен
2
2
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