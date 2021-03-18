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«Силы на остаток чемпионата у меня точно есть». Гончаренко — после поражения от «Зенита»

Константин Колмаков
Константин Колмаков
Корреспондент
Сегодня, 00:10
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-конференция главных тренеров ЦСКА и «Зенита» после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ, закончившегося победой питерцев со счетом 3:2.
ЦСКА — Зенит
17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Виктор Гончаренко.«Зенит» выбил ЦСКА. Семак выбил Гончаренко?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко явно намерен продолжать работу.

— В начале первого тайма хорошо смотрелись, забили гол, — подвел итоги матча Гончаренко. — Сделали попытки, но были простые потери на своей половине поля, на половине поля соперника, которые не позволили нам забить второй гол.

Футбол базируется на ошибках. Конечно, когда остались в меньшинстве, минут пятнадцать приходили в себя, пытались проводить атаки. Не понравилась защита на правом фланге Мариу Фернандеса.

— Вопрос по Ахметову. Он удалился, фолил до красной карточки. Почему поставили его вторым опорником?

— Много фолил — это сколько?

— Бросалось в глаза.

— Мы оценивали и оборону, и атаку. Исходя из этого выбор пал на Облякова и Ахметова. Какие-то моменты Ильзату не удавались

— Как эмоционально справляетесь с последними результатами ЦСКА?

— Силы у меня точно есть. Пауза позволит забыть результаты и с новыми силами готовиться к следующим матчам.

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Вендел забивает второй гол в&nbsp;ворота армейцев.Время Дзюбы уходит. Вендел — новый герой Питера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что «Зенит» смог перезагрузиться после перерыва и взять игру под контроль.

— Нервная игра. Были хорошие моменты, но поначалу не могли забить. Хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Смогли перезагрузится после перерыва, забили быстрый гол в начале второго тайма. Действовали по плану. Удаление помогло спасти жизнь, но в конце привезли необязательный пенальти. Хорошо, что все закончилось именно так. Поздравлю команду и болельщиков с заслуженной победой.

— Почему пенальти бил Дзюба?

— У нас нет такого, что если не забил один пенальти, то потом уступаешь другому. Предыдущие восемь забитых 11-метровых дают Артему право бить пенальти, он чувствовал себя достаточно уверенно. К сожалению, сегодня не забил, но это не повлияло ни на что.

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