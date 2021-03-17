Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-футболист сборной России, «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин и известный певец и композитор Вячеслав Малежик.

«Ротор» — «Ростов»

Андрей Соломатин — 0:0. «Ротор» не может проигрывать домашние матчи, а «Ростов» — крепкая команда.

Вячеслав Малежик — 1:1. Болеть буду за «Ростов» (за «феникс» Карпина — возрождение его команды), но, скорее всего, будет ничья.

«Ахмат» — «Арсенал»

Соломатин — 1:1. « Арсенал» после победы чувствует себя уверенно, а «Ахмат» дома обязан брать очки.

Малежик — 2:1. «Ахмат» честолюбив, будет играть у себя, и, думаю, победит.

ЦСКА — «Зенит»

Соломатин — 2:1. Победа ЦСКА. Без комментариев.

Малежик — 1:1. Поле будет лучше, чем в Туле, поэтому обе команды будут бояться друг друга, осторожничать и закончат все ничьей.

«Уфа» — «Локомотив»

Соломатин — 0:2. « Локомотив» сейчас в порядке и победит.

Малежик — 1:2. «Локомотив» в последней игре с «Сочи» был хорош и, если Николич сумеет удержать командные кондиции, должен победить (даже в Уфе).

«Спартак» — «Урал»

Соломатин — 2:2. Верю в то, что «Урал» не проиграет.

Малежик — 3:0. У себя дома, на кураже после победы в принципиальной игре с «Динамо», красно-белые могут крупно победить.

«Краснодар» — «Динамо»

Соломатин — 1:2. Победа «Динамо». У «Краснодара» остаются проблемы, матч с «Тамбовом» не является показателем.

Малежик — 2:2. С детства болел за «Динамо». Потом свой клуб разлюбил. Но в последнее время «Динамо» из нескладной тетеньки стало превращаться в кокетливую девушку с живым и веселым взглядом. И чувство вернулось! Игра с «Краснодаром» обещает быть веселой. Нашим могут навалять. Но «Динамо» может серьезно отмахнуться, даже в Краснодаре.

«Рубин» — «Химки»

Соломатин — 1:1. Думаю, «Химки» забьют, но «Рубин» сейчас в хорошей форме и возможно все-таки выиграет.

Малежик — 2:0. Очень симпатичен Слуцкий и его нападение. «Рубин» победит, но встреча обещает быть живой, как говорится, игра будет «Живаго».

«Сочи» — «Тамбов»

Соломатин — 5:0. Без комментариев.

Малежик — 2:0. «Тамбову» будет нелегко. Победа вернет сочинской команде хорошее настроение и желание побороться за призовые места, пусть даже деревянные.

Сергей Нуждин